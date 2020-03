Zatkane ucho - 3 najczęstsze przyczyny + rady, co na zatkane ucho

fot. Adobe Stock

Przyczyny zatykania się uszu są różne. I choć dolegliwość ta czasem niepokoi, nie jest niebezpieczna. W niektórych przypadkach możemy pomóc sobie sami, w innych przydaje się fachowa porada lekarska. Oto najczęstsze przyczyny zatkanych uszu:

1. Zatkane ucho. Powód: nadmiar woskowiny

Woskowina jest naturalną wydzieliną ucha. Jednak uszy niektórych osób produkują nadmierną ilość woskowiny, co może prowadzić do powstawania tzw. czopów. Mogą być tak duże, że zatykają kanał uszny, osłabiając słuch.

Wybierz się do laryngologa . Lekarz sprawdzi, czy przyczyną uczucia zatkania ucha jest rzeczywiście nagromadzona woskowina. Jeśli tak, usunie ją, przepłukując ucho wodą.

. Lekarz sprawdzi, czy przyczyną uczucia zatkania ucha jest rzeczywiście nagromadzona woskowina. Jeśli tak, usunie ją, przepłukując ucho wodą. Tego nie rób - nie usuwaj sama stwardniałej woskowiny nawet specjalnymi patyczkami. To nic nie da, a łatwo możesz uszkodzić błonę bębenkową. Jeśli masz skłonność do gromadzenia woskowiny, wypróbuj płyny do czyszczenia uszu (np. Audispray). Ale też w porozumieniu z lekarzem. W niektórych przypadkach płukanie ucha jest niebezpieczne. Zobacz poradnik: jak prawidłowo usunąć woskowinę.

2. Zatkane ucho. Powód: zapalenie trąbki Eustachiusza

Uczucie zatkania uszu często towarzyszy silnemu katarowi, ponieważ obrzęk śluzówki nosa może rozprzestrzenić się na przewody słuchowe, tzw. trąbki Eustachiusza (łączą uszy z nosem). W rezultacie przewody te zamykają się. Jeśli katar często powtarza się, nie jest leczony, może dojść do trwałej niedrożności którejś trąbki Eustachiusza, a nawet do jej zapalenia. W uchu gromadzi się wtedy płyn, następnie gęsta wydzielina, co daje uczucie przepełnienia, zatkania.

To trzeba leczyć. Czasem pomagają krople do nosa, które zmniejszają obrzęk błony śluzowej. Niekiedy może być jednak konieczny zabieg. Polega on na nacięciu błony bębenkowej i usunięciu z ucha płynu.

3. Zatkane ucho. Powód: nagłe zmiany ciśnienia

Takie zmiany ciśnienia zdarzają się np. podczas lotu samolotem. Do ucha jest wtłaczane wtedy dużo powietrza. Uciska ono trąbkę Eustachiusza, co prowadzi do jej zwężenia. Powietrze nie może wydostać się z ucha, powstaje wrażenie jego zatkania.

Jak sobie z tym radzić. Jest kilka sprawdzonych sposobów:

podczas startu i lądowania siedź prosto, aby ułatwić odpływ powietrza;

aby ułatwić odpływ powietrza; zamknij usta i zatykając nos , delikatnie staraj się wydmuchiwać nim powietrze na zewnątrz;

, delikatnie staraj się wydmuchiwać nim powietrze na zewnątrz; możliwie często przełykaj ślinę, żuj gumę, ssij cukierki, ziewaj.

Czasem potrzebna jest fachowa pomoc. Jeżeli problemy z uszami nie miną w ciągu 3–5 godzin po podróży, warto poradzić się lekarza. Może okazać się konieczne udrożnienie trąbki.

Zatkane ucho. Kilka ważnych rad:

Nie należy zbyt często czyścić uszu patyczkami . Może to spowodować tzw. wtórną głuchotę. Częste drażnienie błony bębenkowej sprawia, że staje się ona coraz grubsza, mniej elastyczna i nie może prawidłowo przenosić dźwięku.

. Może to spowodować tzw. wtórną głuchotę. Częste drażnienie błony bębenkowej sprawia, że staje się ona coraz grubsza, mniej elastyczna i nie może prawidłowo przenosić dźwięku. Jeśli musisz lecieć samolotem, a masz katar, na godzinę przed startem i lądowaniem wpuść do nosa krople obkurczające śluzówkę (np. Otrivin). Zapobiegniesz zamknięciu przewodu słuchowego.

(np. Otrivin). Zapobiegniesz zamknięciu przewodu słuchowego. Jeśli kłopoty z uszami (ból, uczucie zatkania, szumy, osłabienie słuchu) trwają 2–3 dni lub często się powtarzają, zawsze należy poradzić się laryngologa . Przyczyny tego mogą być różne, m.in. zapalenie ucha środkowego, pęknięcie błony bębenkowej.

. Przyczyny tego mogą być różne, m.in. zapalenie ucha środkowego, pęknięcie błony bębenkowej. W niektórych sytuacjach na zatkane uszy pomagają takie zabiegi, jak świecowanie uszu, z kolei woda utleniona do ucha może pomóc w leczeniu infekcji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.01.2018.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!