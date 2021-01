Prezenty na walentynki dla niej i dla niego - najlepsze pomysły 2021

fot. Adobe Stock

Prezent na walentynki 2021 nie powinien być pierwszą lepszą paczką czekoladek, czy skarpet, którą kupimy w drodze do ukochanej osoby. W końcu chodzi o to, by sprawić sobie nawzajem przyjemność i by zapamiętać ten wieczór na dłużej.

Nie wiesz co kupić na walentynki 2021 ukochanej osobie? Jaki prezent wybrać na walentynki dla niej? Czym zaskoczyć jego? Często w ostatniej chwili uświadamiamy sobie, że nie mamy żadnego pomysłu. W naszym zestawieniu znajdziesz 3 kategorie prezentów: dla niej, dla niego i prezenty wspólne (to rozwiązanie pary wybierają coraz częściej).

Prezenty na walentynki dla niej

Zamiast pluszowego misia czy niepraktycznej poduszki w kształcie serca, podaruj ukochanej coś, co kochają wszystkie kobiety. Takie prezenty cieszą najbardziej.

Perfumy

Perfumy to jeden z tych prezentów, który sprawdza się przy każdej okazji. Jeśli znasz upodobania partnerki, z wyborem nie powinno być problemu. Możesz też po prostu kupić kolejny flakon jej ulubionego zapachu.

Biżuteria

Maleńkie złote kolczyki czy cienki łańcuszek, zachwycą każdą miłośniczkę błyskotek. Warto wybierać klasyczne modele (chyba, że dobrze znasz gust swojej wybranki).

Coś uprzyjemniającego życie

Pod tym hasłem kryje się całe mnóstwo drobiazgów. Może to być satynowa, koronkowa koszulka do spania, skórzany portfel w modnym kolorze czy metaliczny zegarek.

Prezent na walentynki dla niego

Jeśli zależy ci na jakimś praktycznym prezencie, rozejrzyj się po salonie, sypialni czy gabinecie i pomyśl, czy jest coś czego brakuje, a mogłoby ułatwić życie twojemu mężczyźnie. Świetnie sprawdzi się również najnowszy elektroniczny gadżet.

Coś praktycznego

Jeśli twój ukochany mnóstwo czasu spędza w samochodzie, kup mu magnetyczny uchwyt do telefonu. Każdy mężczyzna ucieszy się również ze scyzoryka lub mini zestawu narzędzi.

Coś związanego z jego pasją

Sklejanie modeli, zbieranie znaczków, górska wspinaczka, a może tworzenie drewnianych stolików? Nieważne, co jest największą pasją twojego ukochanego. Na pewno jest jeszcze mnóstwo akcesoriów, których mu brakuje, aby pasja stała się jeszcze przyjemniejsza.

Elektroniczne gadżety

Opaska, która liczy kroki, monitoruje czas snu i posiada kilka trybów sportowych czy nowa konsola do gier Nintendo? Każdy facet ma w sobie coś z dziecka, nawet jeśli właśnie wybiła mu 40-stka.

Prezent na walentynki dla niej i dla niego

Świetnym pomysłem jest również to, aby kupić sobie wspólny prezent walentynkowy, szczególnie jeśli spędzacie ze sobą każdą wolną chwilę.

Jeśli od dawna chodził za wami designerski dodatek do mieszkania czy domu, ale brakowało wam pretekstu do jego kupienia? Walentynki to doskonała okazja, aby zrobić sobie prezent.

Dodatki do kuchni

Cały wolny czas spędzacie na wspólnym gotowaniu? Na pewno nie macie jeszcze w swojej kuchni zestawu do sushi albo dużego woka, w którym możecie przygotowywać dania dla wszystkich znajomych. I może czas wreszcie wymienić stare młynki do przypraw na coś bardziej nowoczesnego?

Dla rannych ptaszków

Większość rannych ptaszków dzień zaczyna od kawy. Nowy ekspres to idealny prezent dla was! Jeśli lubicie wcześnie wstawać, z pewnością jesteście dobrze zorganizowani. Designerski notatnik albo kalendarz, umili codzienne planowanie dnia.

Dla tych, co lubią leniuchować

Piękna, bawełniana, wzorzysta pościel, nowości literackie i piękne filiżanki. Czy trzeba czegoś więcej, by spędzić miło niedzielny poranek w łóżku?

