Tarczyca to jeden z najważniejszych narządów w naszym organizmie. Odpowiada za wiele istotnych funkcji życiowych, a od jej prawidłowego działania uzależnione jest właściwe funkcjonowanie organizmu. Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat tarczycy, znajdziesz właśnie w tym miejscu. Czym jest TSH? Jak postąpić w przypadku podwyższonego poziomu TSH w ciąży? Jak odżywiać się przy niedoczynności tarczycy? Jakich potraw unikać przy nadczynności tego narządu? Czy tarczyca ma wpływ na nadwagę? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań – dowiedz się wszystkiego, co cię interesuje!