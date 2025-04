Ciasto na faworki bezglutenowe nie jest tak elastyczne jak na tradycyjne chrusty – to skutek braku glutenu. Dlatego z pewnością nie należy go rozwałkowywać tak cienko, jak ciasta tradycyjnego. Minimalna grubość, przy której chrusty bezglutenowe mają szansę nie połamać się przy wywijaniu i smażeniu, to 2 mm. Najlepiej jest jednak po prostu poeksperymentować. Dobrze jest też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: do smażenia najlepiej wrzucać faworki bezglutenowe jak najmniej obsypane mieszanką bezglutenową, aby olej nie miał skłonności do kipienia.

Zaczniemy tym razem od końca, bo niezależnie od użytych składników, etap przygotowania ciasta do smażenia czy pieczenia zawsze jest taki sam.

Przygotowanie ciasta na faworki:

Ze wszystkich składników wyrób ciasto. Nie żałuj czasu na bardzo dokładne jego wyrobienie, aby składniki idealnie się połączyły. Uformuj z ciasta kulę i odstaw do przestudzenia, owijając je dokładnie folią, aby nie wyschło. Połóż kulę ciasta na blacie i odkrój z niego część. Rozwałkuj na pożądaną grubość, jak najmniej podsypując mieszanką bezglutenową. Z rozwałkowanego ciasta wycinaj prostokąty, np. nożem lub specjalnym okrągłym nożykiem do faworków. Każdy prostokąt natnij na środku wzdłuż na długość ok. 2-3 cm. Przełóż jeden koniec ciasta przez otwór na środku i uformuj faworka. Powtarzaj czynności, aż całą kulę ciasta przerobisz na faworki gotowe do smażenia. Smaż faworki na mocno rozgrzanym tłuszczu z obu stron, aż staną się złociste. Wyjmuj usmażone chrusty na rozłożone papierowe ręczniki, aby odsączyć je z tłuszczu i ostudzić. Układaj faworki bezglutenowe warstwami na talerzu, każdą warstwę oprószając cukrem pudrem.

Do zrobienia faworków bezglutenowych użyj jednej z dostępnych na rynku mieszanek bezglutenowych – to najprostszy sposób, choć można też stosować mieszanki różnych mąk bezglutenowych (sprawdź pozostałe przepisy). Poniższa lista składników pozwala przygotować ok. 50 faworków bezglutenowych.

Składniki:

250 g mieszanki bezglutenowej,

140 ml śmietany 18%, najlepiej kwaśnej,

4 żółtka,

płaska łyżka masła,

łyżka octu,

łyżeczka cukru,

duża szczypta soli,

2 l oleju rzepakowego do smażenia,

cukier puder do posypania.

Ich zaletą jest to, że nie nasiąkają tłuszczem tak, jak ma to miejsce, gdy faworki się smaży. Najlepiej pieką się w piekarniku z termoobiegiem ustawionym na temp. 180 stopni. Wystarczy 15 minut. Polecamy w tym przypadku nie wywijać faworków, za to wyciąć je w bardziej fantazyjne, nieregularne kształty. Podajemy przepis na ok. 25 faworków.

Składniki:

150 g mieszanki bezglutenowej,

100 g mąki ryżowej,

50 g mąki ziemniaczanej,

1 jajo,

120 g rozpuszczonego oleju kokosowego lub masła,

100 g kwaśnej śmietany 18%,

łyżka octu lub spirytusu,

2 l oleju do smażenia,

cukier puder do posypania.

Poniższa ilość składników pozwoli przygotować ok. 25 faworków bezmlecznych. Aby zmniejszyć ilość oleju do smażenia, można faworki smażyć na patelni, w której zmieści się 0,75-1 l oleju. Trzeba bardzo mocno podgrzać patelnię, a później wlany na nią olej. Wtedy faworki smażą się błyskawicznie.

Składniki:

250 g mieszanki bezglutenowej,

4 łyżki ciepłego napoju migdałowego lub owsianego,

4 żółtka,

łyżka masła klarowanego lub oleju kokosowego,

łyżka octu łyżeczka cukru,

łyżeczka aromatu waniliowego,

szczypta soli,

olej rzepakowy do smażenia,

cukier puder do posypania.

Najprostszym sposobem na pozbycie się śmietany z przepisu na faworki bezglutenowe jest zastąpienie jej gęstym jogurtem typu greckiego. W ostateczności można zastąpić śmietanę „mlekiem” roślinnym, zmniejszając jego objętość w porównaniu do śmietany mniej więcej o połowę. Najlepiej po prostu dodawać płyn w miarę wyrabiania ciasta i tylko tyle, aby udało się je ładnie wyrobić.

Składniki:

250 g mieszanki bezglutenowej,

140 ml jogurtu greckiego lub 50-70 ml napoju roślinnego,

4 żółtka płaska,

łyżka masła,

łyżka octu,

łyżeczka cukru,

szczypta soli,

2 l oleju rzepakowego do smażenia,

cukier puder do posypania.

Ten przepis nie zawiera jaj, nabiału i glutenu, a mimo to pozwala uzyskać faworki chrupkie i smakiem przypominające te tradycyjne, choć nie da się z takiego ciasta uzyskać chrustów tak cienkich, jak z pozostałych przepisów. Porcje składników podane poniżej pozwalają przygotować ok. 40 faworków wegańskich bez glutenu.

Składniki:

150 g bezglutenowej mieszanki,

100 g mąki kukurydzianej,

160 g mąki ziemniaczanej,

120 g skrobi kukurydzianej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

6 łyżeczek łuski babki jajowatej,

8 łyżek mocno ciepłej wody,

4 łyżki jogurtu kokosowego,

3 łyżki oleju kokosowego,

łyżeczka aromatu waniliowego,

łyżka octu jabłkowego,

1 l oleju do smażenia,

cukier puder do posypania.

Ciasto szykuje się tak, jak na każde inne na faworki z tą jednak różnicą, że łuski babki jajowatej najpierw trzeba namoczyć przez 10-15 minut w mocno ciepłej wodzie, a potem dodać do reszty składników.

Ten przepis nie zawiera gotowej mieszanki bezglutenowej, gdyż zamiast niej zastosować można mieszankę różnych innych mąk niezawierających glutenu. Pozostałe składniki są takie same jak w tradycyjnym przepisie. Przygotujesz z nich ok. 25 faworków bezglutenowych z mąki kukurydzianej.

Składniki:

100 g mąki kukurydzianej,

100 g mąki z ciecierzycy,

50 g mąki ziemniaczanej,

50 g mąki ryżowej,

3 żółtka,

200 ml kwaśnej śmietany 18%,

łyżka masła,

łyżka octu albo spirytusu,

2 l oleju do smażenia,

cukier puder do posypania.

