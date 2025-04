Rozgrzewka ma przygotować ciało do wysiłku, jaki je czeka podczas treningu. Ale przecież ludzie trenują różne sporty, czasami tak różniące się między sobą jak dzień i noc. To dlatego nie sposób wybrać jedno ćwiczenie, które spełni wymagania każdego rodzaju treningu. Na pocieszenie informacja: rozgrzewka to nie rocket science i znając kilka podstawowych zasad, każdy wybierze rozgrzewkę idealną.

Ćwiczenia na rozgrzewkę – kluczowe informacje

Znasz to uczucie, gdy po wstaniu z łóżka organizm i umysł jest spowolniony, a po kilkunastu-kilkudziesięciu minutach funkcjonuje już na tyle dobrze, że można zacząć normalnie działać? To dobra analogia do stanu ciała przed i po rozgrzewce. Jej celem jest pobudzenie organizmu do pracy na wyższych obrotach.

Dlaczego trzeba robić rozgrzewkę? Aby ciało było gotowe na trening, trzeba podnieść jego temperaturę, czyli rozgrzać. W wyższej temperaturze ciało pracuje wydajniej, a ryzyko kontuzji jest niższe. Rozgrzewka musi też przyspieszyć pracę serca i zwiększyć dopływ krwi do mięśni, zwłaszcza tych, które mają być mocno zaangażowane w trening. To ważne, aby usprawnić dostarczanie do nich tlenu i energii. Nieco wyższa temperatura ciała pomaga uwalniać tlen z hemoglobiny i aktywuje enzymy, które pomagają zaopatrywać mięśnie w energię. Rozgrzewka przyspiesza też przewodzenie impulsów nerwowych, co pomaga mięśniom szybciej i mocniej się napinać i rozluźniać, czyli wydajniej i szybciej pracować.

Teraz już możesz się domyślać, że truchcik nie będzie najlepszą rozgrzewką przed ćwiczeniami na górne partie ciała, a pompki przed bieganiem. I tak jest faktycznie.

Zasady wykonywania rozgrzewki

Poniżej główne zasady, a właściwie etapy, wykonywania rozgrzewki, które wynikają z badań naukowych.

Rozgrzewka pasywna – pierwszy etap polegający na rozgrzaniu ciała w ciepłej kąpieli lub saunie. Ten etap nie jest obowiązkowy dla amatorów. Pomaga podnieść temperaturę ciała bez wysiłku. Rozgrzewka ogólna – może być pierwszym etapem rozgrzewki amatorów. To ćwiczenia przyspieszające krążenie krwi i także podnoszące temperaturę ciała. Może to być lekki jogging, skakanie na skakance, pajacyki itp. W pierwszej części wystarczy nieduża intensywność – to zastąpi rozgrzewanie np. w saunie. W drugim etapie trzeba zwiększyć intensywność, co zadziała pobudzająco na układ nerwowy. Rozgrzewka specyficzna – to przygotowanie partii ciała, które będą zaangażowane w trening. Jeśli masz przed sobą trening biegowy, wykonuj ćwiczenia imitujące bieg i poprawiające technikę ruchu. To nadal ćwiczenia dynamiczne, np. skipy, przeskoki z nogi na nogę z obszernymi ruchami ramion. Trzeba je robić ze wzrastającą intensywnością. Jeśli przed tobą trening siłowy np. na dolne partie ciała, rób przysiady z niedużym obciążeniem (lub żadnym) lub wykroki. Generalnie rób to, co zrobisz podczas treningu, ale z mniejszym obciążeniem. Teraz już wiesz, dlaczego Iga Świątek przed rozpoczęciem meczu serwuje, odbija piłki i macha rakietą „na sucho”.

Całość powinna trwać w przypadku amatora 15-20 minut. Rozgrzewka powinna trwać tym dłużej, im ktoś jest bardziej zaawansowanym ćwiczącym.

I na koniec rada: dobra rozgrzewka to taka, która cię nie zmęczy, ale pobudzi i pozwoli zrobić dobry trening. Obserwuj więc swoje ciało i samopoczucie, a z pewnością wypracujesz sobie taki zestaw ćwiczeń rozgrzewkowych, który będzie ci najlepiej służył.

fot. Zasady prawidłowej rozgrzewki/ Adobe Stock, KayExampeopleimages

