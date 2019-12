Kran to nie tylko element funkcjonalny, służący do odkręcania i zakręcania wody. Może stanowić także piękną ozdobę w łazience czy kuchni. Na jakie nowości warto zwrócić uwagę w sklepach? Jak wybrać kran do małego pomieszczenia? Jak na co dzień dbać o czystość i ładny wygląd kranu? W tym miejscu znajdziesz wszystko, co związane z kranem!