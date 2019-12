Fryzury krok po kroku to instrukcje, które pozwalają w maksymalnie 5 minut wykonać najmodniejsze upięcia sezonu - warkocze, koki, kokardki, fryzury retro i kucyki. To zbiór stylowych i łatwych w wykonaniu fryzur, które sprawdzą się na co dzień i na większe wyjścia - ślub, wesele lub randka. Zastanawiasz się, co zrobić z włosami, by zachwycić wszystkich wyjątkowym uczesaniem? Tylko u nas dowiesz się, jak krok po kroku przygotować wspaniałą fryzurę!