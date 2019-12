Damski wytrysk zanotowano już w 1950 r. To zjawisko dość rzadkie, ale z pewnością istnieje. Damski ejakulat to przejrzysty płyn pochodzący z gruczołów przedsionkowych. Chociaż lekarze do końca nie wiedzą, jak dochodzi do kobiecego wytrysku, to prawdopodobnie dzieje się to na skutek stymulacji punku G.