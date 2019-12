Pluskwy to jedne z najbardziej znienawidzonych szkodników zamieszkujących ludzkie domostwa. Gryzą, pozostawiając charakterystyczne ślady, a ich wytępienie nie należy do łatwych zadań. Jeśli ty także borykasz się z problemem tych niechcianych gości, jesteś w dobrym miejscu! Zobacz, co powinnaś jeszcze wiedzieć i znajdź swój sposób na to, jak wytępić je raz na zawsze!