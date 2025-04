Marzy ci się pizza bezglutenowa? Nie ma sprawy: podajemy trzy sprawdzone przepisy na bezglutenowe ciasto na pizzę. Nie podajemy składników, którymi spód pizzy się okłada – każdy położy na nim to, co zechce. Nasze przepisy różnią się składem oraz czasem przygotowania, ale i jakością upieczonego już ciasta. Niestety to najlepsze wymaga najwięcej czasu i składników, ale efekt wart jest tego wysiłku.

Spis treści:

W tej sekcji odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące pizzy bezglutenowej. To wiedza, która przyda się każdemu, bo pomoże zrozumieć, w czym pizza bezglutenowa jest podobna do tradycyjnej, a czym się od nie różni.

Z jakiej mąki jest pizza bezglutenowa?

Nie wystarczy zastąpić zwykłej mąki dowolną mąką bezglutenową. Najtęższe umysły ze świata kulinarnego wciąż pracują nad opracowaniem idealnego ciasta bezglutenowego i ciągle eksperymentują z różnymi mieszankami. Dlatego na rynku dostępne są już specjalne kombinacje do przygotowania ciasta na pizzę bezglutenową.

Przykłady miksów na pizzę bez glutenu:

Mix per Pizza, Nutri Free,

Bezglutenowa mieszanka do wypieku pizzy, Pięć Przemian,

Mieszanka do wypieku pizzy z mąką gryczaną, Ocelio,

Bread mix, Bezgluten.

Ceny za kilogram zaczynają się od 20 zł, więc może się okazać, że znacznie taniej będzie kupić poszczególne składniki i samemu zrobić odpowiednią mieszankę. To, jak ją przygotować, podajemy w przepisie na najlepszą pizzę bezglutenową. Wystarczy zachować proporcje, a można sporządzić od razu większą ilość idealnej mieszanki bez glutenu, która zastąpi zwykłą mąkę pszenną.

Jak smakuje pizza bezglutenowa?

Taka przygotowana po linii najmniejszego oporu, prawdę mówiąc, smakuje jak mokry karton obłożony pysznymi dodatkami. To wina bezglutenowego ciasta przygotowanego bez wszystkich dodatków, które sprawiają, że staje się ono pulchne i kruche. Pizza bezglutenowa przygotowana z jednego rodzaju mąki bezglutenowej, którą próbuje się zastąpić zwykłą mąkę, nie wyrośnie, nie będzie miała chrupkich przypieczonych brzegów i będzie wilgotna i gumowata w środku.

To dlatego dobra pizza bezglutenowa wymaga specjalnej mieszanki mąk i dodatków na pizzę bezglutenową albo samodzielnego przygotowania takiej mieszanki. Tylko wtedy ma szansę być podobna do tradycyjnej pizzy.

Czy pizza bezglutenowa jest zdrowa?

Dla osób chorujących na celiakię jest wręcz jedynym sposobem na zjedzenie pizzy bez przypłacania tego dolegliwościami. Osoby zdrowe nie muszą sięgać po pizzę bezglutenową, mogą jadać zwykłą.

Dieta bezglutenowa niesie ryzyko niedoborów: wapnia, żelaza, magnezu, kwasu foliowego, jest też w niej mniej błonnika. Dlatego ludzie zdrowi powinni jeść pokarmy zawierające gluten. Zjedzenie okazjonalnie pizzy bezglutenowej z pewnością jednak im nie zaszkodzi.

Ile kalorii ma pizza bezglutenowa?

To zależy od składników użytych do przygotowania pizzy. Ważny jest skład samego ciasta oraz to, co na nim się znajdzie. Niektóre mąki bezglutenowe są mniej kaloryczne od mąki pszennej, ale np. mąki z orzechów są od niej bardziej kaloryczne. Najlepsza pizza wychodzi z mieszanek różnych mąk bezglutenowych, w tym z mąki z orzechów lub migdałów, więc najlepiej jest przyjąć, że ciasto bezglutenowe jest tak samo kaloryczne jak zwykłe, czyli ma ok. 360 kcal w 100 g.

Najmniej kaloryczna będzie pizza bezglutenowa z warzywami i grzybami i z nie za dużą ilością sera, a najbardziej kaloryczna ta z dodatkiem tłustych mięs i dużą ilością sera. Ile to może być kalorii w całej pizzy, a ile w jednym kawałku? Na te pytania odpowiadamy w materiale: Pizza kcal: ile kalorii ma pizza.

Jak długo piec pizzę bezglutenową?

To zależy od przepisu. W niektórych pizzę piecze się na raz, w innych na raty, więc czasy te mogą się znacznie różnić od kilkunastu minut do nawet kilkudziesięciu. Zwykle im bezglutenowa pizza jest bardziej czasochłonna tym wychodzi lepsza, więc warto wygospodarować więcej czasu na jej przygotowanie.

Różne czasy wynikają z eksperymentów, jakie robią amatorzy bezglutenowej pizzy, aby jak najbardziej zbliżyć ciasto bezglutenowe do tego tradycyjnego. Czasem wymaga to wstępnego podsuszenia ciasta, aby nie było po upieczeniu gumowate w środku.

Jak zrobić ciasto na pizzę bez glutenu? Poniżej trzy przepisy na ciasto na pizzę bezglutenową. Wypróbuj wszystkie i sprawdź, które ciasto najbardziej ci odpowiada pod kątem smaku i konsystencji, a także ilości czasu, jaki trzeba poświęcić, aby taką pizzę przygotować.

Można ją przygotować z gotowej mieszanki, czyli tzw. miksu na pizzę bezglutenową lub samodzielnie przygotować taką mieszankę (przepis poniżej). Kupując gotowy miks, trzeba przeczytać skład i porównać z naszym składem mieszanki i jeśli jakiegoś składnika będzie brakować, należy go uzupełnić. Tak przygotowana pizza bezglutenowa jest smaczna, krucha, rumiana z zewnątrz i nie jest gumowata w środku, a to wśród pizz bezglutenowych rzadkość! Składniki na 1 pizzę o średnicy 30 cm.

Bezglutenowa mieszanka zastępująca mąkę, składniki:

1,5 szklanki mąki z brązowego ryżu,

0,5 szklanki skrobi ziemniaczanej,

¼ szklanki mąki z białego ryżu,

¼ szklanki mąki z tapioki,

35 g mąki migdałowej.

Przygotowanie: Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Składniki na ciasto na najlepszą pizzę bezglutenową:

1,5 szklanki mieszanki zastępującej zwykłą mąkę,

0,5 łyżeczki drożdży instant,

łyżeczka soli,

0,5 łyżeczki gumy ksantanowej,

szklanka wody,

30 ml oleju,

0,75 łyżki psyllium husk (błonnik z łusek babki płesznik),

0,5 łyżki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Wyrób ciasto aż nabierze odpowiedniej tekstury i konsystencji (zacznie odchodzić od dłoni bez klejenia się do niej). Odstaw w ciepłe miejsce na minimum 30 minut, do wyrośnięcia. Ukształtuj spód do pizzy, wstaw do zimnego piekarnika, ustaw temperaturę 160 stopni i wygrzewaj ciasto przez ok. 45 minut. Wyjmij ciasto, włącz grzanie piekarnika na 250 stopni. Wysmaruj ciasto sosem, poukładaj wybrane składniki, oprósz tartym serem lub poukładaj plasterki sera. Wstaw do gorącego piekarnika i grzej tylko tyle, aby ser się ładnie stopił i ewentualnie zrumienił, a brzegi ciasta nabrały rumianego koloru.

fot. Najlepsza pizza bezglutenowa/ Adobe Stock, Jag_cz

Potrzebne jest tylko 10 minut na przygotowanie ciasta i 15 minut na pieczenie. Składniki podajemy na jedną pizzę o średnicy ok. 20 cm. Przygotowanie większej liczby pizz oczywiście wymaga zwielokrotnienia składników, z zachowaniem ich proporcji.

Składniki:

125 gramów bezglutenowej mieszanki do wypieku pieczywa,

szczypta soli,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka cukru (pomoże w tym, aby ciasto się zrumieniło),

½-1 łyżeczka oleju,

dowolna aquafaba do posmarowania brzegów ciasta.

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik i ustaw go na temp. 200 stopni. W misce zmieszaj dokładnie wszystkie suche składniki oprócz cukru. W oddzielnej miseczce zmieszaj olej, wodę i cukier. Dodawaj mokrą mieszankę do suchej, cały czas mieszając. Dłońmi wyrób ciasto i uformuj z niego kulę. Oprósz blachę na pizzę bezglutenową mieszanką. Ułóż ciasto na środku formy na pizzę. Dłońmi obsypanymi bezglutenową mieszanką rozprowadź ciasto na formie, pozostawiając brzegi grubsze od reszty spodu do pizzy. Obłóż ciasto wybranymi dodatkami, a brzegi ciasta posmaruj aquafabą. Wstaw do piekarnika na 15-20 minut.

fot. Szybka pizza bezglutenowa/ Adobe Stock, Pxel-Shot

Podajemy składniki na ciasto bezglutenowe na 2 pizze o średnicy 30 cm. Przygotowanie trwa ok. 15 minut. Pieczenie – ok. 20 minut. Na cieście można położyć dowolny zestaw składników, wedle uznania i apetytu.

Składniki na ciasto na szybką pizzę bezglutenową:

3 szklanki dowolnej mieszanki na pizzę bezglutenową,

5 łyżeczek proszku do pieczenia,

2 łyżki oliwy,

łyżka miodu,

1-1,5 szklanki ciepłej wody.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj wszystkie suche składniki. Dodaj oliwę, miód, a wodę dodawaj stopniowo (różne mieszanki zastępujące mąkę potrzebują różnej ilości wody). Mieszaj ręcznie lub miksuj na wolnych obrotach łopatką do mieszana ciasta, aż masa będzie jednorodna. Zwiększ obroty do średnich (lub przyspiesz ruchy wyrabiania ciasta) i miksuj 5 minut. Natłuszczoną szpatułką wyłóż ciasto do natłuszczonej miski, przykryj i wstaw do lodówki na 10 minut. Podziel ciasto na dwie równe części i uformuj z nich kule. Rób to rękami oprószonymi mieszanką zastępującą mąkę. Połóż kulkę ciasta na środku oprószonej mieszanką formie do pizzy. Szpatułką lub palcami (oprószonymi mieszanką) uformuj spód do pizzy – od środka do brzegów. Wysmaruj brzegi ciasta oliwą i piecz przez 15 minut w piekarniku w temp. 160 stopni. Wyjmij pizzę, posmaruj sosem, wyłóż dodatki, ser i piecz jeszcze, aż ser się stopi i zrumieni.

fot. Puszysta pizza bezglutenowa/ Adobe Stock, Brent Hofacker

