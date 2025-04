Spacer z dzieckiem to nie tylko okazja do zaczerpnięcia świeżego powietrza, ale też codzienna łamigłówka dla rodziców: „Ile warstw ubrań? Czy nie za ciepło? Czy nie za zimno?”. Spokojnie, pomożemy ci to rozgryźć! Oto praktyczne wskazówki, jak ubrać niemowlaka, przedszkolaka i starszaka na każdą pogodę.

Jeśli będziesz pamiętać o tych kilku prostych zasadach, znacznie łatwiej będzie ci podejmować decyzję, jak ubierać dziecko na spacer. Zaczynamy od uniwersalnych porad, które sprawdzają się w przypadku każdego dziecka, niezależnie od jego wieku.

1. Dopasowuj strój nie tylko do warunków atmosferycznych, ale i do aktywności dziecka. Znaczenie ma nie tylko temperatura na dworze, ale i siła wiatru oraz wilgotność. Te czynniki składają się na tzw. temperaturę odczuwalną, która może być inna od tej, jaką wskazuje termometr za oknem. Niektóre aplikacje meteorologiczne w smartfonach podają też temperaturę odczuwalną, warto ją sprawdzać.

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną dziecka, to im mniejsza, tym cieplej trzeba ubrać maluszka i odwrotnie – biegający kilkulatek będzie potrzebował mniej ubrań niż malec spacerujący spokojnie z mamą za rączkę.

2. Lepiej ubrać dziecko ciut za lekko niż ciut za ciepło. Przegrzewanie organizmu osłabia odporność. Natomiast trochę zbyt lekkie jego ubieranie może zadziałać hartująco i tę odporność wzmacniać. W dodatku dzieci szybciej sygnalizują, że jest m zimno, niż tedy, gdy zaczynają się przegrzewać. Na dodatek niemowlęta mają mniejsza zdolność do oddawania ciepła poprzez pocenie się, więc dość łatwo je przegrzać.

3. Jedna warstwa więcej, jedna warstwa mniej. Gdy dziecko, zwłaszcza małe czy niemowlę, wychodzi na dwór, powinno mieć na sobie jedną warstwę więcej niż osoba dorosła. Chodzi o bluzę lub sweterek. Gdy dziecko jest na dworze aktywne, powinno mieć jedną warstwę mniej niż spacerująca osoba dorosła.

Dlatego dzieci najlepiej ubierać na cebulkę, bo z łatwością można zawsze zdjąć jedną warstwę, aby malec się nie przegrzał. Można też mieć przy sobie jedną warstwę na wszelki wypadek na zapas, gdyby dziecku zrobiło się zbyt zimno.

4. Kark dziecka jest najlepszym miejscem do sprawdzania temperatury ciała podczas spaceru. Dotyczy to zwłaszcza opatulonych maluchów i niemowląt. To, że nosek czy rączki dziecka są chłodne, jeszcze nie znaczy, że dziecku jest za zimno. Dotknij jego karku. Jeśli jest chłodny, prawdopodobnie trzeba ubrać dziecko cieplej. Jeśli jest gorący i wilgotny, maluchowi jest za ciepło.

I najważniejsze – nie stresuj się za bardzo! Owszem o niemowlę trzeba szczególnie dbać, ale starsze dziecko szybko da ci znać, jeśli będzie mu za zimno lub za ciepło.

Niemowlęta, zwłaszcza noworodki, nie mają jeszcze dobrze rozwiniętej termoregulacji, dlatego trzeba dbać o to, aby było im ciepło, ale nie za gorąco. Jak ubierać noworodka? Tu obowiązuje złota zasada: ubieramy dziecko w jedną warstwę więcej niż siebie.

Jak to wygląda w praktyce?

Wiosną i jesienią – body z długim rękawem, pajacyk, ciepły kombinezon lub śpiworek, czapeczka (cienka lub grubsza, zależnie od temperatury). W chłodniejsze dni dorzucamy kocyk.

– body z długim rękawem, pajacyk, ciepły kombinezon lub śpiworek, czapeczka (cienka lub grubsza, zależnie od temperatury). W chłodniejsze dni dorzucamy kocyk. Latem – cienkie body lub pajacyk i lekka czapeczka chroniąca przed słońcem. Do tego pod ręką np. pieluszka flanelowa lub tetrowa, aby w razie potrzeby dodatkowo okryć dziecko.

– cienkie body lub pajacyk i lekka czapeczka chroniąca przed słońcem. Do tego pod ręką np. pieluszka flanelowa lub tetrowa, aby w razie potrzeby dodatkowo okryć dziecko. Zimą – ciepły kombinezon, ciepła czapka, rękawiczki, grube skarpetki i ocieplacz na stopy. No i oczywiście ciepły śpiworek do wózka!

Jak sprawdzić, czy niemowlak nie jest przegrzany lub zmarznięty? Dotknij jego karku – jeśli jest ciepły i suchy, wszystko w porządku. Jeśli spocony, dziecko ma za dużo warstw. Jeśli zimny – dodaj kolejną.

fot. Niemowlak na spacerze – jak go ubrać?/ Adobe Stock, Olesia Bilkei

Przedszkolaki to małe torpedy – biegają, skaczą, przewracają się i… nie znoszą nadmiaru ubrań. Zasada „na cebulkę” nadal działa, ale trzeba pamiętać, że dziecko w ruchu rozgrzewa się szybciej. Jak ubierać dziecko do przedszkola? Zasady są te same:

Co zakładać na spacer przedszkolakowi:

Wiosną i jesienią – koszulka, bluza, lekka kurtka, czapka (np. bawełniana) i obowiązkowo nieprzemakalne buty.

– koszulka, bluza, lekka kurtka, czapka (np. bawełniana) i obowiązkowo nieprzemakalne buty. Latem – przewiewne ubrania z naturalnych materiałów i czapka z daszkiem. W chłodniejsze dni cienka bluza.

– przewiewne ubrania z naturalnych materiałów i czapka z daszkiem. W chłodniejsze dni cienka bluza. Zimą – koszulka z długim rękawem, bluza lub sweterek, ciepła kurtka lub kombinezon (jeśli śnieżnie), porządne rękawiczki, nieprzemakalne buty, czapka i komin zamiast szalika (mniej ryzyka zgubienia!).

Przedszkolaki mają talent do pozbywania się z siebie wszystkiego, co według nich jest „za ciepłe”. Dlatego warto ubrać je w takie warstwy, które można łatwo zdjąć i założyć ponownie.

fot. Jak ubrać przedszkolaka na spacer/ Adobe Stock, Phoebe

Starsze dzieci często chcą same decydować, w czym idą na spacer. Ich wybory bywają, delikatnie mówiąc, nie zawsze odpowiednie do warunków na dworze. Jak pogodzić ich niezależność z rozsądkiem?

Co warto im doradzić w kwestii ubierania się na spacer dziecko w wieku szkolnym:

Wiosną i jesienią – lekka bluza, softshell lub kurtka wiatrówka, nieprzemakalne buty. Ewentualnie cienka czapka na chłodniejsze dni.

– lekka bluza, softshell lub kurtka wiatrówka, nieprzemakalne buty. Ewentualnie cienka czapka na chłodniejsze dni. Latem – przewiewne ubrania z długim lub krótkim rękawem i nogawkami, nakrycie głowy.

– przewiewne ubrania z długim lub krótkim rękawem i nogawkami, nakrycie głowy. Zimą – T-shirt, bluza, ciepła kurtka, czapka, szalik lub komin, rękawiczki i porządne buty na śnieg. Na duże mrozy do tego można dołożyć sweter, ale jak dziecko będzie w ruchu, będzie on zbędny.

Pozwól dziecku wybierać z opcji, które mu zaproponujesz. Zamiast „Załóż czapkę!”, spróbuj „Wolisz czerwoną czy niebieską czapkę?”. To daje mu poczucie decyzyjności, a ty masz szansę, że czapka wyląduje na głowie twojej pociechy, a nie w kieszeni kurtki.

