Produkty bogate w żelazo – źródła żelaza, żelazo w jedzeniu

fot. Adobe Stock

Spis treści:

Żelazo jest składnikiem mineralnym, który w organizmie bierze udział w transporcie tlenu. Pierwiastek ten jest składnikiem hemoglobiny – barwnika krwi. Hemoglobina rozprowadza tlen z płuc do wszystkich narządów ciała.

Żelazo pełni także funkcje regulujące, bierze udział w obronie przed bakteriami i wirusami, wspomaga działanie układu nerwowego, wpływa na wygląd skóry, włosów i paznokci.

W organizmie ludzkim łącznie znajduje się około 3-5 g żelaza zmagazynowanego przede wszystkim w hemoglobinie, mioglobinie (barwnik mięśni) i ferrytynie (zapas żelaza). Blisko 80% żelaza organizm czerpie z rozpadu czerwonych krwinek. Pozostałą część ciało pobiera z zapasów i pożywienia.

Niedobór żelaza prowadzi do niedokrwistości. Dzieje się tak, gdy wraz z dietą nie dostarczasz odpowiednich ilości tego składnika mineralnego. Anemia może rozwinąć się także w wyniku silnego krwawienia czy fizjologicznie zwiększonego zapotrzebowania na żelazo. Objawami niedokrwistości są przewlekłe zmęczenie, bladość skóry, senność i zawroty głowy.

W jedzeniu żelazo występuje w dwóch formach:

żelazo hemowe (Fe 2 ) występujące w produktach zwierzęcych,

) występujące w produktach zwierzęcych, żelazo niehemowe (Fe 3 ) występujące w produktach roślinnych.

Forma hemowa żelaza jest znacznie lepiej wchłaniania. Jego biodostępność ocenia się średnio na 23% (10-40% w zależności od produktu). Przyswajalność żelaza niehemowego wynosi od 1 do 23%, średnio około 10%.

Z tego powodu trudniej jest pokryć zapotrzebowanie na żelazo, jeśli nie spożywasz produktów pochodzenia zwierzęcego. Weganizm to dieta, w której trzeba zwrócić szczególną uwagę na przyswajalność żelaza. To, ile żelaza z produktów roślinnych wchłoniesz zależy także od obecności innych związków w żywności.

Co wpływa na wchłanianie żelaza?

Przyswajanie żelaza niehemowego poprawia witamina C, lizyna (aminokwas występujący w roślinach strączkowych, kaszach, orzechach) oraz kwas mlekowy z kiszonek. Jeśli masz problemy z niedokrwistością zwróć szczególną uwagę na spożycie witaminy C. Wystarczy 50 mg tej witaminy (np. z połowy pomarańczy, kiwi, szklanki truskawek, połowy papryki), by zniwelować negatywne działanie związków utrudniających wchłanianie żelaza. Pamiętaj jednak, by łączyć te dwa składniki w jednym posiłku.

Wchłanianie pogarszać może zawartość fitynianów, szczawianów i polifenoli występujących w roślinach strączkowych, warzywach, owocach i produktach zbożowych. Związki te są słabo rozpuszczalne i w jelitach tworzą kompleksy z żelazem prowadząc do jego wydalenia.

Przyswajalność tego składnika mineralnego zwiększa się w sytuacji niewystarczającego spożycia produktów bogatych w żelazo. Im mniejszy masz jego zapas, tym więcej żelaza przyswoisz.



fot. Adobe Stock

Zapotrzebowanie na żelazo jest wyższe u kobiet niż u mężczyzn, bo kobiety co miesiąc tracą ten składnik wraz z miesiączką. Zapotrzebowanie na żelazo rośnie w ciąży. Kobiety w wieku 31-50 powinny codziennie dostarczać 18 mg żelaza. W ciąży ilość ta rośnie do 27 mg.

Sugeruje się, że weganie ze względu na zmniejszone przyswajanie żelaza powinni spożywać go nawet 80% więcej (33 mg).

Poznaj najlepsze źródła żelaza wśród produktów pochodzenia zwierzęcego:

wątroba wieprzowa (17 mg/100 g),

wątroba wołowa (9,4 mg/100 g),

wątroba cielęca (17 mg/100 g),

żółtko jaja (7,2 mg/100 g),

chude mięso wołowe i wieprzowe (ok 2-3 mg/100 g),

tłuste ryby morskie (makrela 1,0 mg/100 g, śledź – 0,9 mg/100 g, sardynka – 1,4 mg/100 g).

Poznaj najlepsze źródła żelaza wśród produktów pochodzenia roślinnego:

soja (8,9 mg/100 g)

soczewica czerwona (5,8 mg/100 g),

fasola biała (6,9 mg/100 g),

groch (4,7 mg/100 g),

amarantus (7,8 mg/100 g),

szpinak (2,8 mg/100 g),

brokuły (0,9 mg/100 g),

kasza gryczana (2,8 mg/100 g),

kasza jaglana (4,8 mg/100 g),

tofu (4,8 mg/100 g),

pistacje (6,7 mg/100 g)

jarmuż (1,7 mg/100 g),

natka pietruszki (5,3 mg/100 g).

Dowiedz się więcej o żelazie w diecie:

7 sposobów na lepsze przyswajanie żelaza

5 koktajli na anemię pełnych żelaza

Żelazo – jak oddziałuje z innymi składnikami i lekami?

Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. mgr inż. Barbara Dąbrowska-Górska dietetyk Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. Dietetyk z 12 letnim doświadczeniem. Ukończyła Technologię Żywności i Żywienie Człowieka w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pomaga pacjentom trwale zmienić nawyki żywieniowe. Uczy realnych rozwiązań, szacunku do ciała, konsekwencji i „godzenia” się z jedzeniem. Twórczyni autorskiego podejścia w nurcie pozytywnej dietetyki. Prowadzi poradnię online barbaradabrowska.pl.

Dołącz do Nas Zostając testerką dostajesz za darmo testowane produkty Zgłoś się do akcji Aby otrzymać za darmo produkty do testów Testuj za darmo Otrzymuj produkty, dziel się opiniami Otrzymaj produkt Przetestuj go i podziel się opinią z innymi użytkownikami Chcę testować