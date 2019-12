Chcesz dowiedzieć się, jak zmotywować się do ćwiczeń? Tutaj znajdziesz najlepsze pomysły na odzyskanie wiary w to, że uda ci się osiągnąć cel! Motywacja do ćwiczeń stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu w wypracowywaniu formy, odchudzaniu, utrzymaniu szczupłej sylwetki i dobrego samopoczucia!