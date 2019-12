Czerniak to jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Ten typ nowotworu szybciej niż inne daje przerzuty. Ale wcześnie wykryty daje szanse na wyleczenie. Zobacz, jak wygląda czerniak, jak go rozpoznać, jak się go leczy. Jak rozpoznać, czy pieprzyk, który pojawił się na naszej skórze, to zwykłe znamię czy może już czerniak? Kto jest najbardziej narażony na czerniaka.