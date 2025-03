Naleśniki bezglutenowe są doskonałym uzupełnieniem diety bez glutenu. Możesz je jeść na obiad, śniadanie lub deser. Skorzystaj z naszych sprawdzonych przepisów na ciasto naleśnikowe na 7 sposobów. Zachowaj też nasz poradnik o mąkach i ich właściwościach w kontekście szykowania ciasta na bezglutenowe naleśniki.

Spis treści:

Chcesz umieścić w bezglutenowym jadłospisie naleśniki? Pamiętaj o kilku szczegółach, które pozwolą ci zrobić idealne bezglutenowe naleśniki.

Korzystaj z mąk oznaczonych jako bezglutenowe . Szukaj na opakowaniach znaku przekreślonego kłosa.

. Szukaj na opakowaniach znaku przekreślonego kłosa. Pamiętaj, by nie dodawać do naleśników zwyczajnego proszku do pieczenia . Używaj sody oczyszczonej lub bezglutenowego proszku do pieczenia.

. Używaj sody oczyszczonej lub bezglutenowego proszku do pieczenia. Najbardziej elastyczne i najlepsze naleśniki wychodzą z przepisów polegających na miksowaniu różnych rodzajów mąki bezglutenowej.

bezglutenowej. Rozważ zastosowanie specjalnych gotowych miksów maki bezglutenowej.

By zrobić dietetyczne naleśniki, staraj się smażyć je z niewielką ilością tłuszczu , najlepiej na suchej patelni do naleśników.

, najlepiej na suchej patelni do naleśników. Pamiętaj, że nawet niewielkie odchylenia w proporcjach zmieniają konsystencję ciasta na naleśniki. Śledź przepis, ale nie bój się go modyfikować, by osiągnąć pożądaną grubość i teksturę naleśników.

Największą zmianą, jeśli zamiast klasycznych naleśników przygotowujesz te bezglutenowe, jest rodzaj wykorzystanej mąki. Niektóre mąki są bardzo sypkie i naleśniki wyjdą z nich twardsze i mniej elastyczne, inne są za to kleiste. Bezglutenowa mąka dobra do naleśników powinna składać się z mieszanki mąk. Oto ich właściwości, wady i zalety, które pomogą ci skomponować najlepszą mieszankę.

Mąka kokosowa do bezglutenowych naleśników

Jest bogata w błonnik, co wspomaga trawienie. Ma delikatny, kokosowy aromat, który nadaje naleśnikom unikatowy smak. Jest niskowęglowodanowa, więc świetnie sprawdza się w diecie keto.

Wady:

Silnie chłonie wodę – ciasto może być suche i bardzo gęste.

Trzeba jej używać w małych ilościach (ok. 1/4 objętości tradycyjnej mąki) i zwiększyć ilość jajek lub płynów.

Gdy zawierają jej zbyt dużo, naleśniki mogą się łamać i być mniej elastyczne.

Mąka jaglana a naleśniki bezglutenowe

Ma neutralny, lekko orzechowy smak, który dobrze komponuje się z naleśnikami słodkimi i wytrawnymi. Jest bogata w witaminę B, żelazo i magnez. Dodaje naleśnikom delikatnej struktury.

Wady:

Może pozostawiać gorzkawy posmak – warto wcześniej podprażyć mąkę lub dodać słodzik.

Naleśniki mogą być mniej elastyczne i nieco kruche, jeśli używa się jej samodzielnie.

Mąka ryżowa do naleśników bezglutenowych

Jest delikatna i neutralna w smaku – idealna do naleśników na słodko. Nadaje naleśnikom lekką i puszystą strukturę. Łatwa do kupienia i stosunkowo tania.

Wady:

Sama w sobie jest mało lepka, dlatego ciasto może się kruszyć. Z tego powodu warto łączyć ją z innymi mąkami (np. ziemniaczaną lub z tapioki).

Koniecznie wymaga dodatku tłuszczu, aby naleśniki się nie przyklejały do patelni.

Mąka kukurydziana w naleśnikach bezglutenowych

Nadaje naleśnikom ładny, żółty kolor i delikatną strukturę. Lekko słodkawa, dzięki czemu dobrze komponuje się ze słodkimi dodatkami. Jest bogata w skrobię i witaminy z grupy B.

Wady:

Może być ziarnista, co wpływa na teksturę ciasta.

Brakuje jej elastyczności, więc naleśniki mogą być kruche – najlepiej łączyć ją z innymi mąkami.

Mąka z tapioki a naleśniki bezglutenowe

Jest bardzo kleista, dzięki czemu poprawia elastyczność ciasta i zapobiega jego łamliwości. Nadaje naleśnikom gładką, elastyczną strukturę. Ma neutralny smak, dzięki czemu pasuje do różnych rodzajów naleśników.

Wady:

Jest uboga w wartości odżywcze (bo to głównie skrobia).

Sama w sobie może sprawić, że naleśniki będą gumowate – najlepiej łączyć ją z innymi mąkami.

Mąka gryczana w naleśnikach bezglutenowych

Jest bogata w białko, błonnik i składniki mineralne (m.in. magnez). Ma orzechowy, wyrazisty smak – idealna do naleśników wytrawnych. Dodaje ciastu elastyczności, co ułatwia smażenie.

Wady:

Ma charakterystyczny, intensywny smak, który nie każdemu odpowiada.

Naleśniki mogą być ciemniejsze i nieco bardziej „ziarniste”.

Certyfikowana mąka owsiana bezglutenowa

Ma delikatny, lekko słodkawy smak, który dobrze komponuje się z naleśnikami. Jest bogata w błonnik i białko. Naleśniki z mąką owsianą są elastyczne i puszyste.

Wady:

Należy upewnić się, że jest certyfikowana jako bezglutenowa, ponieważ owies często jest zanieczyszczony glutenem.

Może wymagać dodatkowej mąki lub skrobi, aby poprawić lepkość.

Mąka amarantusowa w bezglutenowych naleśnikach

Jest bardzo odżywcza – bogata w białko, żelazo i magnez. Nadaje naleśnikom lekko orzechowy smak. Ma niski indeks glikemiczny, co jest korzystne dla osób dbających o poziom cukru.

Wady:

Ma intensywny smak, który może zdominować naleśniki.

Ciasto bywa mało elastyczne – najlepiej łączyć ją z innymi mąkami.

Mąka ziemniaczana a naleśniki bez glutenu

Jest bardzo kleista, dzięki czemu poprawia strukturę i elastyczność ciasta. Ma neutralny smak i nadaje naleśnikom delikatną, miękką konsystencję. Sprawdza się jako dodatek do innych mąk bezglutenowych.

Wady:

Sama w sobie nie nadaje się jako baza – naleśniki byłyby gumowate i zbyt zbite.

Nie zawiera wielu wartości odżywczych, głównie skrobia.

Mąka z ciecierzycy w naleśnikach bezglutenowych

Jest bogata w białko roślinne, żelazo i błonnik, co sprawia, że naleśniki są bardziej odżywcze i sycące. Nadaje się do naleśników wytrawnych, ma delikatnie orzechowy, lekko „ziemisty” smak. Dobrze wiąże ciasto, więc naleśniki są elastyczne i łatwe do smażenia.

Wady:

Ma specyficzny smak, który może nie pasować do słodkich naleśników.

Naleśniki z samej mąki z ciecierzycy mogą być zbyt ciężkie i gęste – warto łączyć ją z innymi mąkami.

Eksperymentuj i mieszaj na własną rękę różne rodzaje mąk bezglutenowych, może odkryjesz połączenie, które najbardziej będzie ci odpowiadać. Staraj się zawsze dodawać do ciasta przynajmniej łyżkę mocno skrobiowych mąk (z ciecierzycy, ziemniaków, tapioki). To one nadają bezglutenowemu ciastu na naleśniki elastyczność.

Poniżej 7 przepisów na różne rodzaje i wariacje naleśników bezglutenowych. Znajdziesz tu propozycję dla każdego, także dla wegan. Nie wahaj się, korzystaj!

1. Proste naleśniki bezglutenowe z mąki kukurydzianej

Naleśniki z mąki kukurydzianej są charakterystycznie żółte. Do ciasta naleśnikowego trzeba dodać sporo jajek, bo mąka kukurydziana nie ma spajającego je glutenu.

Składniki:

2 jajka,

szczypta soli,

2 łyżki cukru,

200 ml mleka,

5 łyżek mąki kukurydzianej,

łyżeczka oleju.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka z solą. Dodaj cukier i mleko, dalej ubijając. Dodaj mąkę, dalej ubijając masę na niewielkich obrotach. Dodaj do masy naleśnikowej oleju. Odstaw masę na kilka minut. Dostosuj konsystencję, dodając mąki lub mleka, jeśli będzie taka potrzeba. Wymieszaj i smaż naleśniki na rozgrzanej patelni do naleśników.

fot. Naleśniki bezglutenowe z mąki kukurydzianej/ Adobe Stock, O.B.

2. Naleśniki bezglutenowe bez jajek

Oto wegański przepis na naleśniki bezglutenowe, co oznacza, że szykuje się je także bez wykorzystania jajek. Zawsze wychodzą miękkie i elastyczne. Do wykorzystania ze słodkim nadzieniem, np. powidłami lub w wersji wytrawnej, np. z pastą z awokado.

Składniki:

130 g mąki owsianej,

110 g mąki ryżowej,

90 g mąki ziemniaczanej,

ok. 700 g „mleka” roślinnego,

10-11 g oleju.

Sposób przygotowania:

Przesiej mąki do miski i dokładnie wymieszaj, aby powstała jednorodna mieszanka. Dodaj do niej trochę „mleka” i oleju i wymieszaj, rozprowadzając wszelkie grudki. Następnie dodaj resztę „mleka” i oleju i wymieszaj. Odstaw na 10 minut. Na rozgrzaną posmarowaną cienko olejem patelnię z nieprzywierającą powierzchnią wlewaj porcje ciasta i smaż naleśniki na złoty kolor z obu stron.

fot. Naleśniki bezglutenowe bez jajek/ Adobe Stock, Natalia

3. Puszyste naleśniki bezglutenowe

Istnieje więcej niż jeden przepis na puszyste naleśniki bezglutenowe. Ten poniżej należy do naszych ulubionych, gdyż zawiera minimum składników. Proponujemy naleśniczki w wersji smakowej – cynamonowej, gdyż najlepiej smakują na słodko.

Składniki:

200 g gotowej mieszanki mąk bezglutenowych,

2 szklanki wody gazowanej,

2 jaja,

łyżka oleju,

szczypta soli,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Przesiej mieszankę mąk do miski, dodaj cynamon i sól. Wymieszaj. Dodaj wybite jaja oraz wodę gazowaną, wymieszaj, a następnie energicznie ubijaj trzepaczką przez kilka minut. Odstaw całość na 5-10 minut, aby mieszanka zgęstniała, uzyskując konsystencję śmietany. Następnie dodaj olej i raz jeszcze dokładnie wymieszaj. Rozgrzej patelnię z nieprzywierająca powierzchnią, natłuść ją cienko olejem i smaż naleśniki na złoty kolor z obu stron.

fot. Puszyste naleśniki bezglutenowe/ Adobe Stock, topntp

4. Naleśniki bezglutenowe bez mleka

Naleśniki bezglutenowe bez mleka wyjdą ci z każdego zaproponowanego przepisu, jeśli mleko zamienisz na napój roślinny. Jeśli wcale nie pijesz mleka i nie jesz nabiału, sięgaj po napoje roślinne fortyfikowane wapniem.

Składniki:

75 g mąki ryżowej,

25 g mąki z tapioki,

25 g mąki z amarantusa,

jajko,

250 ml napoju roślinnego,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj dokładnie 3 rodzaje mąki w suchej misce. Dodaj jajko i napój roślinny. Mieszaj do dokładnego połączenia. Smaż naleśniki na niewielkiej ilości oleju z dwóch stron.

fot. Naleśniki bezglutenowe bez mleka/ Adobe Stock, serbbgd

5. Naleśniki bezglutenowe z mąki ryżowej

Mąka ryżowa dobrze nadaje się do naleśników bezglutenowych, ale miej świadomość, że są one trochę bardziej kruche, niż klasyczne proste naleśniki.

Składniki:

jajko,

130 ml mleka,

30 g cukru,

150 g mąki ryżowej,

2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia,

olej w sprayu.

Sposób przygotowania:

Wbij jajko do miski, dodaj mleko i cukier. Wymieszaj. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj. Smaż naleśniki na niewielkiej ilości oleju.

fot. Naleśniki bezglutenowe z mąki ryżowej/ Adobe Stock, trendyrowdy

6. Naleśniki bezglutenowe na kefirze

Naleśniki bezglutenowe będą puszyste, jeśli dodasz do nich sporo proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej.

Składniki:

185 g mieszanki mąki bezglutenowej,

łyżeczka cukru,

łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia

szczypta soli,

szczypta cynamonu,

jajko,

szklanka maślanki,

60 ml oleju.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki w misce. Dodaj mokre składniki i wymieszaj dokładnie. Rozgrzej patelnię z nieprzywierającą warstwą. Smaż naleśniki bez tłuszczu z dwóch stron.

fot. Puszyste naleśniki bezglutenowe/ Adobe Stock, tenkende

7. Elastyczne naleśniki bezglutenowe

Zrobienie elastycznych naleśników bezglutenowych jest wyzwaniem, gdyż to gluten zapewnia wyrobom mącznym charakterystyczną elastyczność. Mąka z tapioki w połączeniu z mąką kokosową dobrze odtwarzają te właściwości.

Składniki:

25 g mąki kokosowej,

20 g mąki z tapioki,

20 g mąki kasztanowej,

szczypta soli,

2 jajka,

łyżeczka miodu,

90 ml wody,

pół łyżeczki sody oczyszczonej.

Sposób przygotowania:

W misce połącz mieszankę mąk z solą i wymieszaj. W osobnej misce roztrzep dokładnie jajka z miodem. Dodaj jajka do mąki, dodaj wodę i sodę oczyszczoną. Odstaw ciasto na ok. 15 minut. Po tym czasie jeszcze raz wymieszaj. Smaż naleśniki na niewielkiej ilości tłuszczu.

fot. Elastyczne naleśniki bezglutenowe/ Adobe Stock, Stepanek Photography

Artykuł pierwotnie opublikowano 24.02.2022 r.

