BDSM to skrót pochodzący od pierwszych liter angielskich słów: związanie, dyscyplina, dominacja, uległość, sadyzm i masochizm. Wyrażenie odnosi się do nietypowych zachowań seksualnych. Zachowania BDSM odbywa się pod przymusem, ale za zgodą obu stron. Zobacz, co warto wiedzieć od BDSM.