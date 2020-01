Maść cynkowa jest świetna na skórę (skład, działanie, cena)

fot. Adobe Stock

Na skróty:

Maść cynkowa jest popularnym produktem leczniczym do kupienia w aptece. Zaleca się stosować ją miejscowo na skórę. Wspomaga leczenie i łagodzenie zmian skórnych i stanów zapalnych oraz trądziku. Sięgają po nią też mamy, bo sprawdza się w wielu problemach skórnych u niemowlaków.



Maść cynkowa, jak nazwa wskazuje, w składzie jako substancję czynną ma tlenek cynku. Działa on wysuszająco, ściągająco i przeciwzapalnie. Poza cynkiem maść zwykle zawiera wazelinę.



Cynk jest powszechnie dodawany do kosmetyków - podkładów i pudrów do twarzy, balsamów przeciwsłonecznych.

Kiedyś cynk służył do opatrywania skaleczeń i ran, przyspieszając ich gojenie. Nic dziwnego, że dziś też szeroko wykorzystywane są jego dobroczynne właściwości na skórę. Maść cynkowa sprawdza się w przypadku:

trądziku,

podrażnień,

otarć,

stanów zapalnych skóry,

opryszczki,

ropnych lub sączących się zmian skórnych.

Maść z cynkiem dobrze działa też jako ochrona przeciwsłoneczna. Można jej używać w przypadku wystąpienia odparzeń u dzieci.

Zaleca się smarowanie nią punktowo skóry w miejscach chorobowo zmienionych raz-dwa razy dziennie. Wystarczy nanieść niewielką ilość i wsmarować. Maść z cynkiem nie ma zapachu, ale zostawia białe ślady. Najlepiej użyć jej na noc.

Po otwarciu tubki z maścią cynkową pamiętaj, aby zużyć jej zawartość w pół roku i przechowywać ją w ciemnych i suchym miejscu. Maść - jak i inne lecznicze preparat - należy stosować zgodnie z zaleceniami, której znajdują się w ulotce dołączonej do produktu.

Nie należy nakładać jej na otwarte rany oraz odradza się stosowanie na zdrową skórę, bo ją niepotrzebnie wysuszy i może podrażnić. Nie powinny używać jej oczywiście osoby uczulone na cynk.

Jeśli na co dzień stosujesz jakieś maści i preparaty dermatologiczne na skórę, zanim zaczniesz używać maści cynkowej, skonsultuj się z lekarzem. Maść może wchodzić w interakcje i wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne na skórze.

Niektóre maści cynkowe, które mają w składzie więcej substancji, nie powinny być stosowane u dzieci poniżej 2. roku życia. Uważać powinny kobiety w ciąży i karmiące i skonsultować stosowanie maści cynkowej z lekarzem.

I teraz najlepsze - maść cynkową kupisz w aptece bez recepty już za 3-4 zł. Jest wielu producentów i wiele maści zawierających cynk, także masz spory wybór.

Więcej o sposobach na zdrową skórę:Sudocrem na trądzik - sprawdzamy, czy to rzeczywiście ma sens?Czystek - skuteczny sposób na trądzik?Aloes na trądzik - ta roślina czyni cuda - jak stosować by krosty znikłyLeczenie doustne trądziku3 skuteczne domowe sposoby na pryszcze

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!