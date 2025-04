Od bezglutenowych muffinek już jest blisko do babeczek niskowęglowodanowych i fit muffinek. Wystarczy zamienić cukier na słodzik i gotowe. Ale to też sposób na zmniejszenie kaloryczności bezglutenowych wypieków. Jeżeli usatysfakcjonuje cię tylko to, by ciasteczka nie zawierały glutenu, nie musisz modyfikować naszych przepisów. Tylko czekają, aż je wypróbujesz!

Reklama

Spis treści:

Bezglutenowe muffinki są idealnym wyborem dla osób z celiakią, nietolerancją glutenu lub tych, którzy chcą urozmaicić swoją dietę. Podstawowym wyzwaniem w bezglutenowych muffinkach jest zastąpienie zwykłej mąki pszennej bez utraty struktury i smaku wypieków. Na szczęście istnieje wiele zamienników, które doskonale się sprawdzają.

Czym zastąpić zwykłą mąkę w bezglutenowych muffinkach:

Mąka gryczana . Charakteryzuje się intensywnym smakiem, dlatego najlepiej łączyć ją z innymi mąkami (np. ryżową lub kukurydzianą). Sprawdza się w wypiekach o wyrazistym smaku, jak muffinki czy chleby.

. Charakteryzuje się intensywnym smakiem, dlatego najlepiej łączyć ją z innymi mąkami (np. ryżową lub kukurydzianą). Sprawdza się w wypiekach o wyrazistym smaku, jak muffinki czy chleby. Mąka migdałowa . Nadaje wypiekom wilgotności. Wymaga dodatku skrobi (np. ziemniaczanej lub kukurydzianej) dla lepszej struktury muffinek.

. Nadaje wypiekom wilgotności. Wymaga dodatku skrobi (np. ziemniaczanej lub kukurydzianej) dla lepszej struktury muffinek. Mąka kokosowa. Bardzo chłonna, dlatego należy stosować ją w mniejszych ilościach (1/3 mąki pszennej) i zawsze łączyć z innymi mąkami.

Mąka ryżowa . Neutralna w smaku, nadaje wypiekom lekkości, ale wymaga połączenia z tłuszczami, by uniknąć suchej struktury ciasta.

. Neutralna w smaku, nadaje wypiekom lekkości, ale wymaga połączenia z tłuszczami, by uniknąć suchej struktury ciasta. Mąka ziemniaczana lub kukurydziana . Dzięki zawartości skrobi poprawiają konsystencję i spójność ciast.

. Dzięki zawartości skrobi poprawiają konsystencję i spójność ciast. Płatki owsiane (bezglutenowe). Mielone na mąkę sprawdzają się w wilgotnych wypiekach, takich jak muffinki bananowe czy marchewkowe.

Jak zastępować mąkę pszenną mąkami bezglutenowymi?

Zamiast 1 szklanki mąki pszennej, użyj:

1/2 szklanki mąki migdałowej + 1/2 szklanki skrobi ziemniaczanej,

3/4 szklanki mąki gryczanej + 1/4 szklanki mąki ryżowej,

1/3 szklanki mąki kokosowej + dodatkowe jajko lub płyn, by wyrównać wilgotność.

Można dodatkowo stosować gumę ksantanową lub karob (mączkę z chleba świętojańskiego - łyżeczka na 1 szklankę mąki), by poprawić elastyczność wypieków bezglutenowych.

Składniki (na 12 muffinek):

1 szklanka mąki gryczanej,

1/2 szklanki mąki ryżowej,

1/2 szklanki cukru trzcinowego,

2 jajka,

1/2 szklanki mleka roślinnego (np. migdałowego),

1/4 szklanki roztopionego oleju kokosowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki: mąki, proszek do pieczenia, sodę i cukier. W osobnej misce połącz mokre składniki: jajka, mleko, olej i wanilię. Połącz suche i mokre składniki, mieszając do uzyskania jednolitej masy. Napełnij foremki do muffinek do 3/4 wysokości. Piecz w temperaturze 180°C przez 20–25 minut.

fot. Puszyste muffinki bezglutenowe/ Adobe Stock, Iryna Melnyk

Składniki (na 12 muffinek):

1 szklanka mąki ryżowej,

1/4 szklanki kakao,

1/4 szklanki skrobi ziemniaczanej,

1/2 szklanki cukru kokosowego,

2 jajka,

1/2 szklanki mleka kokosowego,

1/4 szklanki oleju roślinnego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

50 g gorzkiej czekolady (posiekanej).

Sposób przygotowania:

Połącz suche składniki: mąkę, kakao, skrobię, cukier i proszek do pieczenia. W osobnej misce wymieszaj mokre składniki: jajka, mleko i olej. Dodaj mokre składniki do suchych i mieszaj do połączenia. Delikatnie wmieszaj kawałki czekolady. Piecz w temperaturze 180°C przez ok. 20 minut.

fot. Muffinki czekoladowe bezglutenowe/ Adobe Stock, frinz

Składniki (na 12 muffinek):

3 dojrzałe banany,

2 jajka,

1 szklanka płatków owsianych zmielonych na mączkę,

1/4 szklanki masła orzechowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zblenduj banany, jajka i masło orzechowe na gładką masę. Dodaj płatki owsiane, proszek do pieczenia i cynamon, wymieszaj. Przełóż masę do foremek. Piecz w temperaturze 180°C przez 25 minut.

fot. Muffinki bananowe bezglutenowe/ Adobe Stock, Berna Şafoğlu

Składniki (na 12 muffinek):

1 szklanka mąki migdałowej,

1/2 szklanki mąki ryżowej,

1 szklanka startego na drobno marchewki,

1/2 szklanki cukru trzcinowego,

2 jajka,

1/4 szklanki oleju roślinnego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki cynamonu,

garść orzechów włoskich (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Połącz suche składniki: mąki, proszek do pieczenia, cynamon i cukier. Wymieszaj mokre składniki: jajka, olej i marchewkę. Połącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj. Piecz w temperaturze 180°C przez 20-25 minut.

fot. Muffinki marchewkowe bezglutenowe/ Adobe Stock, Julia Sedaeva

Składniki (na 12 muffinek):

1 szklanka puree z dyni,

1/2 szklanki mąki ryżowej,

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

1/2 szklanki cukru,

2 jajka,

1/4 szklanki oleju kokosowego lub rzepakowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cynamonu,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj puree z dyni z jajkami, olejem i cukrem. Połącz suche składniki: mąki, proszek do pieczenia i cynamon. Połącz suche i mokre składniki i mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Piecz w temperaturze 180°C przez 20-25 minut, a po ostudzeniu posyp cukrem pudrem ze słodzika.

fot. Muffinki dyniowe bezglutenowe/ Adobe Stock, nblxer

Reklama

Czytaj także:

3 apetyczne przepisy na szybkie ciasto bezglutenowe

Ciasto francuskie bezglutenowe - bajecznie prosty przepis

Sprawdzony przepis na bezglutenowy miodownik