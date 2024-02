Jak wybrać dobry makaron bezglutenowy? Poznaj tajemnice i zwycięzców redakcyjnego rankingu makaronów bezglutenowych

fot. Adobe Stock, Photobeps

Makarony bezglutenowe to cenny składnik diety bezglutenowej, która jedni muszą stosować (celiakia), a inni chcą (modne żywienie bezglutenowe). Na rynku jest całkiem sporo takich produktów. Różnią się nie tylko ceną, ale i składem. Podpowiadamy, jak kupować makaron bezglutenowy i co jest wartego uwagi na naszym rodzimym rynku.

Osoby spożywające na co dzień gluten przywykły do makaronów wytwarzanych z pszenicy twardej lub mieszanek pszenicy zwyczajnej. Tymczasem wybór spośród makaronów niezawierających glutenu jest dużo szerszy. Przyjrzyjmy się poszczególnym ich rodzajom.

Makaron bezglutenowy kukurydziany

Jest on najpopularniejszy wśród osób unikających glutenu w diecie. Zarazem jest to propozycja najbardziej zbliżona do „klasycznych” makaronów na bazie pszenicy. Do jego produkcji wykorzystywana jest mąka kukurydziana oraz woda, która może zawierać dodatki skrobi poprawiające konsystencję.

Makaron bezglutenowy ryżowy

Druga pod względem popularności propozycja dla celiakowców. Znajduje się najczęściej w sklepowych działach z orientalną żywnością. Wytwarzany jest z mąki ryżowej i wody, niekiedy z dodatkiem tapioki. Jego cechami charakterystycznymi są łagodny smak, możliwość przygotowania na wiele sposobów (duszenie, smażenie, gotowanie) i zwykle brak dodatków w składzie.

Makaron bezglutenowy gryczany

Bogactwo minerałów i brak tak negatywnego wpływu na zakwaszenie organizmu, jak w przypadku pszenicy. Takie są główne zalety tego ciemnego makaronu. Jest on coraz częściej spotykany w sklepach z żywnością bezglutenową i może stanowić ciekawą odmianę w menu ze względu na swój charakterystyczny smak.

Makaron bezglutenowy z amarantusem

Tak określany jest makaron zawierający dodatek mąki z ziaren amarantusa, zazwyczaj ok. 10%. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na pozostałe mąki użyte w procesie produkcji, ponieważ dodatek amarantusa może znaleźć się również w makaronach z glutenem. Zboże to charakteryzuje się wysoką zawartością białka, żelaza i skrobi w łatwo przyswajalnych formach.

Makaron bezglutenowy z ciecierzycy

Rzadko spotykana odmiana makaronu na polskim rynku, jednak doceniana za wysoką zawartość białka. Wyróżnia się jasną barwą i dodatkami innych mąk, jednak ciecierzyca pozostaje głównym składnikiem.

Wygląd makaronu jest pierwszą oznaką jego jakości. Jak go ocenić? O tym informuje nasz ekspert.

– Pierwszą rzucającą się w oczy cechą jest łamliwość produktu, którą szczególnie łatwo zauważyć przy makaronie w formie nitek, np. ryżowego w typie „vermicelli”. Dobrej jakości produkt, transportowany w odpowiednich warunkach, nie powinien mieć problemów z utrzymaniem swojej pierwotnej formy.

W drugiej kolejności oceńmy powierzchnię makaronu. Nie mogą się na niej znajdować białe przebarwienia – to oznaka bardzo niskiej jakości. Zwróćmy też uwagę na jego fakturę, która powinna być zauważalna w większości przypadków, ale nie szorstka. Ta zasada nie tyczy się jednak makaronu ryżowego, którego nitki są niemal przezroczyste i śliskie w dotyku.

Nie zapomnijmy zwrócić uwagi na barwę, która nie powinna być zbyt żywa. Jaskrawa barwa może świadczyć o zawartości barwników w produkcie. Przy tym punkcie ważne jest też wzięcie pod uwagę mąki, z jakiej powstał makaron. Mąka kukurydziana naturalnie nada makaronowi bardziej intensywną, żółtą barwę.

Skład makaronów bezglutenowych

Makaron to często więcej niż tylko woda i mąka. W celu poprawienia smaku i konsystencji produktu producenci wykorzystują również dodatki.

– Jako często występujące i nieszkodliwe „ulepszacze” możemy wymienić skrobię, np. ziemniaczaną, domieszki glukozy oraz jaj – radzi technolog żywności Incola, Beata Kalfas.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów, wystrzegajmy się barwników, emulgatorów i substancji konserwujących „E”. Mogą być one szczególnie szkodliwe dla osób cierpiących na problemy układu trawiennego.

– Przy dobrym procesie produkcyjnym tych dodatków można uniknąć, zastępując je naturalnymi składnikami, jednocześnie utrzymując nawet dwuletni termin przydatności do spożycia. Przy wyborze makaronu najlepiej kierować się rozsądkiem i wybierać produkty zawierające naturalne dodatki - podsumowuje ekspertka.

Aby wybrać dobry makaron bezglutenowy, nie trzeba być ekspertem. Najpewniejszym wyborem są makarony kukurydziane – zbliżone smakiem do tych na bazie pszenicy, i ryżowe – wyjątkowo delikatne i lekkostrawne. W kwestii jakości wystarczy zwrócić uwagę na naturalną barwę produktu, delikatną fakturę i brak przebarwień. Starajmy się również wybierać makaron o prostym składzie i naturalnych dodatkach.

Poniżej przegląd marek i makaronów bezglutenowych obecnych na polskim rynku. Niestety nie da się go zrobić według sklepów, zatem wyszukiwanie informacji poprzez hasła:

makaron bezglutenowy Biedronka,

makaron bezglutenowy Lidl,

makaron bezglutenowy Kaufland,

makaron bezglutenowy Dino,

makaron bezglutenowy Netto,

nie ma sensu. Wynika to z faktu, że oferta marketów zmienia się. W jednym momencie w sklepach dostępne są makarony bezglutenowe konkretnej firmy, za chwilę innej, a czasami wcale nie można znaleźć ich na sklepowych półkach. Dlatego zrobiliśmy przegląd makaronów bezglutenowych (poza ryżowymi) kierując się markami – znanymi, popularnymi i mniej znanymi. Znajdziesz tu opisy składu produktów.

Makaron bezglutenowy Barilla

Barilla oferuje bezglutenowe spaghetti i penne rigate. Oba rodzaje makaronu są produkowane z mieszanki białej i żółtej kukurydzy oraz ryżu.

Skład obejmuje:

mąka kukurydziana biała 60%,

mąka kukurydziana żółta 29,5%,

mąka ryżowa pełnoziarnista 10%,

woda,

emulgatory – diglicerydy kwasów tłuszczowych.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Barilla:

358 kcal,

tłuszcz – 1,5 g,

węglowodany – 79 g,

białko – 6,5 g,

błonnik – 1,1 g,

sól – 0,01 g.

Makaron bezglutenowy Lubella

Lubella oferuje mnóstwo różnych makaronów, w tym pełnoziarniste, 4-jajeczne, ale nie ma w ofercie makaronów bezglutenowych.

Makaron bezglutenowy Schar

Producent oferuje makaron bezglutenowy spaghetti, penne, fusili, lasagne. Produkowane są z mąki kukurydzianej i ryżowej.

Oto pełen skład makaronów bezglutenowych Schar:

maka kukurydziana,

mąka ryżowa,

emulgator – mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Schar:

373 kcal,

tłuszcz – 1,9 g,

węglowodany – 77 g,

białko – 7,3 g,

błonnik – 1,2 g,

sól – 0 g.

Makaron bezglutenowy Incola

Polskie makarony bezglutenowe Incola produkowane są z mąki kukurydzianej z dodatkami i dostępne są w postaci: penne, spaghetti, orecchiette, fusilli, pipette. Niektóre rodzaje oferowane są w postaci wzbogacanej ekstraktami szpinaku i papryki, co nadaje makaronowi kolor zielony i czerwony – to wersje tricolore.

Skład:

mąka kukurydziana,

skrobia kukurydziana,

płatki ziemniaczane,

glukoza.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Incola:

344 kcal,

tłuszcz – 1,6 g,

węglowodany – 77 g,

białko – 4 g,

błonnik – 2,9 g,

sól – 0,19 g.

Makarony bezglutenowe Massimo Zero

Marka proponuje bezglutenowe makarony z mieszanki mąk kukurydzianej i ryżowej: spaghetti, tagliatelle, stelline, caserecce, fusilli, pipe rigate, penne rigate, risoni, ditalini, ruote, gramigna i inne.

Skład:

mąka kukurydziana 60%,

mąka ryżowa 40%,

woda.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Massimo Zero:

362 kcal,

tłuszcz – 1,4 g,

węglowodany – 80 g,

białko – 6,8 g,

błonnik – 1 g,

sól – 0,02 g.

Makaron bezglutenowy Seitz

Dostępne są makarony bezglutenowe z mąki kukurydzianej z dodatkiem ciecierzycy w postaci: penne, lasagne, spaghetti, loki, rigatoni i inne. Niektóre są barwne, np. dzięki pomidorom (pomidor w proszku 5%) i chili (chili w proszku 1%).

Skład:

mąka kukurydziana 98%,

maka z ciecierzycy 2%,

emulgator – mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Seitz:

368 kcal,

tłuszcz – 2,4 g,

węglowodany – 79 g,

białko – 6,4 g,

błonnik – 2,2 g,

sól – 0,01 g.

Makaron bezglutenowy Bezgluten

To nasz polski producent oferujący całą gamę produktów z mąki kukurydzianej zmieszanej z ryżową: spaghetti, fusilli, filini, penne, vermicelle, pipette, quadretti.

Skład:

mąka kukurydziana,

mąka ryżowa.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Bezgluten:

366 kcal,

tłuszcz – 1,7 g,

węglowodany – 80 g,

białko – 6,6 g,

błonnik – 2,3 g,

sól – 0,008 g.

Makaron bezglutenowy Balviten

Kolejny polski producent makaronów z kukurydzy, który oferuje: fusilli, penne, tagliatelle.

Skład makaronu bezglutenowego Balviten:

skrobia kukurydziana,

woda,

mąka ryżowa,

sól,

białko grochu,

emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych;

substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza;

regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego;

barwnik: karoteny;

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Balviten:

370 kcal,

tłuszcz – 1 g,

węglowodany – 87 g,

białko – 0,7 g,

błonnik – 2,1 g,

sól – 0,48 g.

Makaron bezglutenowy Ocelio

Ocelio to marka polskiej firmy Sawex Foods. Oferuje makarony bezglutenowe z mąki kukurydzianej: spaghetti, penne, fusilli, cornetti, conchiglie.

Skład:

100% mąka kukurydziana,

niektóre makarony są z mieszanki mąki kukurydzianej i ryżowej.

Niestety bardzo trudno dotrzeć do listy składników, co trzeba zapisać firmie na minus. Precyzyjna lista składników jest przy bezglutenowych gnocchi. Tam znaleźć można m.in. regulator kwasowości: kwas mlekowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromaty naturalne. Gdyby producent zamieścił listę składników makaronu bezglutenowego, wszystko byłoby jasne, a tak tylko mamy informację „Składa się w 100% z bezglutenowej mąki kukurydzianej”.

Wartości odżywcze dla 100 g makaronu bezglutenowego Ocelio:

338 kcal,

tłuszcz – 0,9 g,

węglowodany – 76 g,

białko – 5,3 g,

błonnik – 3 g,

sól – 0,05 g.

Nasz ranking, a właściwie rankingi, bo pokusiliśmy się o ocenę makaronów bezglutenowych pod kilkoma kątami, jest subiektywny. Przyjrzyj się im i zdecyduj, co dla ciebie ma największe znaczenie. To pomoże ci dokonać wyboru idealnego makaronu bezglutenowego.

Najlepszy skład – ranking makaronów bezglutenowych

Najlepszy skład, czyli bez zbędnych dodatków. Taki warunek spełniają makarony:

Massimo Zero, Bezgluten, Ocelio.

Całkiem niezły skład ma także makaron bezglutenowy Incola, do którego dodano glukozę i płatki ziemniaczane. Mimo to makaron tej marki jest jednym z najmniej kalorycznych.

Najniższa kaloryczność – ranking makaronów bezglutenowych

Oto 3 makarony o najmniejszej kaloryczności:

Ocelio – 338 kcal, Incola: 344 kcal, Barilla: 358 kcal.

Najwyższa kaloryczność – ranking makaronów bezglutenowych

Oto 3 makarony o najwyższej kaloryczności:

Schar: 373 kcal ,

, Balviten: 370 kcal,

Seitz: 368 kcal.

Najwyższa zawartość białka – ranking makaronów bezglutenowych

Makarony o największej zawartości białka to:

Schar – 7,3 g, Massimo Zero – 6,8 g, Bezgluten – 6,6 g.

Najtańszy makaron bezglutenowy – ranking makaronów bezglutenowych

Przeliczyliśmy ceny (luty 2024) widniejące w sklepach internetowych i przeliczyliśmy je na 100 g makaronu każdej marki. Oto ranking cenowy – od makaronu najtańszego do najdroższego:

Ocelio – 1,6 zł/100 g, Schar – 2,6 zł/100 g, Massimo Zero – 2,75 zł/100 g, Seitz – 2,8 zł/100 g, Barilla – 3,4 zł/100 g, Bezgluten – 4 zł/100 g, Balviten – 4,6 zł/100 g, Incola – 5,6 zł/100 g.

Najlepszy stosunek jakości do ceny – ranking makaronów bezglutenowych

Według nas warto kupować:

Bezgluten – bardzo prosty skład, umiarkowana cena, wyprodukowany w Polsce, Massimo Zero – dobry skład, niska cena, Ocelio – prosty skład (jeśli faktycznie to tylko mąka kukurydziana…), bardzo niska cena.

