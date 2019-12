Kreacje sylwestrowe to stroje wieczorowe, które kobiety zakładają na bale sylwestrowe. Zwykle są efektowne i błyszczące. Często ozdobione są cekinami lub brokatem. Najczęściej są to długie suknie wieczorowe, lecz mogą to być także eleganckie kombinezony lub garnitury. Zobacz, co warto kupić na sylwestra!