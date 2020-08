Modne fryzury na co dzień jesień 2020 - 11 propozycji dla każdego typu włosów

www.unsplash.com

Dobre cięcie to podstawa. Ale nawet przy najlepiej ostrzyżonych włosach, może dopaść nas nuda. No bo przecież są takie dni, w których potrzebujemy odmiany, prawda?

Przygotowałyśmy 11 różnych fryzur na co dzień, które pozwolą każdego dnia poczuć się inaczej. Większość przeznaczona jest dla długich włosów, ale posiadaczki tych do ramion czy troszkę krótszych również znajdą coś dla siebie.

Mimo, że to jedna z najpopularniejszych fryzur, to obecnie rzadko spotykana na ulicach. Zupełnie nie rozumiemy dlaczego - odsłania szyję, dodaje sportowego szyku a noszona z ekstrawagancką gumką czy opaską sprawdza się nawet na większe wyjścia. Najlepiej wygląda gładko zaczesana do tyłu i nieco "rozczochrana" na górze.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Vionnet, Siriano

Doskonała propozycja nie tylko dla długowłosych. Jeśli zwiążecie go cienką gumką, uzyskacie grzeczny, szkolny look. Minimalistkom polecamy zakamuflowanie miejsca wiązania pasmem włosów - taka opcja świetnie pasuje do biurowego dress codu. Gdybyś w ciągu dnia potrzebowała zmienić go w wersję wieczorową - zapleć w niego ozdobną tasiemkę albo załóż długie, błyszczące kolczyki.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Carvallo, Allude

Opaska potrafi odmienić każdą fryzurę. Świetnie wygląda przy rozpuszczonych włosach, ale sprawdza się także przy koczkach i końskich ogonach. Możecie wybierać wśród tych grubych, jednokolorowych, albo cieniutkich i metalowych. W tym sezonie znajdziecie je w każdej sieciówce - warto zainwestować chociaż w jedną.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Valentino, Jesus Peiro

To najszybsze do wykonania fale na świecie! Wystarczy, że lekko wilgotne włosy spryskasz solą morską i wysuszysz delikatnie ugniatając. Możesz też użyć suszarki z dyfuzorem. Nasz trik - susz włosy głową w dół - zyskasz większą objętość. Dobra wiadomość też jest taka, że to opcja dla każdej długości.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Adam Selman, Aigner

Kochamy półkoczki! Są wygodne, nonszalanckie i do zrobienia w kilka sekund. Wystarczy, że zbierzesz górną warstwę włosów i zapleciesz jej na czubku głowy. Proste, prawda? Możesz też związać całość jedwabną apaszką - nikt nie powie, że całość jest niedopracowana.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Stella Jean, John Richmond

Kojarzy się przede wszystkim z wielkimi wyjściami, ale wysoki kok nie musi być gładki i wymuskany. Zawiąż go niby "od niechcenia", a zyskasz idealną fryzurę na co dzień. Wykorzystaj też to, że kok pięknie eksponuje szyję i dekolt - noś długie kolczyki i naszyjniki.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Elisabetta Franchi, street fashion New York

Obowiązkowo duża i bogato zdobiona. Hitem tego sezonu są te ozdobione sztucznymi perełkami, złote, srebrne i wykonane z czarnych paciorków. Możesz wpinać po kilka spinek na raz!



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Bora Aksu, Zac Posen

Wszystkie włosy przerzucone na jedną stronę przywodzą na myśl fryzurę w stylu lat 30. W nowoczesnej odsłonie włosy są nieco pofalowane i uniesione u nasady. Już wyobrażamy sobie ją w towarzystwie cekinowej sukni. Zwróć uwagę na drugie zdjęcie - to najlepsza fryzura do wyeksponowania nausznicy.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Adam Selman, Zimmermann

Weź dwa pasma włosów z każdej strony i zwiąż z tyłu głowy. Możesz dodatkowo zapleść warkocz, dołożyć dużą spinkę albo delikatnie zakręcić końcówki. Nowoczesnego charakteru doda też pastelowe farbowanie. To jedna z naszych ulubionych fryzur na co dzień.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Etro, Chanel

Nie musisz posiadać wielkich umiejętności, aby zapleść najprostszy warkocz. Nie musisz też bardzo się starać, bo wręcz wskazane jest to, żeby wystawały z niego pojedyncze kosmyki. Przed zaplataniem włosów spryskaj je pianką do stylizacji - nadasz fryzurze objętości i "kontrolowanego" bałaganu.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Ferretti, Calla

Przy tej fryzurze warunek jest jeden - włosy muszą być długie. Nie wiesz jak ją zrobić? Przednie pasma włosów zaczesz do tyłu, a następnie upnij. Zza ucha odgarnij jedno pasmo, zapleć z niego warkocz i zwiąż cienką gumką. Przełóż warkocz na drugą stronę, a następnie przypnij wsuwką. Po zapleceniu „warkoczowej" opaski, resztę możesz zostawić rozpuszczoną, albo spiąć w niski koczek.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/Alice Olivia

