STYL RETRO: kuchnia retro i inne pomieszczenia w tym stylu

Kuchnia retro to sprzęty prosto z lat 60-tych, a także pastelowe kolory i opływowe formy. Jeśli chodzi o meble kuchenne, to powinny być jasne - białe lub beżowe. Unikaj ciemnych barw! Uchwyty i gałki muszą być specyficznie stylizowane, np. sztucznie postarzone. Zadbaj o dobre oświetlenie - kuchnia retro to wyjątkowo przytulne pomieszczenie, więc światło musi być ciepłe. Pamiętaj o dodatkach! To staroświeckie doniczki i metalowe puszki. Staraj się unikać plastiku.

