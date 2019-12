Analiza składu ciała to badanie, które pozwala określić m.in. ilość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie. Badanie to ułatwia wyznaczenie celu odchudzania. Analizę składu ciała wykonuje dietetyk za pomocą profesjonalnego analizatora. Zobacz, dlaczego warto regularnie wykonywać to badanie!