W polskiej kuchni makaron z marchewki dopiero toruje sobie drogę. Jest za to bardzo popularny w kuchni azjatyckiej, którą można się inspirować, szykując własne receptury na potrawy z wykorzystaniem „marchewkowych klusek”.

Reklama

Makaron z marchewki może w pełni zastąpić w potrawie makaron, można go z nim mieszać lub łączyć z innymi warzywnymi makaronami – z cukinii, buraków, czy białej rzodkwi. Pamiętaj, że im większa marchewka, tym łatwiej z niej wystrugać makaron, dlatego do jego szykowania kupuj niezbyt drobne marchewki.

Spis treści:

Makaron z marchewki to tak naprawdę pocięta w odpowiedni sposób marchew. Nie dodaje się do niej żadnych dodatków, jakie znajdują się w tradycyjnych makaronach – jaj czy mąki. Surową marchew wycina się w kształty charakterystyczne dla różnych prostych rodzajów makaronu. Można więc przygotować marchewkowe spaghetti, tagliatelle czy quadratini. Nie da się natomiast uformować marchewkowych makaronów typu fusilli (świderków), penne i rigatoni (rurki), farfalle (kokardki) czy orecchiette (muszelki).

Makaron z marchewki przygotowuje się często w celu zmniejszenia kaloryczności potrawy lub zmniejszenia w niej ilości węglowodanów. Zastępuje się nim zwykłe kluski w diecie osób uczulonych lub z nadwrażliwością na gluten. Dlatego znajduje on zastosowanie w:

diecie odchudzającej – ze względu na niską kaloryczność,

diecie niskowęglowodanowej – ze względu na niską zwartość węglowodanów,

diecie ketogenicznej – choć z pewnymi obostrzeniami,

diecie bezglutenowej – gdyż nie zawiera glutenu,

diecie wegańskiej – bo nie zawiera żadnych odzwierzęcych dodatków, a w makaronie zwykle są jaja.

Przygotowanie makaronu z marchewki nie jest wcale tak kłopotliwe, jak mogłoby się wydawać. Gotuje się go krótko, dostarcza błonnika, a danie nabiera atrakcyjnego wyglądu dzięki apetycznemu kolorowi marchewkowego makaronu. Można też podawać go na surowo. Staje się wtedy ciekawą odmianą surówki z marchewki. Same plusy!

Najprostszy sposób to wykorzystanie temperówki do warzyw lub tzw. spiralizera. Wystarczy w temperówce ręcznie obracać surową, oskrobaną marchew, aby powycinać zgrabne marchewkowe nitki. Z kolei w spiralizerze obraną marchewką obraca się korbką. Specjalne ostrze wycina z niej makaronowe nitki.

Inny przydatny do robienia warzywnych makaronów drobny sprzęt kuchenny to obieraczka typu julienne – używasz jej jak zwykłej, tnąc marchewkę wzdłuż – ale ona wycina niteczki.

Nie masz takich sprzętów? Nie szkodzi. Użyj zwykłej obieraczki do warzyw. Strugaj nią marchewkę wzdłuż – tak powstaną cienkie, choć dość szerokie paski. Jeśli chcesz mieć marchewkowe spaghetti, ostrym nożem pokrój je wzdłuż na cienkie paseczki. Jeśli chcesz marchewkowe tagliatelle, krój wzdłuż na szersze wstążki. Możesz też pokroić je w cieniutkie kwadraciki – tak powstanie marchewkowe quadratini.

fot. Jak zrobić makaron z marchewki/ Adobe Stock, Pixel-Shot

100 g ugotowanego makaronu z marchewki dostarcza jedynie 28 kcal. W porównaniu ze zwykłym makaronem dostarcza aż 5 razy mniej kalorii. Dlatego warto znaleźć dla makaronu z marchewki miejsce w diecie odchudzającej. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie „zepsuć” go poprzez dodatek tłustych, wysokokalorycznych sosów, np. śmietanowych, czy poprzez okraszenie go zbyt dużą ilością sera, czy tłustych mięsnych dodatków.

Keto makaron z marchewki?

Makaron z marchewki można jeść na diecie ketogenicznej, ale w rozsądnych ilościach. Wynika to z faktu, że w 100 g gotowanego makaronu z marchewki jest ok. 7,9 g (niektóre źródła podają 9 g) węglowodanów. W tym jest 2,9 g błonnika, zatem makaron z marchewki w 100 g dostarcza 5 g cukrów.

Tymczasem warzywa zaliczane do niskowęglowodanowych i przyjaznych diecie keto mają w 100 g ok. 4,8 g węglowodanów razem z błonnikiem. Różnica niby niewielka, ale gdy trzeba tak skomponować jadłospis, żeby w dziennej diecie ketogenicznej nie było więcej „węgli” niż 50 g (a niektórzy pilnują granicy 30 g), przy zbyt dużej ilości marchewki może się to okazać trudne.

Zwykle w praktyce wychodzi tak, że 100 g marchewki w diecie keto jest OK, ale raczej nie więcej. Jeśli uznasz, że masz ochotę na makaron warzywny, możesz zrobić makaron z cukinii lub mieszankę makaronu z marchewki i cukinii. Ten drugi zawiera mniej węglowodanów – 2,1 g po odliczeniu błonnika w 100 g. Zatem można sobie pozwolić na nieco większą porcję takiego miksu warzywnych makaronów.

fot. Makaron z marchewki na diecie/ Adobe Stock, anaumenko

Najlepszym sposobem na przygotowanie makaronu z marchewki jest dwuetapowa obróbka. Nie martw się, nie trwa długo!

W pierwszym kroku trzeba makaron z marchewki wrzucić na rozgrzane na patelni masło czy oliwę i podsmażyć 3-4 minuty. Następnie dolewa się wodę – ok. ¼ szklanki na 100 g makaronu. Całość dusi się na patelni bez pokrywki aż do odparowania wody. Taki sposób gwarantuje, że makaron będzie jędrny, a nie rozgotowany.

Innym sposobem jest wrzucenie makaronu z marchewki bezpośrednio do przeznaczonego do niego sosu. Wtedy wystarczą 3-4 minuty gotowania, aby całe danie (sos musi być wcześniej przyszykowany) było gotowe. Ten sposób ma tylko jedną wadę: nie da się go podać w tak apetyczny sposób, jak makaron z marchewki ugotowany osobno, nałożony na talerz i „ozdobiony” pysznym sosem.

Wypróbuj nasze proste przepisy na makaron z marchewki. Są idealne do stawiania pierwszych kroków w pichceniu dań z warzywnych makaronów. Udowodnią, że takie potrawy mogą być smaczne, a ich przygotowanie jest bajecznie proste.

Marchewkowe spaghetti z krewetkami

Składniki:

2 średnie marchewki,

200-250 g małych krewetek,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki oliwy,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

sól i pieprz do smaku,

zielenina do dekoracji, np. natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Z obranych marchewek powycinaj makaron podobny do spaghetti. Ugotuj go dwuetapowo, jak opisaliśmy to wyżej, lub wrzuć na lekko osolony wrzątek, pogotuj 2-3 minuty, odcedź i odstaw po przykryciem. Oczyść krewetki, opłucz i osusz. Nalej oliwę do miseczki, przeciśnij do niej przez praskę czosnek. Dodaj sól i pieprz i dokładnie wymieszaj. Nałóż mieszaninę na patelnię, rozgrzej i wrzuć na nią krewetki. Wymieszaj i smaż 2 minuty, a następnie obróć krewetki i smaż kolejne 2 minuty. Dodaj do krewetek koncentrat pomidorowy i całość zamieszaj. Potrzymaj jeszcze chwilę na patelni, aby całość nabrała temperatury. Nałóż makaron z marchewki na talerz i wyłóż na niego krewetki. Posyp zieleniną.

fot. Marchewkowe spaghetti z krewetkami/ Adobe Stock, daewoong

Surówka z makaronu z marchewki

Składniki:

spora marchewka,

łyżka nasiona czarnego sezamu,

łyżeczka tymianku, najlepiej świeżego posiekanego,

łyżka oliwy,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Obierz marchewkę, odetnij końcówki i wytnij z niej makaron – spaghetti lub tagliatelle. Przełóż na talerz lub do salaterki. Polej oliwą, skrop sokiem z cytryny, posyp tymiankiem i wymieszaj. Posyp z wierzchu sezamem. Gotowe.

fot. Surówka z makaronu z marchewki/ Adobe Stock, fascinadora

Makaron z marchewki z pesto

Składniki:

3 spore marchewki,

1/3 szklanki pesto,

10 sztuk suszonych pomidorów z zalewy oliwnej,

łyżka oliwy z zalewy pomidorów,

garść tartego parmezanu,

listki bazylii do dekoracji,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Przygotuj makaron z marchewki. Rozgrzej na patelni oliwę z zalewy od pomidorów. Wrzuć na nią makaron marchewkowy, dodaj sól i pieprz. Zamieszaj i podsmażaj 3-4 minuty (aby makaron z marchewki był tak jędrny jak lubisz). Wmieszaj do marchewki pesto. Nakładaj na talerze, posypując parmezanem i dekorując listkami bazylii.

fot. Makaron z marchewki z pesto/ Adobe Stock, Eleonora

Reklama

Czytaj także:

Przetwory z marchewki: pomysły na „marchewkowe słoiki”

Jak przygotować ciasto bezglutenowe z marchewki?

Marchewka na keto – jeść czy nie?