Krztusiec: objawy, leczenie, powikłania

Krztusiec to choroba bakteryjna, która objawia się atakami kaszlu. Kaszel może być napadowy, duszący, świszczący, czasem kończy go charakterystyczny wdech, który bywa opisywany jako „pianie koguta”. Zwykle chorują na niego dzieci, lecz zdradzają się również przypadki wśród dorosłych. Leczenie krztuśca wymaga antybiotykoterapii. Choroby nie można lekceważyć, ponieważ może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia.

Spis treści:

Krztusiec, inaczej koklusz, wywoływany jest przez bakterie Bordetella pertussis. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Pałeczki bakterii atakują drogi oddechowe chorego, co objawia się częstymi, męczącymi napadami kaszlu.

W pierwszym etapie choroba może przebiegać bezobjawowo lub przypominać przeziębienie (faza nieżytowa). Pierwszy okres wylęgania choroby może trwać 1-2 tygodnie. Dopiero po tym czasie pojawiają się charakterystyczne objawy krztuśca (faza napadowa), a mianowicie:

duszący kaszel (początkowo suchy, a następnie przechodzący w mokry),

(początkowo suchy, a następnie przechodzący w mokry), odkrztuszanie wydzieliny,

świst, rzężenie podczas oddychania,

ból gardła,

katar,

stan podgorączkowy lub gorączka,

zapalenie spojówek,

osłabienie.

Objawy krztuśca mogą nasilać się w nocy, uniemożliwiając choremu sen. Spazmatyczne napady kaszlu pojawiają się bardzo często i mogą być długotrwałe, co - szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych - prowadzi do wyczerpania. W niektórych przypadkach przedłużające się ataki kaszlu mogą kończyć się wymiotami. Zdarza się, że - w wyniku wysiłku - dochodzi po pęknięć drobnych naczyń krwionośnych na twarzy iw gałkach ocznych.

Krztusiec to bakteryjna choroba zakaźna, z którą należy zgłosić się do lekarza. Leczenie krztuśca polega na zastosowaniu kuracji antybiotykowej. Lekarz dobierze rodzaj oraz dawkę leku, która będzie odpowiednia dla wieku, wagi i stanu zdrowia chorego. Diagnostyka może obejmować posiew plwociny lub badanie krwi w kierunku przeciwciał na pałeczki kokluszu. Chory na czas leczenia powinien zostać w domu.

Oprócz antybiotyku, należy zastosować syrop na kaszel. Ważne, by złagodzić ataki, co przyniesie ulgę choremu. Pomocne mogą okazać się również domowe sposoby na kaszel.

Nie należy zapominać o nawodnieniu organizmu oraz lekkostrawnej diecie, szczególnie jeśli chory wymiotuje. Dobrze zadbać również o regularne wietrzenie pokoju, w którym przebywa osoba chorująca na krztusiec.

Chory może zmagać się krztuścem długo. To choroba, która może trwać 1-2 miesiące. Proces zdrowienia polega na stopniowym łagodzeniu ataków kaszlu oraz łagodnej poprawie samopoczucia chorego. Lekki kaszel lub pokasływanie mogą się utrzymywać nawet przez kilka miesięcy po ustąpieniu choroby.

Krztuśca nie wolno lekceważyć, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych. Jeśli istnieje podejrzenie kokluszu, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Choroba stwarza duże ryzyko powikłań, które mogą mieć poważne skutki dla zdrowia, a nawet życia.

Powikłania po krztuścu to m.in.:

W przypadku niemowląt i małych dzieci może dochodzić do bezdechów, które mogą skończyć się nawet śmiercią. Groźne powikłania mogą pojawić się również u seniorów, szczególnie jeśli zmagają się oni z chorobami przewlekłymi.

Zapobieganie krztuścowi to przede wszystkim szczepienia ochronne. W Polsce obowiązkowe jest szczepienie na koklusz, które podaje się dzieciom w 1. i 2. roku życia. Podawane jest w ramach szczepionki skojarzonej przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy.

Przyjmuje się, że szczepionka na krztusiec daje ochronę na około 10-12 lat. Po tym czasie zalecane jest przyjęcie dawki przypominającej, która nie jest obowiązkowa. Oznacza to, że dziecko w wieku 14 lat nie jest już zabezpieczone przeciwko krztuścowi. Druga szczepionka nie jest obowiązkowa, lecz można ją wykupić prywatnie. Ceny - w zależności od przychodzi oraz rodzaju szczepionki - to od 120 do 300 zł.

Obecnie obserwuje się wzrost zachorować na krztusiec zarówno u dzieci, jak u dorosłych.

Na krztusiec zwykle chorują dzieci do 4. roku życia. Koklusz szybko rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Wystarczy kontakt z chorym, który kicha lub kaszle. Dzieci często zarażają się w żłobku, przedszkolu lub szkole. W przypadku niemowląt, zwykle dochodzi do zarażenia przez osobę dorosłą. Leczenie starszych dzieci zwykle odbywa się w warunkach domowych, jednak w przypadku niemowląt często niezbędna jest hospitalizacja.

Krztusiec uznawany jest za chorobę wieku dziecięcego, lecz zdarza się, że na krztusiec chorują również osoby dorosłe. Koklusz u dorosłych bywa niezdiagnozowany lub źle zdiagnozowany. Czasem chory leczony jest w kierunku innych chorób układu oddechowego, astmy lub alergii. Przy podejrzeniu krztuśca, warto poprosić lekarza o szczegółową diagnostykę, która pozwoli potwierdzić lub wkluczyć chorobę.

Choroba może być szczególnie niebezpieczna w przypadku osób starszych. U seniorów, zmagających się z choroba przewlekłymi, spazmatyczne ataki kaszlu mogą prowadzić do wyczerpania, a także groźnych powikłań.

