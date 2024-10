Skutki uboczne soku z żurawiny, o których nie miałaś pojęcia. Sprawdź, kiedy go nie pić, żeby potem nie żałować

fot. Adobe Stock, Nitr

Sok z żurawiny jest zdrowy, ale w niektórych przypadkach nie jest całkowicie obojętny dla zdrowia. Dlatego, aby uniknąć skutków ubocznych soku z żurawiny, należy się konsultować z lekarzem zawsze wtedy, gdy w grę wchodzą choroby przewlekłe oraz przyjmowanie leków. Oto najczęstsze przeciwwskazania do picia tego napoju oraz sytuacje, w których lepiej go unikać.

Sok z żurawiny jest zdrowy, ale nie każdy powinien go pić. Jeszcze większą ostrożność należy zachować podczas przyjmowania suplementów z wyciągami z żurawiny, które zawierają wyciągi z tych owoców, co oznacza, że dawka substancji aktywnych jest w nich wyższa niż w soku.

Oto najczęstsze przeciwskazania do stosowania suplementów z żurawiną lub soku z tych owoców:

alergia na kwas salicylowy (na aspirynę),

(na aspirynę), osoby z kamicą nerkową – sok z żurawiny i suplementy z tych owoców zawierają znaczne ilości szczawianów, które sprzyjają tworzeniu się kamieni nerkowych;

– sok z żurawiny i suplementy z tych owoców zawierają znaczne ilości szczawianów, które sprzyjają tworzeniu się kamieni nerkowych; pacjenci z refluksem – sok z żurawiny może nasilać objawy refluksu, gdyż jest kwaśny;

– sok z żurawiny może nasilać objawy refluksu, gdyż jest kwaśny; osoby w okresie okołooperacyjnym – ze względu na salicylany, sok z żurawiny może zaburzać gojenie się ran i nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych.

– ze względu na salicylany, sok z żurawiny może zaburzać gojenie się ran i nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. osoby przyjmujące niektóre leki — patrz niżej.

niżej. dosładzanego soku z żurawiny nie powinni pić cukrzycy (patrz: żurawina a poziom cukru we krwi);

z żurawiny nie powinni pić cukrzycy (patrz: żurawina a poziom cukru we krwi); suplementów z wyciągami z żurawiny nie powinny stosować ciężarne ani karmiące piersią (nie zostały one przebadane pod kątem bezpieczeństwa stosowania na tych etapach życia).

Wśród skutków ubocznych picia soku z żurawiny trzeba wymienić wpływ na metabolizm niektórych leków i interakcje wynikające z nakładania się działania soku i leków. Poniżej najważniejsze ostrzeżenia dotyczące interakcji leków z sokiem z żurawiny.

Aspiryna a sok z żurawiny

Sok z żurawiny zawiera znaczne ilości kwasu salicylowego, czyli tej samej substancji aktywnej, która zawarta jest w aspirynie. Dlatego nie należy jednocześnie pić tego soku i przyjmować aspiryny, gdyż dawka kwasu salicylowego może okazać się zbyt wysoka.

Z tego względu, gdy lekarz zaleci przyjmowanie aspiryny, należy albo powstrzymać się od picia soku, albo spożywać go w niewielkich ilościach.

Leki przeciwzakrzepowe a sok z żurawiny

Leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, zawierają salicylany. Sok także je zawiera, co może zwiększać ilość tych substancji w krwioobiegu ponad zalecaną przez lekarza dawkę. To może przyczyniać się do krwawień, gdyż krzepliwość krwi zostanie zbyt mocno obniżona.

Sok z żurawiny a statyny

Sok z żurawiny może zmieniać sposób, w jaki wątroba metabolizuje leki, w tym statyny używane do kontrolowania poziomu cholesterolu we krwi. Spożywanie go podczas przyjmowania tych leków może sprawić, że efektywność leczenia będzie niższa.

Sok z żurawiny a preparaty z żelazem

Kwas askorbinowy zawarty w soku z żurawiny i preparatach z niego uzyskiwanych może zaburzać wchłanianie żelaza. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie leczenia niedokrwistości (anemii) i przyjmujesz leki z żelazem, powstrzymaj się od stosowania soku z żurawiny i preparatów z niego przygotowywanych.

Skutki uboczne picia soku z żurawiny i stosowania dikolfenaku

Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe zawierające diklofenak (np. Voltaren, Diclac) nie powinny być przyjmowane równolegle z sokiem z żurawiny. Wpływa on bowiem na metabolizm tych leków w wątrobie, nasilając ich działanie i podnosząc ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Nie należy też pić bez konsultacji z lekarzem soku z żurawiny podczas stosowania leków zawierających:

cyklosporyny,

amoksycyklinę,

flurbiprofen,

cefaklor,

midazolam,

tyzanidynę.

Nie, nie szkodzi, chociaż może wpływać na sposób, w jaki ona metabolizuje leki – pisaliśmy o tym wyżej. U zdrowej osoby sok z żurawiny może wręcz działać korzystnie na ten narząd, co skutkuje:

obniżeniem poziomu cholesterolu,

obniżeniem poziomu trójglicerydów,

zmniejszeniem stopnia stłuszczenia wątroby.

W badaniach naukowych nie zaobserwowano, aby stosowanie soku czy preparatów z wyciągami z żurawiny wpływało w jakikolwiek niekorzystny sposób na wątrobę. W przypadkach, gdy obserwowano uszkodzenie wątroby po przyjmowaniu suplementów z wyciągami z tego owocu, przyczyną ich niekorzystnego działania najprawdopodobniej nie były składniki pozyskane z żurawiny, a mieszanka różnych składników lub zanieczyszczenie preparatu.

Źródła:

1. Masnadi Shirazi K, Shirinpour E, Masnadi Shirazi A, Nikniaz Z. Effect of cranberry supplementation on liver enzymes and cardiometabolic risk factors in patients with NAFLD: a randomized clinical trial. BMC Complement Med Ther. 2021 Nov 19;21(1):283. doi: 10.1186/s12906-021-03436-6. PMID: 34798892; PMCID: PMC8603491.

2. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury/ ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK588846/

