Czy miodownik bezglutenowy może być w 100% bez glutenu? W 100% raczej nie, ale można się postarać, aby było go w cieście tak mało, że nie wywoła reakcji. Oznacza to, że smakołyk będzie zawierał nieszkodliwe, śladowe ilości glutenu. Najważniejsze bowiem jest zastąpienie mąki pszennej, gdyż to ona jest głównym źródłem tego składnika. Pokażemy ci, jak to zrobić.

Aby upiec bezglutenowy miodownik, należy zastąpić tradycyjne składniki zawierające gluten ich bezglutenowymi odpowiednikami. Główny składnik, który wymaga zamiany to mąka pszenna. Jeśli ciasto ma być pozbawione maksymalnej ilości glutenu, to trzeba też wyeliminować wszelkie dodatki mogące zawierać niedużą zawartość glutenu np. proszek do pieczenia. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne, gdyż śladowe ilości tego składnika u większości osób z nadwrażliwością na gluten nie wywołują reakcji.

Zamienniki mąki do miodownika bezglutenowego

Mąkę pszenną w przepisie na miodownik można zastąpić na kilka sposobów:

mąka ryżowa – delikatna, neutralna w smaku, dobrze sprawdza się w ciastach kruchych.

mąka migdałowa – to popularna mąka keto, która dodaje wilgotności i lekko orzechowego aromatu, ale może wymagać dodatku innych mąk.

mąka kukurydziana – daje lekką strukturę, ale może wprowadzić charakterystyczny smak.

gotowe mieszanki mąk bezglutenowych – dostępne w sklepach, zawierają odpowiednio skomponowane proporcje różnych mąk.

Wady i zalety zamienników:

zalety : bezglutenowe mąki są łatwo dostępne, a gotowe mieszanki ułatwiają uzyskanie struktury zbliżonej do tradycyjnego ciasta.

wady: niektóre mąki, np. ryżowa, mogą powodować zmianę konsystencji ciasta. Z kolei mieszanki czasami zawierają gumę ksantanową, co nie każdemu odpowiada.

Proszek do pieczenia można kupić w wersji bezglutenowej, co oznacza, że taki produkt nie powinien zawierać więcej niż 20 mg glutenu na 1 kg produktu. Zatem nawet bezglutenowy proszek do pieczenia może zawierać minimalne ilości glutenu – w 1 łyżeczce nie będzie go więcej niż 0,08 mg. To naprawdę pomijalna ilość.

W niektórych przepisach na miodownik spotkać można kaszę manną. Jest ona produktem zawierającym gluten. Można ją zastąpić drobną kaszą kukurydzianą lub zmieloną kaszą jaglaną. Oba zamienniki sprawdzą się jako dobry zagęstnik, ale mogą lekko zmienić smak ciasta.

Sięgając po pozostałe dodatki, np. czekoladę na polewę także można sięgać po produkty oznaczone jako bezglutenowe. Obecnie wiele produktów posiada takie oznaczenie, co zmniejsza ryzyko spożycia istotnej ilości glutenu.

Składniki na ciasto:

300 g mieszanki mąk bezglutenowych (np. ryżowa + kukurydziana w proporcji 1:1 lub gotowa mieszanka),

100 g miodu,

100 g cukru (możesz użyć brązowego),

100 g masła (miękkiego) lub oleju kokosowego,

1 duże jajko,

2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

2 łyżki mleka (zwykłego lub roślinnego).

Składniki na krem:

500 ml mleka (zwykłego lub „mleka” roślinnego, np. migdałowego),

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2 łyżki mąki ryżowej,

100 g masła (miękkiego),

3 łyżki miodu.

Składniki na polewę:

100 g gorzkiej czekolady (bezglutenowej),

2 łyżki „mleka” roślinnego,

1 łyżka masła.

Sposób przygotowania ciasta:

W dużej misce umieść miękkie masło (lub olej kokosowy), cukier i miód. Utrzyj na puszystą masę. Dodaj jajko i całość dokładnie zmiksuj. Cały czas mieszając, stopniowo wsypuj mieszankę mąk, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Wlej mleko i wymieszaj, aby połączyć składniki w jednolite, elastyczne ciasto. Podziel ciasto na 2 lub 3 części. Każdą część rozwałkuj na cienki placek. Placki piecz pojedynczo w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 12–15 minut, aż będą złociste.

Sposób przygotowania kremu:

W rondelku podgrzej 400 ml „mleka”. W pozostałych 100 ml wymieszaj mąkę ryżową i ziemniaczaną. Do gorącego „mleka” wlej mieszankę mączną i energicznie mieszaj, aż masa zgęstnieje. Odstaw do wystudzenia. Utrzyj miękkie masło na puszystą masę, a następnie stopniowo dodawaj ostudzoną masę mączną (przypomina bydyń) i miód.

Składanie miodownika bezglutenowego:

Na pierwszy upieczony blat ciasta nałóż krem i równomiernie rozprowadź. Przykryj drugim blatem. Jeśli masz trzy blaty, powtórz procedurę ze smarowaniem drugiego blatu kremem i przykrywaniem go blatem trzecim. Przygotuj polewę: rozpuść czekoladę z masłem i mlekiem na małym ogniu, mieszając do uzyskania gładkiej konsystencji. Wylej polewę na wierzch ciasta i odstaw je na kilka godzin do lodówki, aby nabrało struktury i smaku. Możesz jeszcze miękką polewę posypać kruszonymi orzechami, jeśli chcesz.

fot. Przepis na miodownik bezglutenowy/ Adobe Stock, Dar1930

