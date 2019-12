Nowości kosmetyczne to najciekawsze kosmetyki, które właśnie trafiły do sprzedaży. Polecamy wam produkty do makijażu i pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Zobacz, jakie kremy, balsamy, mleczka, tusze do rzęs, cienie do powiek i podkłady warto przetestować, a które lepiej omijać szerokim łukiem.