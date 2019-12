Marka Mohito zadebiutowała w lipcu 2008 roku. Jej nazwa nawiązuje do orzeźwiającego i modnego drinka, a ta zbieżność nie jest przypadkowa. Takie właśnie są ubrania dostępne w ofercie tej popularnej sieciówki. Kobiece, naturalne, z wyczuciem smaku i umiejętnie łączące różnorodne style.

Oferta Mohito jest skierowana do młodych przedstawicielek płci pięknej, które cenią sobie niebanalną miejską elegancję. To również coś odpowiedniego dla kobiet pracujących - wolnych, twórczych i świadomych swoich atutów. To także ubrania i dodatki dla pań, które szukają klasycznych propozycji zgodnych z najnowszymi trendami.