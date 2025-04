Zastanawiasz się, gdzie jechać na narty w Polsce? Przedstawiamy listę ośrodków narciarskich w Polsce. Oprócz tego wybrałyśmy 5 wartych uwagi miejsc do jazdy na nartach, które wyróżniają się świetną infrastrukturą dla narciarzy i dobrym wykorzystaniem warunków. Znajdziesz tu duże ośrodki narciarskie, ale też znacznie mniejsze i mało znane stoki, które warto wypróbować.

Spis treści:

W Polsce funkcjonuje stosunkowo dużo ośrodków narciarskich. Jeśli chcesz wyjechać na narty na dłużej, a jednocześnie cieszyć się bogatą infrastrukturą, rozważ wybranie jednego z większych ośrodków narciarskich w Polsce. Należą do nich:

Kasprowy Wierch w Zakopanem,

Szczyrk Mountain Resort,

Białka Tatrzańska,

Zieleniec Ski Arena,

Krynica Zdrój - Jaworzyna,

Czarna Góra,

Szrenica w Szklarskiej Porębie,

Kopa w Karpaczu,

Ośrodek Czorsztyn w Pieninach - Kluszkowce,

Jurgów SKI,

Słotwiny Arena,

Wisła: Cienków, Nowa Osada, Soszów.

Mniejsze i bardziej kameralne ośrodki narciarskie i stoki w Polsce to:

Dwie Doliny Wierchomla w Beskidach,

Ustrzyki Dolne Gromadzyń w Bieszczadach

Kasina koło Krakowa,

Biały Jar w Karpaczu,

Świeradów Zdrój,

Spytkowice,

Pilsko-Jontek w Korbielowie,

Istebna Złoty Groń,

Tylicz SKI,

Zwardon Ski.

Białka Tatrzańska to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce.

Działają tu współpracujące stacje narciarskie:

Kotelnica,

Bania,

Kaniówka.

Połączone są przygotowanymi trasami narciarskimi, a na terenie ośrodka aktywnie działa specjalny Ski Bus.

W Białce Tatrzańskiej znajduje się ponad 10 km łatwych tras narciarskich dla początkujących oznaczonych kolorem zielonym i niebieskim. Łączna długość stoków to ponad 14 km. Z aktywnego wypoczynku w Białce Tatrzańskiej zadowoleni będą też bardziej zaawansowani narciarze i snowboardziści. Dostępnych jest kilka trudniejszych tras (czerwonych) i dobrze wyposażony ski park.

Na terenie ośrodka narciarskiego funkcjonuje aż 7 kolejek linowych i 3 wyciągi orczykowe. W Białce Tatrzańskiej można korzystać z atrakcyjnego cenowo karnetu Tatry Ski.

Oczywiście w obszernym ośrodku znajduje się kilka restauracji, karczm i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Niewątpliwym plusem są też bezpłatne parkingi samochodowe.

Zieleniec to ośrodek sportów zimowych położony w Górach Orlickich. Przed laty Zieleniec był samodzielną wsią, dziś pełni funkcję dzielnicy Dusznik-Zdroju. Jest to najwyżej położony ośrodek w Sudetach i na Dolnym Śląsku - leży na wysokości około 850 metrów nad poziomem morza.

Kilka mniejszych ośrodków narciarskich tworzy wspólną sieć nartostrad: SKI arenę Zieleniec, na które wykupuje się jeden karnet.

SKI arena Zieleniec to aż 23 kilometry tras narciarskich, na które dowozi 30 wyciągów, w tym 7 wygodnych i nowoczesnych kanap. Dodatkowo dostępnych jest kilka taśm dla dzieci i początkujących narciarzy.

Co ciekawe, w Zieleńcu panuje bardzo specyficzny mikroklimat, zbliżony nieco do alpejskiego. To między innymi z tego powodu, w Zieleńcu często panują najlepsze warunki narciarskie w rejonie Dolnego Śląska.

Trasy narciarskie są zróżnicowane pod względem trudności i stylu. Rozpoczynając swoją przygodę w tym ośrodku narciarskim, warto wybrać się na tzw. "Tour de Zieleniec", czyli specjalnie przygotowaną ścieżkę ukazującą większość dostępnych tras. Trasa rozpoczyna się w centralnym punkcie kurortu, a potem przeprowadza przez kilka nartostrad, gdzie korzysta się z różnych wyciągów. Po takim wstępie łatwo zorientować się, które stoki są najbardziej dopasowane do indywidualnych oczekiwań.

Zieleniec SKI arena jest otwarty w sezonie aż przez 12 godzin: od 9 do 21. Oznacza to, że można korzystać tu też z nocnych jazd. Oświetlone w nocy są trasy:

przy kanapie Winterpol,

kolei Gryglówka,

kolei Grapa,

w okolicach krzesła Mieszko,

przy kanapie W5,

na Nartoramie,

w okolicach wyciągu Diament.

Od lat znane jest określenie, że Zakopane jest zimową stolicą kraju. Jest to też największy w naszym kraju ośrodek turystyki górskiej. To stosunkowo niewielkie miasto liczące zaledwie 30 tysięcy mieszkańców, jednak każdego roku w odwiedziny do Zakopanego przyjeżdża przeszło 2 miliony turystów. Ponadto Zakopane jest najwyżej położonym miastem w Polsce. Leży ono na wysokości od 750 do przeszło 1000 metrów nad poziomem morza.

Oczywiście Zakopane to również największy w Polsce ośrodek sportów zimowych. Miasto to oferuje turystom kompleksy kolejek i wyciągów górskich, zespoły skoczni narciarskich, szlaki turystyczne, stoki narciarskie etc. Jakby tego było mało, warto dodać, że Zakopane leży w strefie klimatu górskiego, dzięki czemu spełnia również rolę miejscowości uzdrowiskowej.

W okolicach Zakopanego znajduje się wiele ośrodków narciarskich. Największe uznanie zaawansowanych miłośników zimowych sportów od lat zyskuje jednak Kasprowy Wierch. Na tę dobrze znaną wysoką górę (1978 m. n. p. m.) prowadzi nowoczesna gondola.

Zjazd odbywa się dwoma trasami narciarskimi:

trasą Gąsienicową (1200 m),

trasą Goryczkową (2100 m).

Przeznaczone są dla zaawansowanych amatorów zimowych sportów ze względu na duże nachylenie stoku.

Na Kasprowym Wierchu można szusować jedynie na naturalnym śniegu. Trasy nie są naśnieżane, ani oświetlone. Przed zaplanowaniem wyjazdu na narty upewnij się, że warunki są odpowiednie.

Kasprowy Wierch nie jest bardzo rozbudowanym ośrodkiem narciarskim, ale przy górnej stacji wyciągu znajduje się restauracja, wypożyczalnia sprzętu, bar, serwis sprzętu i szkółka narciarska.

Czarna Góra Resort to ośrodek narciarski usytuowany w Masywie Śnieżnika. Znajduje się tu ponad 20 tras narciarskich, w tym aż 6 z nich ma ponad 1000 m. Dominują oznaczone jako średnio-trudne trasy czerwone i łatwe trasy niebieskie.

Na stoki prowadzą wyciągi orczykowe i 3 szybkie i nowoczesne wyciągi kanapowe, w tym podgrzewana kolej Luxtorpeda z osłoną. Do tego można korzystać z taśm dla dzieci i początkujących narciarzy.

Trasy narciarskie są sztucznie naśnieżane i oświetlane. Jest możliwość skorzystania z nocnych jazd.

Ośrodek Czarna Góra reklamuje się do tego hasłem, że przez 365 dni w roku jest tam czyste powietrze.

Największy ośrodek narciarski w polskiej części Karkonoszy położony w atrakcyjnej turystycznie Szklarskiej Porębie. Na stokach Szrenicy znajdziesz 5 tras narciarskich:

krótką łatwą trasę „Hala Szrenicka",

łatwą, niebieską i szeroką trasę "Puchatek" przy wyciągu krzesełkowym,

niezwykle długą i szeroką jak na polskie warunki trasę "Lolobrygida" (3940 m),

czerwoną trasę "Śnieżynka",

extra trudną trasę FIS ze stokiem o nachyleniu 26%.

Przepustowość wyciągów narciarskich to 10 tys. osób na godzinę.

Ośrodek oferuje wiele szkółek narciarskich, wypożyczalnie sprzętu, a obecne na stokach knajpki pozwalają się ogrzać i posilić narciarzom.

Niewątpliwą zaletą Szklarskiej Poręby jest też bliska odległość Jakuszyc, znanych w całej Polsce przez miłośników nart biegowych.

Poszukiwaczy zimowego wypoczynku przyciągają też piękne karkonoskie krajobrazy, górskie schroniska i atrakcyjne pensjonaty w okolicy stoków.

