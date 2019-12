Telewizor to w wielu domach centralny punkt pomieszczenia, najczęściej salonu. Wybierz najlepszy model oraz dodatki do niego, takie jak stolik RTV. Gdzie najlepiej ustawić telewizor i jak o niego dbać? Co ciekawego pojawiło się na sklepowych półkach? Tutaj dowiesz się więcej o telewizorach!