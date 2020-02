„Wolę masturbację od kolejnego nudnego numerka z nim” – list czytelniczki

fot. Adobe Stock

Cztery lata temu nie wychodziliśmy z łóżka, tak było nam ze sobą dobrze – opowiada 30-letnia Marta. „Wiem, że to naturalny objaw pierwszej fazy zakochania, ale nam naprawdę sprawiało przyjemność poznawanie swoich ciał i fantazji, a to nie zdarzyło mi się nigdy wcześniej”.

Seks nie był dla nas tematem tabu

Marta mówi, że przy Maćku, bo tak ma na imię jej chłopak, rozwinęła się jako kochanka. Głównie dlatego, że oboje lubili eksperymentować w łóżku. W ten sposób dowiedziała się, że na jej chłopaka równie silnie, jak pieszczenie dłonią penisa, działa, kiedy ociera się piersiami o wewnętrzną stronę jego ud i moszny albo, gdy delikatnie trze zwilżonymi wargami sromowymi o jego pośladki.

„Strasznie mnie to kręciło” – wyznaje. „Podobało mi się też, że Maciek podchodził z pełnym zrozumieniem do moich potrzeb. Rozumiał, gdy coś mnie nie kręciło i nie drążył tematu, jak jego poprzednicy, dokształcający się na pornosach. Wiedział, że nienawidzę, kiedy facet klepie mnie po pupie w trakcie zbliżenia lub tuż po nim, miętosi moje sutki czy próbuje seksu analnego.

Rozumiał, że jego partnerka lubi niedopowiedzenia, jak nieśpieszne wodzenie opuszkami palców wzdłuż kręgosłupa czy wokół piersi, delikatne ssanie płatków uszu, pocałunki składane na zgięciach łokci czy kolan.

„Po kilku takich numerkach padaliśmy wyczerpani i zasypialiśmy w pozycji na łyżeczkę” – opowiada dziewczyna. „Tym bardziej nie rozumiałam, dlaczego Maciek, mimo naszego udanego seksu, jeszcze się masturbuje. Robiłam mu nawet o to sceny zazdrości, ale śmiał się, tłumacząc, że faceci po prostu tak mają. Teraz wiele bym dała, żeby wrócił do dawnych nawyków”.

Nagle wszystko się zmieniło

„Nie wiem, co stało się między nami, ale po dwóch latach związku, Maciek zaczął się zmieniać” – wzdycha Marta. „Ja też nie miałam już tak często ochoty na seks, ale nie zapomniałam, jak sprawić przyjemność swojemu facetowi. Za to on zaczął zachowywać się tak, jakby wszystko, czego nauczyłam go o sobie, nie miało znaczenia. Przestał skupiać się mojej szyi czy uszach, a przed każdym zbliżeniem drażnił moje piersi albo gryzł mnie, choć wiedział, że tego nienawidzę”.

Kochał się z Martą w swoich ulubiony pozycjach. Nawet, gdy zaczynał od tych, które Marta lubi, jak pozycja na jeźdźca czy kwiat lotosu i tak kończył na klasycznej czy typowej od tyłu. Nieraz też próbował przekonać ją do seksu analnego, mimo problemów Marty ze szczeliną odbytu.

„Nieraz próbowałam się dowiedzieć, dlaczego zachowuje się w ten sposób, ale każda nasza rozmowa kończyła się awanturą. Maciek zarzucał mi, że to ja nie chcę się zmienić i zrobić czegoś, co sprawia mu przyjemność, choćby nawet wbrew sobie!” – wspomina Marta.

„Swoim zachowaniem sprawił, że przestałam mieć ochotę na seks. Szczerze, po czterech latach związku wolę zaspokoić się sama, niż kochać się z nim na jego warunkach. Po każdym naszym zbliżeniu jestem wściekła i rozgoryczona, bo nie wiem, jak jeszcze mogłabym wpłynąć na swojego faceta?”.

Porno strony ratują nasz seks

Niedawno Marta znalazła w komputerze Maćka linki do stron z amatorskimi filmami pornograficznymi. „Jestem w takim stanie, że nawet się nie zdenerwowałam. Przeciwnie, poczułam ulgę, bo może dzięki temu da mi wreszcie spokój i jak dawniej zacznie się masturbować”.

Dziewczyna przyznaje, że nie wie, co robić. Z jednej strony kocha Maćka i chciałaby spędzić z nim resztę życia, z drugiej - nie wyobraża sobie uprawiać takiego seksu przez kolejne 20 lat. „Przecież to chore! Dlaczego on nie chce mnie zrozumieć?”.

