Dieta na cellulit to nie jest jakiś specjalny program żywienia, lecz zdrowy jadłospis, który może wspomóc walkę z pomarańczową skórką. Bo dieta na cellulit nie istnieje, zastępuje ją zdrowy sposób żywienia. Dostarcza on cennych składników odżywczych, nie zatruwa organizmu substancjami, które zwiększają ryzyko cellulitu, a przy tym ułatwia ciału regenerację i walkę ze stanami zapalnymi. Dowiedz się, czego w diecie antycellulitowej nie może zabraknąć, a co trzeba z niej wyeliminować.

Reklama

Spis treści:

Poniżej produkty, których w diecie na cellulit nie może zabraknąć:

Woda . Picie dużej ilości wody pomaga utrzymać nawilżenie skóry i usuwać toksyny z organizmu, co może zmniejszać widoczność cellulitu. Najlepsza jest woda mineralna niskosodowa . Pij każdego dnia ok. 2 l.

. Picie dużej ilości wody pomaga utrzymać nawilżenie skóry i usuwać toksyny z organizmu, co może zmniejszać widoczność cellulitu. Najlepsza jest woda mineralna niskosodowa Pij każdego dnia ok. 2 l. Owoce i warzywa bogate w antyoksydanty : jagody, cytrusy, brokuły, szpinak. Antyoksydanty pomagają zwalczać wolne rodniki i sprzyjają zdrowiu skóry. Głównie dlatego, że są kopalnią witaminy C, jednego z kilku przeciwutleniaczy chroniących organizm nie tylko przed chorobami, lecz także upływającym czasem i związanymi z tym defektami skóry. Witamina C pomaga usunąć toksyny, sprzyja produkcji kolagenu i ułatwia usuwanie wody z organizmu.

: jagody, cytrusy, brokuły, szpinak. Antyoksydanty pomagają zwalczać wolne rodniki i sprzyjają zdrowiu skóry. Głównie dlatego, że są kopalnią witaminy C, jednego z kilku przeciwutleniaczy chroniących organizm nie tylko przed chorobami, lecz także upływającym czasem i związanymi z tym defektami skóry. Witamina C pomaga usunąć toksyny, sprzyja produkcji kolagenu i ułatwia usuwanie wody z organizmu. Produkty bogate w błonnik : pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona chia, siemię lniane, warzywa strączkowe: Są bardzo dobrym źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit i w ten sposób ułatwia usuwanie z organizmu toksyn. Pomaga także zwalczyć nadwagę, ponieważ spowalnia wchłanianie tłuszczu i nie dopuszcza do hiperlipidemii, wysokiego poziomu cukru we krwi po posiłku, nadmiernego apetytu, zwłaszcza na słodycze. Co działa podobnie? Makaron pełnoziarnisty, płatki zbożowe, otręby, jabłka ze skórką.

: pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona chia, siemię lniane, warzywa strączkowe: Są bardzo dobrym źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit i w ten sposób ułatwia usuwanie z organizmu toksyn. Pomaga także zwalczyć nadwagę, ponieważ spowalnia wchłanianie tłuszczu i nie dopuszcza do hiperlipidemii, wysokiego poziomu cukru we krwi po posiłku, nadmiernego apetytu, zwłaszcza na słodycze. Co działa podobnie? Makaron pełnoziarnisty, płatki zbożowe, otręby, jabłka ze skórką. Białko : chude mięso, ryby, jaja, orzechy, rośliny strączkowe. Białko wspiera regenerację tkanek i produkcję kolagenu, co może poprawiać elastyczność skóry. Szczególnie cenna jest soja, ponieważ poza białkiem zawiera fitosterole, ważny składnik warstwy lipidowej skóry, chroniący przed cellulitem.

: chude mięso, ryby, jaja, orzechy, rośliny strączkowe. Białko wspiera regenerację tkanek i produkcję kolagenu, co może poprawiać elastyczność skóry. Szczególnie cenna jest soja, ponieważ poza białkiem zawiera fitosterole, ważny składnik warstwy lipidowej skóry, chroniący przed cellulitem. Tłuszcze omega-3 : tłuste ryby morskie, orzechy włoskie, nasiona lnu. Zawarte w nich kwasy omega-3 poprawiają krążenie i redukują stany zapalne, co może zmniejszać cellulit. Tłuste ryby morskie są szczególnie cenne w diecie na cellulit. Zabezpieczają przed odkładaniem zapasów tłuszczu, bo przyspieszają jego spalanie. Umożliwiają prawidłową regenerację komórek. Dzięki nim skóra staje się jędrna i sprężysta, nie grozi jej przesuszenie (co często towarzyszy cellulitowi).

: tłuste ryby morskie, orzechy włoskie, nasiona lnu. Zawarte w nich kwasy omega-3 poprawiają krążenie i redukują stany zapalne, co może zmniejszać cellulit. Tłuste ryby morskie są szczególnie cenne w diecie na cellulit. Zabezpieczają przed odkładaniem zapasów tłuszczu, bo przyspieszają jego spalanie. Umożliwiają prawidłową regenerację komórek. Dzięki nim skóra staje się jędrna i sprężysta, nie grozi jej przesuszenie (co często towarzyszy cellulitowi). Herbaty ziołowe: zielona herbata, herbata pokrzywowa: Mają działanie moczopędne, co pomaga usunąć nadmiar płynów i toksyn z organizmu.

W diecie na cellulit nie powinny znajdować się pokarmy i produkty, które utrudniają walkę ze skórka pomarańczową, a często się do niej wręcz przyczyniają:

Nadmiar soli powoduje zatrzymanie wody w organizmie, co może zwiększać widoczność cellulitu.

powoduje zatrzymanie wody w organizmie, co może zwiększać widoczność cellulitu. Nadmiar cukru przyczynia się do tworzenia tkanki tłuszczowej i stanów zapalnych, co może pogarszać cellulit.

przyczynia się do tworzenia tkanki tłuszczowej i stanów zapalnych, co może pogarszać cellulit. Przetworzone produkty spożywcze . Fast foody, słodycze, przekąski typu chipsy, błyskawiczne zupy, sosy w słoiczkach i gotowe dania o długim terminie przydatności do spożycia zawierają dużo soli, cukru i tłuszczów trans, które są szkodliwe dla zdrowia skóry. Często dostarczają dużo tłuszczu, którego nadmiar szybko prowadzi do rozwoju cellulitu, bo powiększone komórki tłuszczowe utrudniają krążenie krwi i limfy. Ponadto jest w nich dużo sztucznych dodatków, których nie trawimy. Jeśli nie zostaną wydalone, osadzają się w tkance podskórnej, tworząc złogi i nierówności.

. Fast foody, słodycze, przekąski typu chipsy, błyskawiczne zupy, sosy w słoiczkach i gotowe dania o długim terminie przydatności do spożycia zawierają dużo soli, cukru i tłuszczów trans, które są szkodliwe dla zdrowia skóry. Często dostarczają dużo tłuszczu, którego nadmiar szybko prowadzi do rozwoju cellulitu, bo powiększone komórki tłuszczowe utrudniają krążenie krwi i limfy. Ponadto jest w nich dużo sztucznych dodatków, których nie trawimy. Jeśli nie zostaną wydalone, osadzają się w tkance podskórnej, tworząc złogi i nierówności. Alkohol odwadnia organizm i może prowadzić do osłabienia tkanki łącznej, co pogarsza wygląd cellulitu.

odwadnia organizm i może prowadzić do osłabienia tkanki łącznej, co pogarsza wygląd cellulitu. Tłuszcze trans obecne w wielu wyrobach cukierniczych i np. krakersach. Przyczyniają się do powstawania i nasilenia stanów zapalnych i do powstawania cellulitu.

obecne w wielu wyrobach cukierniczych i np. krakersach. Przyczyniają się do powstawania i nasilenia stanów zapalnych i do powstawania cellulitu. Wędzone ryby, wędliny, konserwy, żółte sery. Jest w nich dużo soli, która zatrzymuje wodę w organizmie, saletry i innych konserwantów oraz wiele toksyn z dymu. Ponadto zakwaszają organizm, jeśli jemy zbyt mało warzyw i owoców.

Jest w nich dużo soli, która zatrzymuje wodę w organizmie, saletry i innych konserwantów oraz wiele toksyn z dymu. Ponadto zakwaszają organizm, jeśli jemy zbyt mało warzyw i owoców. Słodkie napoje i słodkie płatki śniadaniowe. Zawierają mnóstwo cukru, który trafia do krwi, a potem zamienia się w tkankę tłuszczową. Są w nich też sztuczne substancje smakowe.

Poniżej jadłospis na 7 dni wraz z przepisami. Traktuj go jako inspirację i twórz własne menu, uwzględniając produkty szczególnie korzystne podczas walki z cellulitem. Pamiętaj też, aby zacząć się ruszać. Ćwiczenia na cellulit pomogą zwiększyć szanse na szybkie ograniczenie wdioczności skórki pomarańczowej na udach i pupie.

Dzień 1 diety na cellulit

Śniadanie: owsianka z owocami

Przepis: ugotuj 40 g płatków owsianych w 200 ml mleka migdałowego. Dodaj 1/2 banana pokrojonego w plasterki, 1/4 szklanki jagód i 1 łyżeczkę miodu.

Przekąska: jogurt grecki z miodem i migdałami

Przepis: wymieszaj 150 g jogurtu greckiego z 1 łyżeczką miodu i posyp 10 g posiekanych migdałów.

Obiad: sałatka z kurczakiem

Przepis: zgrilluj 100 g piersi z kurczaka i pokrój w paski, wymieszaj z 2 szklankami mieszanki sałat, 1/2 ogórka pokrojonego w plasterki, 1/2 czerwonej papryki pokrojonej w kostkę. Dodaj 1 łyżkę oliwy1 łyżkę soku z cytryny oraz ulubione zioła.

Przekąska: marchewki baby z hummusem

Kolacja: pieczony łosoś z warzywami

Przepis: upiecz 100 g filetu z łososia z 1 łyżką oliwy z oliwek, 1/2 cytryny (sok) i przyprawami. Podawaj z 1/2 szklanki gotowanej kaszy kuskus i 1 szklanką pieczonych warzyw (cukinia, marchewka, papryka).

Dzień 2 diety na cellulit

Śniadanie: zielone smoothie

Przepis: zmiksuj 1 szklankę szpinaku, 1 banana, 1/2 szklanki ananasa, 1 szklankę wody kokosowej i 1 łyżkę nasion chia.

Przekąska: jabłko z masłem orzechowym

Przepis: podawaj 1 jabłko pokrojone w plasterki z 1 łyżką masła orzechowego.

Obiad: stir-fry z tofu i warzywami

Przepis: usmaż 100 g tofu, 1/2 szklanki brokułów, 1/2 szklanki marchewki, 1/2 szklanki papryki, 1/2 szklanki cukinii w 1 łyżce oleju kokosowego. Dodaj ulibione zioła.

Przekąska: garść orzechów (30 g mieszanki orzechów)

Kolacja: sałatka z tuńczykiem

Przepis: wymieszaj odcedzoną 1 puszkę tuńczyka w sosie własnym, 2 szklanki mieszanki sałat, 1/2 awokado pokrojonego w kostkę, 1/2 szklanki pomidorków cherry. Dodaj 1 łyżkę oliwyi 1 łyżkę soku z limonki.

Dzień 3 diety na cellulit

Śniadanie: jajecznica z warzywami

Przepis: usmaż 2 jajka z 1/2 szklanki szpinaku, 1/4 szklanki pokrojonej czerwonej papryki, 1/4 szklanki pomidorów. Smaż na 1 łyżce oliwy.

Przekąska: smoothie owocowe

Przepis: zmiksuj 1 szklankę truskawek, 1/2 szklanki malin, 1/2 szklanki jogurtu greckiego, 1/2 szklanki wody

Obiad: quinoa z warzywami i krewetkami

Przepis: Ugotuj 1/2 szklanki quinoa. Usmaż 100 g krewetek, 1/2 szklanki cukinii, 1/2 szklanki papryki, 1/2 szklanki cebuli w 1 łyżce oliwy. Wymieszaj z ugotowaną quinoa.

Przekąska: warzywa z guacamole

Przepis: podawaj 1 szklankę pokrojonej marchewki, selera, papryki z 50 g guacamole

Kolacja: pieczony kurczak z batatami

Przepis: upiecz 100 g piersi z kurczaka skropionego oliwą i posypanego przyprawami. Podawaj z 1 szklanką pieczonych batatów i 1/2 szklanki brokułów.

fot. Dieta na cellulit jadłospis dzień 3/Adobe Stock, samael334

Dzień 4 diety na cellulit

Śniadanie: chia pudding

Przepis: wymieszaj 3 łyżki nasion chia z 1 szklanką mleka migdałowego. Pozostaw na noc w lodówce. Przed podaniem dodaj 1/2 szklanki malin.

Przekąska: ogórek z hummusem

Przepis: podawaj 1 ogórek pokrojony w plasterki z 50 g hummusu

Obiad: kurczak curry z ryżem

Przepis: obsmaż 100 g piersi z kurczaka na 1 łyżce oleju kokosowego. Dodaj 1/2 szklanki cebuli, 1/2 szklanki marchewki, 1/2 szklanki cukinii i wlej1/2 szklanki mleka kokosowego. Dodaj 1 łyżkę curry i duś do miękkości. Podawaj z 1/2 szklanki brązowego ryżu

Przekąska: smoothie warzywne

Przepis: zmiksuj 1 szklankę jarmużu, 1/2 ogórka, 1/2 szklanki selera, 1 szklankę wody kokosowej

Kolacja: pieczony dorsz z warzywami

Przepis: upiecz 100 g filetu z dorsza z 1 łyżką oliwy z oliwek i przyprawami. Podawaj z 1/2 szklanki gotowanej komosy ryżowej i 1 szklanką pieczonych warzyw (papryka, cukinia, marchewka)

Dzień 5 diety na cellulit

Śniadanie: omlet z warzywami

Przepis: usmaż na łyżce oliwy 2 jajka oraz 1/2 szklanki pokrojonej cukinii, 1/4 szklanki pomidorów, 1/4 szklanki cebuli.

Przekąska: 1/2 szklanki jagód

Obiad: sałatka z łososiem

Przepis: zgrilluj 100 g filetu z łososia i wymieszaj z 2 szklankami mieszanki sałat, 1/2 awokado pokrojonego w kostkę, 1/2 szklanki pomidorków cherry. Całość polej 1 łyżką oliwy i 1 łyżką soku z cytryny.

Przekąska: papryka z hummusem

Przepis: podawaj 1 paprykę pokrojoną w paski z 50 g hummusu

Kolacja: stir-fry z indykiem i warzywami

Przepis: usmaż 100 g mielonego indyka, 1/2 szklanki brokułów, 1/2 szklanki marchewki, 1/2 szklanki papryki, 1/2 szklanki cebuli na 1 łyżce oleju lub oliwy, przypraw według uznania. Podawaj z 1/2 szklanki brązowego ryżu.

fot. Dieta na cellulit jadłospis dzień 5/Adobe Stock, samael334/ Adobe Stock, nadianb

Dzień 6 diety na cellulit

Śniadanie: smoothie truskawkowo-bananowe

Przepis: zmiksuj 1 szklankę truskawek, 1 banana, 1/2 szklanki jogurtu greckiego, 1/2 szklanki wody, łyżeczke nasion lnu

Przekąska: marchewki baby z guacamole

Przepis: podawaj 150 g marchewek baby z 50 g guacamole

Obiad: sałatka z krewetkami

Przepis: obsmaż 100 g krewetek, wymieszaj z 2 szklankami mieszanki sałat, 1/2 awokado pokrojonego w kostkę, 1/2 szklanki pomidorków cherry, dodaj 1 łyżkę oliwyi 1 łyżkę soku z limonki.

Przekąska: smoothie z awokado

Przepis: zmiksuj 1/2 awokado, 1 banana, 1/2 szklanki szpinaku, 1 szklankę wody

Kolacja: kurczak pieczony z warzywami

Przepis: upiecz 100 g piersi z kurczaka z 1 łyżką oliwyi przyprawami. Podawaj z 1/2 szklanki gotowanej komosy ryżowej i 1 szklanką pieczonych warzyw (cukinia, marchewka, papryka)

Dzień 7 diety na cellulit

Śniadanie: jajka na miękko z warzywami

Przepis: ugotuj 2 jajka na miękko i podawaj z 1/2 szklanki pokrojonej papryki, 1/2 szklanki ogórka, 1/2 szklanki pomidorów.

Przekąska: smoothie jagodowe

Przepis: zmiksuj 1 szklankę jagód, 1 banana, 1/2 szklanki jogurtu greckiego, 1/2 szklanki wody

Obiad: tacos z indykiem

Przepis: usmaż 100 g mielonego indyka, dodaj 1/2 szklanki cebuli, 1/2 szklanki papryki, 1/2 szklanki pomidorów, podawaj na 2 tortillach pełnoziarnistych z 1/2 awokado pokrojonego w plasterki.

Przekąska: smoothie z jarmużem

Przepis: zmiksuj 1 szklankę jarmużu, 1/2 ogórka, 1/2 szklanki selera naciowego, 1 szklankę wody.

Kolacja: grillowany łosoś z warzywami

Przepis: zgrilluj 100-150 g filetu z fososia z 1 łyżką oliwy i przyprawami. Podawaj z 1/2 szklanki gotowanej komosy ryżowej i 1 szklanką pieczonych warzyw (papryka, cukinia, marchewka).

fot. Dieta na cellulit jadłospis dzień 7/Adobe Stock, maria

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 6.05.2013 r.

Czytaj także:

Jak się pozbyć cellulitu z pośladków i ud?

10 skutecznych zabiegów na cellulit

10 najlepszych kosmetyków antycellulitowych