fot. Adobe Stock

Ból ucha to nieprzyjemna dolegliwość, która dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. Zwykle ma podłoże bakteryjne lub wirusowe. Zdarza się, że bólowi towarzyszą także inne objawy: gorączka, obrzęki lub silne swędzenie. Najczęstsze przyczyny bólu ucha:

infekcje zatok, krtani lub migdałków,

zapalenie ucha zewnętrznego,

zapalenie ucha środkowego u dzieci,

urazy mechaniczne,

choroby zębów,

odmrożenia,

poparzenia

u dzieci - ząbkowanie.

Silny oraz utrzymujący się kilka dni ból ucha powinien być konieczne skonsultowany z lekarzem. W takim wypadku konieczne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia - zwykle antybiotyków. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych powikłań.

Trzeba pamiętać, że nieleczone zmiany w uszach w skrajnych przypadkach doprowadzić mogą nawet do utraty słuchu. Antybiotykoterapię z powodzeniem można jednak uzupełnić domowymi sposobami na ból ucha.

Domowe sposoby na ból ucha

Domowe sposoby nie zastąpią wizyty u laryngologa i mogą jedynie wspomagać leczenie. Trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek.

Przede wszystkim nie należy niczego wpychać do ucha (np. czosnku czy imbiru), ponieważ może to doprowadzić do dodatkowego zanieczyszczenia ucha lub nawet zatkać przewód słuchowy. Chorego ucha nie należy również płukać i przemywać samodzielnie przyrządzonymi miksturami.

Ciepłe okłady

Zwilżony gorącą wodą ręcznik lub szmatkę przykładamy do bolącego ucha. Trzymamy do momentu aż materiał wyschnie. Czynność można powtórzyć 2-3 razy. Ręcznik możemy lekko docisnąć do ucha, jednak nie należy robić tego zbyt mocno, aby dodatkowo nie podrażniać ucha.

Ciepło z suszarki

To bardzo popularna metoda radzenia sobie z bolącym uchem. Przy stosowaniu jej trzeba jednak zachować dużą ostrożność. W suszarce należy ustawić strumień ciepłego powietrza i skierować je na ucho. Najlepiej z odległości 20-30 cm. Trzeba pamiętać, aby powietrze nie było zbyt gorące, ponieważ może to dodatkowo podrażnić ucho. Ciepłego powietrza z suszarki nie należy stosować dłużej niż 5 minut.

Olejki eteryczne

Pomagają rozgrzać organizm. Nie należy jednak smarować nimi ucha. Kilka kropli olejku (najlepiej sosnowego, eukaliptusowego lub z drzewa herbacianego) można dodać do kąpieli lub przygotować z nich inhalacje.

Okład z cebuli

Cebula ma właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Zawiera witaminę C, błonnik, magnez, fosfor, wapń, potas i witaminy z grupy B. Cebuli nie należy wkładać jednak do ucha. Najlepiej przygotować z niej okład. Ciepłą i ugotowaną cebulę trzeba owinąć w cienki ręcznik lub gazę i przyłożyć do ucha. Trzymamy ją do momentu gdy ostygnie. Później czynność można powtórzyć.

Gorące napoje

Z bolącym uchem można walczyć również w podobny sposób, jak z przeziębieniem. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie gorących napojów, które rozgrzewają organizm i powodują dodatkowe poty. Warto pić ziołowe herbaty, np. z malin, czarnego bzu i lipy oraz samodzielnie przygotowane napary, np. napar z imbiru. Z infekcją pomaga walczyć również herbata z imbirem.

Guma do żucia

To najprostszy sposób na radzenie sobie z bólem ucha. Guma pomaga uruchomić mięśnie żuchwy, udrażnia drogi oddechowe (miętowa) oraz otwiera ujścia trąbki Eustachiusza. Najlepiej wybierać miętowe lub ziołowe gumy do żucia, które nie zawierają cukru, przez co dodatkowo nie niszczą zębów.

Ostre przyprawy

Ostre przyprawy rozrzedzają wydzielinę i śluz, oczyszczają kanaliki oraz działają bakteriobójczo. Dzięki temu nie tylko zapobiegają pojawianiu się przykrych dolegliwości, ale także hamują te, które już się pojawiły. W walce z nieprzyjemnymi skutkami bólu ucha pomoże ostra papryka, chilli i pieprz Cayenne.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!