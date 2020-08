Pchły w domu - jak wyglądają i co je odstrasza

fot. Adobe Stock

Jeśli zauważysz pchły u kota lub psa, spodziewaj się, że domowników także pokąsają. Ugryzienia pcheł są bolesne, a insekty szybko się rozmnażają. Najważniejsze jest dbanie o higienę pupila i wszystkich miejsc, w których przebywa. Warto wiedzieć też, co skutecznie odstrasza pchły.

Spis treści:

Zanim zauważysz, że w domu pojawiły się pchły, z pewnością da o tym znać twój pupil. Pchły u kota i psa możesz zauważyć gołym okiem, choć są malutkie. Najpewniej zaalarmuje cię jednak uporczywe drapanie się zwierzęcia i ranki na skórze.

Pchła, niezależnie od tego, czy jest to pchła kocia, psia czy ludzka, wygląda podobnie: mierzy około 2 - 3 milimetry długości, ma brązowo-czerwony kolor i bocznie spłaszczone ciało.



Pchły rozmnażają się bardzo szybko: tylko jeden osobnik w ciągu miesiąca może sprawić, że pojawi się 10 tysięcy pcheł. Im więcej pcheł w domu, tym trudniej je wytępić.

Pchły w domu można zaobserwować także wtedy, gdy zaczną kąsać ludzi. Mogą robić to przez cały rok. Wiosną i latem pchły najszybciej mnożą się na dworze, jesienią i zimą - w mieszkaniach.

Ugryzienia pcheł są bolesne i mają postać niewielkich czerwonych lub różowych plamek z krwawym punktem na środku. Zazwyczaj można je zaobserwować w okolicach kostek stóp, barków, bioder i pasa, od razu w większej ilości, zwykle w rzędach.

Ugryzienie pchły może bywa nie tylko niekomfortowe, lecz także niebezpieczne - pchły przenoszą groźne bakterie np. tyfusu.

W walce z pchłami najważniejsze jest dokładne wysprzątanie domu, legowiska psa czy kota, upranie kanapy, dywanów i zasłon. Kolejnym krokiem powinno być zastosowanie skutecznego preparatu na pchły.

W sklepach dostępnych jest wiele środków na pchły w domu. Zwykle mają postać sprayu, środków zamgławiających, odstraszaczy ultradźwiękowych czy popularnych oprysków do rozcieńczenia z wodą.

Zabiegi, które mają na celu zwalczyć pchły w domu, trzeba powtarzać. Nie zawsze za pierwszym razem uda się pozbyć wszystkich szkodników.

Główną czynnością w walce z pchłami jest odkurzanie - za pomocą odkurzacza można usunąć nie tylko dorosłe osobniki, lecz także larwy i jajeczka.

Gdy skończysz odkurzać, wyjmij worek, owiń go w foliową torebkę i zostaw na słońcu. Słońce sprawi, że pchły zginą. Jeżeli masz odkurzacz z workiem wielokrotnego użytku, przed przystąpieniem do odkurzania, zastosuj środek owadobójczy.

Pchły w domu zawędrują w każdy kąt, dlatego trzeba uprać wszystkie zasłony, obicia kanap, dywany, tekstylia. Pościel warto wynosić w słoneczny dzień na balkon.

Domowym środkiem odstraszającym pchły jest ocet. Trzeba rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:3 i spryskać podłogę oraz te miejsca, w których były widziane pchły.

By pozbyć się pcheł z domu, kąp też regularnie swojego pupila. Używaj w tym celu szamponu z olejkami eterycznymi, np. mięty, eukaliptusa. Pchły giną od aromatycznych, mocnych zapachów.

Wyczesuj zwierzę specjalnym grzebieniem do pcheł. Miejsce na kanapie, w którym pies czy kot odpoczywa, pierz często wodą z mydłem.

Wszystkie zabawki czy inne rzeczy, które należą do zwierzęcia, przetrzyj wodą z domieszką olejku z drzewa herbacianego. Ten środek nadaje się też do mycia budy, kuwety. Pamiętaj, by olejek stosować w rozcieńczeniu.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 18.08.2010.

