Wodogłowie u dzieci. Przyczyny, leczenie, rokowania

Wodogłowie u płodu może doprowadzić do jego obumarcia, a u niemowląt - do zahamowania rozwoju. Prawidłowo podczas doby ok. 0,5 l płynu mózgowo-rdzeniowego wytwarza się w splotach naczyniówkowych komór mózgu.

krąży w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu i rdzenia kręgowego,

dostarcza komórkom nerwowym substancji odżywczych,

chroni mózg przed czynnikami mechanicznymi,

utrzymuje właściwe ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Gdy płyn spełni swoją rolę, wchłania się do krwi i wytwarzana jest kolejna porcja. Może jednak dojść do zachwiania tej równowagi: jeśli dojdzie do nadmiernego wydzielania płynu mózgowo-rdzeniowego lub niedostatecznego jego wchłonięcia, mamy do czynienia z wodogłowiem.

Wodogłowie może powstać w okresie płodowym, u dziecka, nastolatka czy dorosłego człowieka - przeczytaj, jakie mogą być jego przyczyny.

Wodogłowie dzielimy m.in. na wrodzone i nabyte. Trudno jest ustalić dokładną przyczynę wystąpienia wodogłowia. Najczęstsze wrodzone przyczyny są związane z chorobami i wadami wrodzonymi u dziecka:

zwężenie wodociągu Sylwiusza,

rozszczep kręgosłupa,

zespół Arnolda-Chiariego,

zespół Dandy'ego-Walkera,

zakażenia wewnątrzmaciczne (np. toksoplazmoza).

Do wystąpienia wodogłowia może dojść też na skutek:

guza mózgu,

wylewów (duże ryzyko wodogłowia u wcześniaków),

zapalenia opon mózgowych lub mózgu.

Wodogłowie może się też pojawić w okresie płodowym. Jest znaczącym problemem, bo występuje 1–2:1000 urodzeń, dlatego tak ważne są badania prenatalne USG: nierzadko dopiero podczas porodu może okazać się, że istnieje dysproporcja między obwodem główki a przekrojem kanału rodnego, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla dziecka i matki.

USG wykonane w 20 tygodniu ciąży, tzw. USG połówkowe pozwala dokładnie określić prawidłową budowę większości ważnych narządów płodu oraz pokazać ewentualne wady rozwojowe.

Lekarz z pewnością zauważy objawy wodogłowia u małego dziecka. Są to:

wypukłe ciemiączko oraz rozszerzone szwy czaszkowych - może dojść do znacznego powiększenia obwody głowy,

oczy są zwrócone w dół,

żyły na skórze głowy są znacznie poszerzone,

maluch jest zmęczony i słaby.

niemowlę ulewa, nie kontroluje odruchów ssania i połykania.

Chyba każdy rodzic odczuwa lęk przed problemami z układem nerwowym dziecka, a tym bardziej, jeśli choroby są tak bardzo uwidocznione, że nie da się nie zauważyć, że maluch nie rozwija się prawidłowo.

Wodogłowie u niemowląt i małych dzieci wodogłowie może doprowadzić do powiększenia obwodu głowy, hamować prawidłowy rozwój mózgu. Jeśli nie zostanie podjęte leczenie, konsekwencją mogą być uszkodzenia mózgu, utrata wzroku a nawet śmierć. Są też prowadzone badania w kierunku ilorazu inteligencji i rozwoju emocjonalnego dzieci z wodogłowiem.

W przypadku leczenia wodogłowia zazwyczaj nie obejdzie się bez operacji. Zwykle konieczne jest leczenie operacyjne.

Jeśli płyn produkowany jest w nadmiarze, zabieg polega na założeniu zastawki, która umożliwi odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Taki zabieg niesie za sobą ryzyko powstania powikłań - są zależne od konkretnego przypadku.

Jeżeli krążenie płynu jest utrudnione, np. przez guz mózgu, wykonuje się endoskopową wentrykulostomię: dodatkowy kanał, którym płyn będzie mógł odpływać.

Jeśli nie wdraża się leczenia operacyjnego, można założyć drenaż zewnętrzny wszczepić podskórnie tzw. zbiornik Rickhama, połączony z układem komorowym.

Dobra wiadomość jest taka, że wodogłowie rozpoznane także u płodu daje szansę na prawidłowy rozwój dziecka. Lekarz może przeprowadzić operację w łonie matki, która polega na wszczepieniu zastawki komorowo-owodniowej.

Zabieg chroni dziecko przed szkodliwym działaniem podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego na mózg i związanych z tym groźnych powikłań.

