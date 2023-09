Te jesienne kwiaty ozdobią twoje mieszkanie, balkon i ogród: możesz je trzymać w gruncie, w donicy albo wykorzystać jako kwiaty cięte

Jesienne kwiaty, które możesz wykorzystać do udekorowania domu, balkonu czy ogrodu to np. astry, wrzosy, cynie, chryzantemy, ale ich gatunków jest dużo więcej. Możesz je przyciąć i trzymać w wazonie albo wysadzić do gruntu czy donicy i cieszyć się przez prawie cały jesienny sezon. Oto najpiękniejsze jesienne kwiaty.