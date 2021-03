fot. Adobe Stock

Kto nie zna jarzębiny? Z jej pomarańczowych owoców, które pojawiają się na roślinie pod koniec lata, dzieci chętnie robią korale, a jej gałązki pięknie wyglądają w wazonach.

Kiedyś jarząb pospolity zwany jarzębiną był uważany za roślinę opiekuńczą, która odstrasza czarownice i złe duchy. Z tego samego powodu zabierano jej gałązki ze sobą w podróż. Dziś z owoców jarzębiny można przygotować dżem lub sok, dużym powodzeniem cieszy się także nalewka z jarzębiny.

Spis treści:

Jarząb nie ma dużych wymagań, nie przeszkadza mu słaba, kamienista gleba. Dobrze sobie radzi w każdych warunkach. Maksymalnie wyrasta na wysokość 10-15 cm.

Ma liście nieparzystopierzaste, złożone z 9-15 listków. Kwiaty białe, zebrane w gęste, płaskie baldachogrona pojawiają się w maju. Owoce zaczynają się wybarwiać już w lipcu, ale dojrzewają w pełni we wrześniu.

O tym, jak długo utrzymują się na roślinach decydują genetyczne cechy gatunku i warunki pogodowe. Im zima jest łagodniejsza, tym później znikają.

Jeśli zdecydujesz się posadzić jarzębinę we własnym ogródku i zamierzasz kupić krzew, przede wszystkim zwróć uwagę, by miał on dobrze rozwinięte korzenie lub rozrośniętą bryłę korzeniową oraz przynajmniej trzy główne pędy z kilkoma bocznymi.

Kora na pędach nie powinna być uszkodzona. Nie kupuj roślin z obłamanymi gałązkami.

fot. Kwiaty jarzębiny / Adobe Stock

Najlepszą porą jest jesień lub wiosna. Rośliny sprzedawane w pojemnikach można sadzić także latem.

Jarzębina - sadzenie krok po kroku

Zacznij od wykopania dołka - powinien być dwukrotnie większy od średnicy bryły korzeniowej.

Następnie dobrze spulchnij dno.

Wsyp kilkucentymetrową warstwę kompostu .

. Obejrzyj uważnie korzenie rośliny. Jeśli podczas transportu przeschły, zanurz je na kilka godzin w dużym naczyniu z wodą.

Umieść roślinę w dołku, rozłóż równomiernie korzenie , by nie były pozwijane.

, by nie były pozwijane. Zasypuj je ziemią jednocześnie poruszając lekko krzewem, by ziemia wypełniła przestrzenie między korzeniami.

Wyrównaj powierzchnię ziemi wokół rośliny, udepcz ją lub mocno uklep i obficie podlej.

Jest kilka ciekawych odmian godnych polecenia. Oto kilka z nich:

Penula. Ma nieregularną koronę i zwisające, często powykręcane pędy. Przypomina nieco wierzbę płaczącą. Wysokość zależy od miejsca szczepienia.

Ma nieregularną koronę i zwisające, często powykręcane pędy. Przypomina nieco wierzbę płaczącą. Wysokość zależy od miejsca szczepienia. Autumn Spire Flanrock . Odmiana kolumnowa, osiąga ok. 5 m wysokości. Bardzo obficie owocuje. Jej owoce mają kolor żółty. Polecana do niewielkich ogrodów.

. Odmiana kolumnowa, osiąga ok. 5 m wysokości. Bardzo obficie owocuje. Jej owoce mają kolor żółty. Polecana do niewielkich ogrodów. Joseph Rock . Ciekawa odmiana o stożkowatej lub owalnej koronie, dorasta do wysokości 9 m. Ma zmienne zabarwienie (czerwone, pomarańczowe lub miedziane). Owoce mają kolor bursztynowy.

. Ciekawa odmiana o stożkowatej lub owalnej koronie, dorasta do wysokości 9 m. Ma zmienne zabarwienie (czerwone, pomarańczowe lub miedziane). Owoce mają kolor bursztynowy. Pink Veil. Nieduże drzewo wyrasta na wysokość ok. 5 m. Liście pierzaste ciemnozielone z niebieskawym odcieniem. Roślina ma niezwykle oryginalne różowe owoce, chętnie zjadane przez ptaki.

Owoce nie nadają się do jedzenia na surowo, ale po przemarznięciu (tracą wówczas goryczkę), przerobione na dżemy, sok czy marmolady są smaczne i mają nawet właściwości lecznicze.

Jarzębina zawiera sporo witaminy C (tyle co cytrusy), prowitaminę A, witaminy P, PP, pektyny, sole mineralne, kwasy organiczne, garbniki. Ma właściwości przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne, moczopędne.

Przetwory z jarzębiny powinny jeść osoby cierpiące na stany zapalne nerek i kamicę moczową. Niegdyś wykorzystywano je do leczenia szkorbutu. Medycyna ludowa poleca odwary z owoców na wzmocnienie serca, poprawę trawienia, nieżyt żołądka i jelit, złagodzenie reumatyzmu.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 19.02.2019.

