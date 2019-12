Kapusta z grzybami to duszony dodatek do pierogów, kulebiaka, łazanek lub innych dań. To równiez wstepny, bazowy przepis na tradycyjny bigos. Możesz wybrać spośród białej kapusty, młodej lub kiszonej z dodatkiem kminku. Jeżeli chcesz, aby danie było bardziej aromatyczne dodaj leśne grzyby. Zobacz najlepsze przepisy na kapustę z grzybami!