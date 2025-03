Dieta miażdżycowa nie jest skomplikowana i jest po prostu zdrową dietą. Jej celem jest obniżanie poziomu cholesterolu, zwłaszcza tego "złego" oraz ograniczanie procesów zapalnych. Te dwa czynniki: niewłaściwy profil lipidowy oraz stan zapalny ścian naczyń krwionośnych są podstawą tworzenia się blaszek miażdżycowych - a to właśnie jest miażdżyca. To podstępna choroba, która początkowo nie daje objawów. Zaawansowana zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Podstawowym sposobem jej zapobiegania jest właśnie odpowiedni sposób żywienia i zdrowy styl życia.

Poniżej w punktach najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać, układając dietę przeciwmiażdżycową.

Dieta miażdżycowa opiera się na spożywaniu produktów, które wspierają zdrowie serca i pomagają w utrzymaniu właściwego poziomu cholesterolu oraz ciśnienia krwi. Kluczowe znaczenie ma wybór produktów bogatych w błonnik, antyoksydanty, zdrowe tłuszcze i minerały korzystne dla układu krążenia.

Produkty zalecane w diecie miażdżycowej:

Niektóre produkty mogą nasilać procesy zapalne, przyczyniać się do wzrostu poziomu cholesterolu LDL oraz powodować uszkodzenia naczyń krwionośnych. Dlatego warto je ograniczyć lub wyeliminować z diety miażdżycowej.

Produkty, których należy unikać:

Wiele przypraw ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i wspierające układ krążenia.

Poniżej kilka przypraw, które warto stosować w diecie miażdżycowej:

Poniżej przykładowy jadłospis diety miażdżycowej, czy to, jak w praktyce zastosować wyżej opisane zasady tego sposobu żywienia.

Śniadanie:

Owsianka na mleku roślinnym (np. migdałowym) z dodatkiem jagód, orzechów włoskich, siemienia lnianego i cynamonu. Do tego szklanka wody z cytryną.

Drugie śniadanie:

Sałatka z rukolą, awokado, pomidorem, ogórkiem i garścią migdałów, skropiona oliwą i sokiem z cytryny.

Obiad:

Pieczony łosoś z przyprawami (czosnek, rozmaryn) podany z kaszą bulgur i gotowanymi brokułami.

Podwieczorek:

Smoothie z jarmużu, szpinaku, banana, pomarańczy i nasion chia.

Kolacja:

Kanapki z pełnoziarnistego chleba z pastą z ciecierzycy (hummus), świeżym ogórkiem i papryką. Do tego herbata z hibiskusa.

Śniadanie:

Tosty z pełnoziarnistego chleba z awokado, plasterkami pomidora i szczyptą pieprzu. Do picia zielona herbata.

Drugie śniadanie:

Jogurt naturalny z dodatkiem płatków owsianych, jagód goji i orzechów laskowych.

Obiad:

Gulasz z soczewicy z pomidorami, papryką, marchewką i przyprawami (kurkuma, imbir, czosnek) podany z kaszą jęczmienną. Do picia woda z dodatkiem plasterka cytryny.

Podwieczorek:

Jabłko pokrojone w plasterki i posypane cynamonem, do tego garść migdałów.

Kolacja:

Sałatka z pieczoną papryką, ciecierzycą, szpinakiem, pomidorkami koktajlowymi i oliwą.

Śniadanie:

Smoothie bowl z bananem, szpinakiem, truskawkami i łyżką siemienia lnianego. Na wierzch orzechy włoskie i nasiona chia.

Drugie śniadanie:

Kanapki z pełnoziarnistego chleba z pastą z awokado i jajkiem na twardo. Do picia woda z plasterkami pomarańczy.

Obiad:

Dorsz pieczony z ziołami, podany z komosą ryżową i gotowaną marchewką oraz fasolką szparagową. Do tego sałatka z rukolą, oliwą i sokiem z cytryny.

Podwieczorek:

Garść orzechów nerkowca i pół grejpfruta.

Kolacja:

Zupa krem z zielonego groszku z dodatkiem mięty, podana z pełnoziarnistymi grzankami.

Dieta miażdżycowa powinna być wspierana zmianami w stylu życia, które wzmacniają efekty zdrowego odżywiania i pomagają w ochronie serca oraz naczyń krwionośnych.

Ćwiczenia fizyczne poprawiają krążenie, obniżają ciśnienie krwi, wspomagają kontrolę masy ciała i poziomu cholesterolu. Zalecane jest co najmniej 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo, w postaci spacerów, jazdy na rowerze, pływania czy innych ćwiczeń aerobowych. Ćwiczenia pomagają także w redukcji stresu i poprawiają samopoczucie.

Nikotyna i inne substancje obecne w dymie papierosowym uszkadzają ściany naczyń krwionośnych i sprzyjają tworzeniu się blaszki miażdżycowej. Rzucenie palenia jest jednym z najważniejszych kroków, które można podjąć w celu ochrony zdrowia serca.

Stres może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi i zwiększonej produkcji hormonów, które wpływają negatywnie na stan naczyń krwionośnych. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga, głębokie oddychanie czy spacery na świeżym powietrzu, mogą pomóc w łagodzeniu skutków stresu.

Regularne badania poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi i masy ciała pomagają monitorować stan zdrowia i wcześnie wykrywać problemy zdrowotne. Konsultacja z lekarzem pozwala na dostosowanie diety, suplementacji oraz stylu życia do aktualnego stanu zdrowia.