Czyszczenie uszu: jak prawidłowo usuwać woskowinę

fot. Adobe Stock

Nieprawidłowe czyszczenie uszu może skończyć się ich płukaniem u laryngologa. Włącz do swojej rutyny krople do uszu, parafinę i wcale nie rezygnuj z patyczków.

Czyszczenie uszu - podstawy pielęgnacji

Zapewne czyścisz uszy codzienne po kąpieli lub prysznicu i wkładasz patyczek głęboko do ucha, przez co usuwasz za dużo woskowiny lub wpychasz ją głębiej. Wówczas może powstać tzw. czop woskowiny lub korek woskowinowy, który trzeba usunąć poprzez jego rozpuszczenie np. parafiną dostępną w aptece. Objawia się on zaburzeniami słuchu, uczuciem zatkania, a nawet szumem w uszach.

W domowej kosmetyczce do czyszczenia uszu powinny się znaleźć:

waciki bądź gaziki,

parafina ciekła,

patyczki o szerokiej końcówce oraz patyczki dla niemowląt (jeśli jest potrzeba),

ręcznik papierowy,

krople w sprayu do uszu na bazie naturalnych olejów.

Uwaga: Właściwa pielęgnacja nie doprowadzi cię do drzwi laryngologa na płukanie. Jeśli będzie konieczna interwencja, to omijaj szerokim łukiem metodę świecowania uszu - to dość popularna alternatywna metoda oczyszczania uszu, ale nie jest polecana przez lekarzy.

Czyszczenie uszu krok po kroku

Podczas kąpieli lub prysznica myj miejsca za uszami oraz małżowinę uszną. Wytrzyj ręcznikiem część zewnętrzną ucha jak zwykle Woskowinę, która nieco rozpuszcza się pod wpływem temperatury, możesz usunąć wilgotnym wacikiem na palcu - wytrzyj tyle, na ile możesz, nie wkładaj palca zbyt głęboko. Sięgnij po patyczek i wyczyść nim miejsca trudno dostępne na małżowinie, czyli okolice chrząstki. 1-2 razy w tygodniu zastosuj apteczną parafinę - do ucha wpuść kilka kropel ciekłej parafiny i odczekaj w pozycji leżącej ok. 10 minut tak, aby parafina mogła zadziałać. Wytrzyj wyciek. Polecamy wykonywać wieczorem oraz mieć pod ręką papierowy ręcznik. Zamiast parafiny możesz kupić krople zmiękczające woskowinę - profilaktycznie 1-2 razy w tygodniu przed kąpielą i zgodnie z instrukcją zapuść krople do uszu. Jest to kombinacja olejków - są bezpieczne także dla dzieci.

Czyszczenie uszu u niemowlaka

Młodzi rodzice mają w domowych apteczkach specjalne patyczki do uszu dla dzieci. Podobnie jak wy przypadku czyszczenia u dorosłych, warto je stosować do zewnętrznej części ucha dziecka. Ponadto:

Usuwaj woskowinę u niemowlaka 2-3 razy w tygodniu. Zbyt częste doprowadzi do nadprodukcji wydzieliny, zbyt rzadkie - do stanów zapalnych. Wykorzystaj do tego wilgotny gazik lub wacik na palcu i wycieraj tylko to, co jest łatwo dostępne i widoczne. Czyść ucho zewnętrzne malucha codziennie. Myj uszy dziecka - jeśli ci wygodnie - podczas kąpieli malucha. Możesz 1 raz na tydzień wpuścić krople do uszu rozpuszczające woskowinę w jej trakcie. Osuszaj dobrze miejsca za uszami, by nie doszło do odparzenia.

Czyszczenie uszu u dziecka

Starsze dziecko może być samodzielne w kwestii czyszczenia uszu, ale kilkulatek powinien poddawać się zabiegom tego typu pod kontrolą rodzica tak, by nie uszkodził sobie błony bębenkowej, nie doprowadził do np. zapalenia ucha itp.

Mycie uszu powinno przebiegać tak, jak u osoby dorosłej Dziecku w wieku przedszkolnym i szkolnym aplikuj krople rozpuszczające woskowinę częściej, niż 1 raz w tygodniu, ale stosuj krople przeznaczone dla dzieci wyłącznie na bazie naturalnych składników. Upominaj dziecko, by nie stosowało patyczków do uszu w sposób nieodpowiedzialny - dzieci bardzo często wkładają patyczki wgłąb ucha.

Kilka słów o woskowinie

Pamiętaj, że żółtawa, pomarańczowa czy brązowa woskowina w uszach to znak, że uszy się oczyszczają. Woskowina chroni skórę w przewodzie słuchowym i błonę bębenkową. To mieszanka wydzieliny gruczołów łojowych i woskowinowych oraz fragmentów złuszczonego naskórka wyściełającego przewód słuchowy.

Kolor, konsystencja woskowiny zależą w dużej mierze od genów. Wszelkie obawy konsultuj z lekarzem zwłaszcza, jeśli występują zaburzenia słuchu.

Higiena, zdrowie i pielęgnacja: Płyny i żele do higieny intymnej - czy są konieczne?Jak dbać o zęby i dziąsłaBiałe plamy na paznokciach są oznaką niedoborów witamin lub choroby