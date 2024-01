Język miłości to sposób, w jaki wyrażasz miłość. Poznaj 5 języków miłości i sprawdź, jak nim mówić, żeby cię rozumiano

fot. Adobe Stock, Jacob Lund

Język miłości to nie tylko sposób, w jaki spędzamy wspólnie czas w łóżku. To też drobne gesty i ogólny sposób, w jaki okazujemy sobie uczucia. Nie każdy przykładowo lubi długie sesje przytuleniowe czy codzienne wyznania miłości, podczas kiedy ktoś inny tego właśnie potrzebuje. Jakim językiem miłości mówisz i jak dobrze czytać go u drugiej osoby?

Spis treści:

Język miłości to przede wszystkim sposób, w jaki postrzegamy to uczucie i okazujemy je drugiej osobie - nie tylko partnerowi czy partnerce, ale także członkom rodziny czy bliskim przyjaciołom. Język miłości nie ogranicza się tylko do intymności. Miłość to także dbanie o codzienne potrzeby drugiej osoby, wspieranie jej oraz kontakt fizyczny i emocjonalny.

Mówienie odpowiednim językiem miłości pozwala budować zdrową bliskość w związku i sprawia, że jest on dużo bardziej zgodny i udany.

Psychoterapeuta, mówca i pastor Gary Chapman wyróżnił 5 języków miłości, którymi posługujemy się na co dzień. Ważne jest, aby w relacji mówić podobnymi językami - nie muszą być one takie same, ale jeśli zupełnie się wykluczają, warto na ten temat porozmawiać z partnerem.

5 języków miłości wg Chapmana:

kontakt fizyczny,

słowa,

czas,

przysługi,

prezenty.

fot. Język miłości/Adobe Stock, oneinchpunch

Język miłości: kontakt fizyczny

Ten język miłości opiera się na potrzebie bycia w stałym kontakcie fizycznym - chodzi tu o przytulanie, całowanie, częste dotykanie (trzymanie za ręce czy kładzenie dłoni na udzie ukochanej osoby). Ten język mocno wyczuwalny jest także w nocy - osoby, które się nim posługują, lubią zasypiać przytulone do partnera lub choćby stykać się dłońmi. Uczymy się go już w wieku dziecięcym, poprzez przytulanie do opiekunów w wesołych i smutnych chwilach.

Język miłości: słowa

Ten język miłości nie wymaga kontaktu fizycznego, ale opiera się na częstym wyznawaniu sobie miłości. Chodzi tu nie tylko o słowa "kocham cię", ale też o komplementy czy po prostu miłe słówka. Ten język miłości wyraża się też poprzez liściki zostawione przed wyjściem z pracy czy mała karteczka z życzeniami dobrego dnia włożona pod klapę laptopa. Czułe słówka są bardzo mocną oznaką przywiązania, jeśli to właśnie taką formę okazywania miłości preferujesz ty lub twoja druga połówka. Ten język jest też popularny wśród członków rodziny i bliskich przyjaciół.

Język miłości: czas

Ten język miłości opiera się na wspólnym spędzaniu czasu. Nie chodzi o organizowanie wyjazdów czy romantycznych kolacji, a po prostu o przebywanie ze sobą. Osoby, które mówią tym językiem, cieszą się, kiedy mogą po prostu siedzieć obok partnera. Nawet jeśli każdy zajmuje się swoimi sprawami, taka forma spędzania razem czasu jest także wyrazem dużego przywiązania i miłości do drugiej połówki. Ten język miłości również jest popularny wśród przyjaciół czy członków rodziny.

Język miłości: przysługi

Ten język miłości wyraża się przede wszystkim poprzez drobne gesty - zrobienie kawy o poranku, przejęcie któregoś obowiązku domowego czy dorzucenie do koszyka zakupowego czegoś słodkiego dla drugiej połówki. Większość zna ten język z dzieciństwa - rodzice przygotowywali nam (przynajmniej przez jakiś czas) śniadania, a także kupowali drobne słodkości przy okazji zakupów spożywczych.

Język miłości: prezenty

Ten język miłości może być wiązany z przysługami. Choć prezenty nie są najlepszym sposobem na zdobycie czy utrzymanie miłości, drobne podarunki raz na jakiś czas są częstym motywem, jeśli chodzi o okazywanie uczuć. Może to być kwiatek lub niewielki bukiet, bilet do kina lub wspomniana wcześniej czekoladka wrzucona do koszyka podczas zwykłych zakupów.

Czy wiesz już, jakim językiem miłości mówisz?

fot. Język miłości: test/Adobe Stock, Ivan Kruk

Choć nasze życie seksualne często trochę szwankuje, zarówno kobiety, jak i mężczyźni niechętnie rozmawiają o tym ze swoją drugą połówką. Dlaczego tak często sznurujemy usta, zamiast szczerze rozmawiać?

Powód jest banalnie prosty – skrępowanie. Wychowani w tradycyjnych rodzinach, gdzie seksualność to często temat tabu, nie wiemy, jak poprowadzić intymny dialog z ukochaną osobą. Brak nam właściwych słów lub uważamy, że o „tych” sprawach po prostu się nie dyskutuje.

Liczymy, że partner czy partnerka samodzielnie odkryje nasze oczekiwania, a tymczasem… z sypialni zaczyna wiać chłodem. Bo brak harmonii w seksie stwarza pole dla różnych konfliktów, co zazwyczaj jeszcze pogłębia problemy w łóżku. A przecież tak niewiele trzeba, by się z nimi uporać!

Nie chodzi też o to, żeby taki związek zakończyć. Kluczem szczęścia w relacji jest szczera rozmowa. Zapytaj partnera lub partnerkę, co lubi w łóżku i powiedz jej/jemu o swoich odczuciach, potrzebach. Na pewno wspólnie znajdziecie kompromis i być może spróbujecie w seksie czegoś nowego.

Intymny dialog wymaga psychicznej bliskości z partnerem. Wzajemne pożądanie sprzyja miłosnemu porozumieniu, ponieważ słowa są wtedy odważniejsze. Warto pamiętać, że kłótnia, stres, zmęczenie to nie najlepsze momenty na negocjowanie swoich potrzeb w seksie.

Język miłości: jak rozmawiać ze sobą?

Jeśli rozmowa z partnerem o seksie jest dla ciebie ciągle czymś trudnym i krępującym, spróbuj od czegoś prostszego. W ramach praktyki zacznij gawędzić o seksie… ze sobą. W ten sposób, zdaniem seksuologów, najłatwiej pozbywamy się wewnętrznych zahamowań, bo uczymy się posługiwać miłosnym językiem i oswajamy się z nim. Jak to zrobić?

Puść wodze fantazji! Swobodnie opisuj w myślach wszystko to, co cię podnieca. Wyobrażaj sobie, jak urozmaicacie z partnerem miłosną grę, co do siebie wtedy czule szepczecie i jakimi pieszczotami wzajemnie się obdarzacie. Pamiętaj, że fantazjowanie to nic złego!

Swobodnie opisuj w myślach wszystko to, co cię podnieca. Wyobrażaj sobie, jak urozmaicacie z partnerem miłosną grę, co do siebie wtedy czule szepczecie i jakimi pieszczotami wzajemnie się obdarzacie. Pamiętaj, że fantazjowanie to nic złego! Czytaj poradniki ars amandi. Taka lektura, oprócz tego, że poszerza erotyczny słownik, wzbogaca też wiedzę o seksie i… pobudza wyobraźnię.

Taka lektura, oprócz tego, że poszerza erotyczny słownik, wzbogaca też wiedzę o seksie i… pobudza wyobraźnię. Pisz do ukochanej osoby miłosne listy. A potem w samotności czytaj je sobie na głos. Po takim „treningu” łatwiej ci będzie zaproponować w łóżku coś nowego, bo mówienie językiem miłości i seksu stanie się dla ciebie czymś naturalnym.

A potem w samotności czytaj je sobie na głos. Po takim „treningu” łatwiej ci będzie zaproponować w łóżku coś nowego, bo mówienie językiem miłości i seksu stanie się dla ciebie czymś naturalnym. Staraj się mówić, czego oczekujesz. Czy chcesz się kochać np. szybko, w jakimś nietypowym miejscu, czy przeciwnie – marzysz o pieszczotach długich i powolnych w komfortowych warunkach.

Czy chcesz się kochać np. szybko, w jakimś nietypowym miejscu, czy przeciwnie – marzysz o pieszczotach długich i powolnych w komfortowych warunkach. Zapomnij o pretensji w głosie. To byłby atak na partnera lub partnerkę, który może ją spłoszyć, a przecież nie o to chodzi. Zamiast żądać, tylko proponuj, zachęcaj. Pamiętaj też, że zwroty „postarajmy się” czy „spróbujmy” brzmią o wiele łagodniej niż „powinieneś” czy „musisz”. Poza tym twój mężczyzna poczuje wtedy, że problem, który się wyłonił, dotyczy was obojga. Jeśli zaś wiesz, że druga osoba lubi w łóżku czuć się zdominowana czy uległa, możesz postawić sobie na większą odwagę.

To byłby atak na partnera lub partnerkę, który może ją spłoszyć, a przecież nie o to chodzi. Zamiast żądać, tylko proponuj, zachęcaj. Pamiętaj też, że zwroty „postarajmy się” czy „spróbujmy” brzmią o wiele łagodniej niż „powinieneś” czy „musisz”. Poza tym twój mężczyzna poczuje wtedy, że problem, który się wyłonił, dotyczy was obojga. Jeśli zaś wiesz, że druga osoba lubi w łóżku czuć się zdominowana czy uległa, możesz postawić sobie na większą odwagę. Pamiętaj, że pragnienia ukochanego są równie ważne, jak twoje. Pytaj partnera czy partnerkę, jak lubi być pieszczony/a, jakiej aktywności od ciebie oczekuje, co myśli o wypróbowaniu takiej czy innej pozycji. Nie musisz rzecz jasna akceptować wszystkiego, jednak nie zawsze chodzi tu o kategoryczną odmowę. Lepiej powiedz: „Kiedyś może do tego wrócimy”. Bo kto wie, czy za miesiąc lub rok nie nabierzesz na coś ochoty? Jeśli nie, wtedy powiedz "to chyba jednak nie dla mnie", ale nie atakuj partnera ani partnerki.

Pytaj partnera czy partnerkę, jak lubi być pieszczony/a, jakiej aktywności od ciebie oczekuje, co myśli o wypróbowaniu takiej czy innej pozycji. Nie musisz rzecz jasna akceptować wszystkiego, jednak nie zawsze chodzi tu o kategoryczną odmowę. Lepiej powiedz: „Kiedyś może do tego wrócimy”. Bo kto wie, czy za miesiąc lub rok nie nabierzesz na coś ochoty? Jeśli nie, wtedy powiedz "to chyba jednak nie dla mnie", ale nie atakuj partnera ani partnerki. Swoje „nie” zawsze staraj się ocieplić miłym słowem lub gestem. Wiadomo, nie zawsze oboje macie ochotę na igraszki. Pamiętaj jednak, aby zawsze przekazywać odmowę w łagodny sposób. Bo gdy partner zostanie tylko z oschłym „Daj mi spać”, poczuje się urażony. Co innego, gdy weźmiesz go za rękę i powiesz z tkliwością: „Jesteś cudowny, ale dziś nie byłabym dobrą kochanką. Odłóżmy to do jutra”. Po takim czułym zapewnieniu partnerowi czy partnerce nawet nie wypada się dąsać!

fot. Język miłości: jak rozmawiać o seksie/Adobe Stock, sakepaint

Jak rozmawiać o seksie z dziećmi?

Według psychologów, o „tych” sprawach warto rozmawiać również z dziećmi. I to już od pierwszych lat życia. Jak to robić?

Gdy malec pyta, skąd się wziął na świecie, nie uciekaj się do wykrętów w rodzaju: „Jak podrośniesz, to się dowiesz” . Dziecko myśli wtedy, że pytając, robi coś złego, a tak nie jest.

Mów maluchowi wyłącznie prawdę. Wydumane opowieści o bocianie zrobią mu tylko niepotrzebny mętlik w głowie.

Im dziecko starsze, tym wyjaśnienia powinny być dokładniejsze. Trzylatkowi wystarczy powiedzieć, że dzieci biorą się z brzucha mamy. Pięciolatkowi trzeba już wytłumaczyć np., że jajeczko mamy i nasionko taty łączą się, gdy rodzice się przytulają.

Z maluchem rozmawiaj dziecinnym językiem. Dla dwulatka „siusiak” brzmi po prostu ładniej niż „penis”. Z siedmiolatkiem warto już przechodzić na poprawną terminologię.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.06.2019.

