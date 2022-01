Zasady jazdy na wyciągu narciarskim. Poznaj zasady savoir vivre na wyciągu i nie popełnij gafy

fot. Adobe Stock, SkyLine

Zasady jazdy na wyciągu narciarskim są niepisane, ale powszechnie znane i z pewnością stosują je zaawansowani narciarze. Jeśli jednak dopiero zaczynasz swoją przygodę z nartami, wybierasz raczej łatwe trasy narciarskie i nie czujesz się na dwóch deskach pewnie, musisz je poznać. Przestrzeganie zasad na wyciągu narciarskim uchroni cię przed upadkiem i pozwoli się zrelaksować podczas wjazdu pod górkę.

Spis treści:

W stacjach narciarskich spotykasz kilka rodzajów wyciągów:

kabinowe kolejki linowe;

kolejki gondolowe, inaczej gondole;

koleje linowo-szynowe;

wyciągi krzesełkowe, popularne kanapy;

wyciągi orczykowe;

wyciągi talerzykowe;

wyciągi bezpodporowe tzw. wyrwirączki;

ruchome chodniki, czyli taśmy.

Zasady korzystania z wyciągów talerzykowych

Najmniejsze, zazwyczaj pierwsze, jakich używają początkujący narciarze, to popularne jednoosobowe talerzyki.

Korzystanie z nich jest proste: na miejscu startu kijki zawieszasz (albo trzymasz) na jednej ręce, drugą chwytasz pałąk, na którym zawieszony jest talerzyk i umieszczasz go między udami.

Najważniejsze, aby na samym początku ustawić narty w kierunku jazdy. Siła ciągu talerzyka pociągnie za podudzia. Podczas jazdy uważaj na nierówności trasy, grudki lodu lub zamarznięte koleiny. Przy podjazdach o większym nachyleniu chwila nieuwagi może sprawić, że wyrzuci cię z trasy wjazdu.

fot. Talerzykowy wyciąg narciarski/ Adobe Stock, Sergey Novikov

Zasady korzystania z wyciągów orczykowych

Zasada działania wyciągu orczykowego jest podobna, z tym że wjazd na górę odbywa się parami. Możliwe jest też skorzystanie z orczyka w jedną osobę, ale wymaga to więcej pracy od narciarza podczas wjeżdżania na górę.

Tu uwaga: na orczyk warto wsiadać z osobą o podobnym wzroście i zbliżonej masie, gdyż zwiększa to komfort jazdy. Wsiadając, zawieś kije na ręce zewnętrznej, a gdy orczyk nadjeżdża, chwyć go ręką wewnętrzną i umieść poprzeczną cześć orczyka pod udami.

Obie osoby muszą wykonać te czynności w miarę równocześnie. Unikaj siadania na orczyku i pilnuj, aby podczas jazdy narty się nie krzyżowały.

fot. Wyciąg orczykowy/ Adobe Stock, efesenko

Pamiętaj, ani z orczyka, ani z talerzyka nie wyczepiaj się przed górną stacją. To niebezpieczne!

Zasady korzystania z wyciągów krzesełkowych i gondoli

Krzesełka są jednym z najpopularniejszych wyciągów na całym świecie. Wyciągi kanapowe i krzesełkowe to też norma na większości stoków narciarskich w Polsce.

Wyciągi krzesełkowe (od dwu- do ośmioosobowych), gondole (zwykle kilkuosobowe) i kolej linowa są większe, bardziej pojemne, a czasem nawet podgrzewane!

Przygotowując się do wsiadania na krzesło, złap kije jedną ręką, a gdy kanapa krzesełka wsunie ci się pod uda, drugą ręką zamknij barierkę ochronną.

Jeżeli wjeżdżasz samotnie na krzesełku cztero- lub więcej osobowym, pamiętaj, aby usiąść w środkowej części kanapy. Uchroni cię to przed niekomfortowym przechyłem krzesełka podczas wjazdu.

Przy wysiadaniu, kije unoś lekko w górę przed siebie, aby nie zaplątały się ani nie zahaczyły. Na górnej stacji wyciągu, natychmiast, gdy narty dotkną śniegu, zjedź ze strefy bezpośredniego wysiadania, aby ustąpić miejsca nadjeżdżającym narciarzom.

fot. Wyciąg krzesełkowy/ Adobe Stock, Angelov

W gondolach i kolejkach linowych narty wozi się albo w specjalnych stojakach przy drzwiach, albo w środku.

Jeżeli spotka cię ten niefart, że spadniesz z wyciągu podczas jazdy, najważniejsze, abyś nie wpadała w panikę. Musisz tylko szybko zejść, a raczej wyczołgać się z trasy przejazdu. To bardzo ważne.

Na trasie wyciągu nie ma czasu na wstawanie. Z tym musisz poczekać, aż się usuniesz, aby kolejni narciarze mogli spokojnie wjeżdżać. Jeśli wyciąg biegnie wzdłuż stoku, po upadku, z łatwością możesz przejechać na trasę i zjechać na dół. W przeciwnym wypadku musisz zdjąć narty i zejść pieszo do dolnej stacji wyciągu.

Nigdy nie zjeżdżaj wzdłuż trasy wyciągu! Jest ona z reguły wąska i możesz wpaść na podjeżdżających narciarzy.

Jest też kilka niepisanych zasad, które obowiązują podczas korzystania z wyciągu narciarskiego.

Przede wszystkim ważne jest, żeby proces wsiadania na wyciąg odbywał się sprawnie. Szczególnie jeśli do wyciągu ustawiła się kolejka. Nie „przepuszczaj” wolnych krzesełek lub orczyków. Postaraj się wsiąść na pierwszy możliwy transport.

Z tego samego powodu może zdarzyć się, że przysiądą się do ciebie obce osoby, by nie zostawiać pustych miejsc i szybciej rozładować kolejkę. To normalne, choć szczególnie w pandemicznych czasach wypada najpierw zapytać, czy ktoś życzy sobie towarzystwa podczas wjazdu.

Jeśli widzisz puste miejsce na kanapie, nie krępuj się i wsiądź na nie. Dobrze, jeśli uprzednio zapytasz, czy współpasażerowie życzą sobie towarzystwa.

Jeśli wjeżdżasz na wyciągu talerzykowym lub orczykowym, staraj się prowadzić narty po wyznaczonej trasie. Tor będzie czystszy i łatwiejszy w wykorzystaniu.

Czekając w kolejce do wyciągu, staraj się nie najeżdżać innym na narty lub deskę. Respektuj też zasady kolejki. Często są one szerokie, nie pchaj się i pozwól osobom, które czekają dłużej na zajęcie miejsca na wyciągu przed tobą.

Pamiętaj, że palenie papierosów na stoku i w okolicach wyciągu jest zazwyczaj zabronione. Dbaj też o czystość wyciągu i jego otoczenia. Śmieci i chusteczki zabieraj ze sobą.

fot. Kolejka na wyciągu narciarskim/ Adobe Stock, Angelov

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 8.10.2010 przez Martę Malik.

Czytaj także:

Jak dobrać odpowiednie narty zjazdowe? Liczy się twój wzrost, masa ciała i nie tylko

Gdzie jechać na narty blisko Warszawy w sezonie 2021/2022? Najlepsze stoki i aktualne ceny

Nauka sportów zimowych z instruktorem - 5 korzyści