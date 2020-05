Jakie są zodiakalne Bliźnięta? - charakterystyka znaku zodiaku

fot. Adobe Stock

Rodzice małych Bliźniąt zazdrośnie spoglądają na inne dzieci, które siedzą spokojnie, budując domki z klocków. Ich pociecha nie jest w stanie wysiedzieć na jednym miejscu. Ta ogromna ruchliwość malucha jest dużym utrudnieniem dla opiekunów, ale dzięki niej dzieci spod tego znaku bardzo szybko się rozwijają.

Jeżeli coś im przeszkadza osiągnąć dobre wyniki, to z pewnością kłopoty z koncentracją. Ich myśli bardzo często rozbiegają się w wielu kierunkach, a wszechstronne zainteresowania sprawiają, że naprawdę trudno jest im się skupić na jednym temacie.

Dzieci spod tego znaku są prawdziwym utrapieniem dla nauczycieli. Potrafią zasypać ich pytaniami, na które w większości nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Intelektualne możliwości młodych Bliźniąt są wielkie, często jednak ich wiedza jest powierzchowna.

Jej dom tętni życiem, rozbrzmiewa śmiechem i gwarem gości. Pani spod tego znaku prowadzi bowiem bujne życie towarzyskie, potrafi godzinami wisieć na słuchawce telefonu, a na spacerach z dzieckiem, w kolejce do kina lub w poczekalni u dentysty natychmiast zaprzyjaźnia się ze wszystkimi.

Jej żywiołem jest praca, nauka, czytanie książek i czasopism oraz burzliwe dyskusje. Ciągle się dokształca, zapisuje na różne kursy i szkolenia, wciąż gdzieś się spieszy. W młodości łatwo ją namówić do takich szaleństw jak: dredy, czerwone włosy czy fryzura "na aniołka". Wszystko zależy od tego, z kim się przyjaźni i co w danej chwili jest modne. Zawsze jest na topie.

Kocha podróże i w wakacje realizuje swoje marzenia. Jej problemem jest jednak to, że często nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu, przez co nierzadko popada w tarapaty. Łatwo wierzy w ciepłe słowa, pożyczy pieniądze nieuczciwym kolegom.

Dla mężczyzny spod tego znaku najważniejsza w życiu jest dobra zabawa. Kobieta, z którą zdecyduje się spędzić życie, powinna podzielać jego pasje i mieć własne, śmiać się z jego dowcipów, być osobą oczytaną. Musi również tolerować jego wyjścia z kolegami. Powinna też być dobrym kumplem.

Trudno sprostać takiemu zadaniu, jeśli więc masz zamiar poślubić Bliźniaka, to już teraz zapisz się na siłownię, kursy językowe i bądź na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje na świecie. Do tego oczywiście powinnaś być powabna, zawsze modna, zadowolona ze swojego związku i niezależna finansowo.

Bliźniak nie należy do skąpców, wręcz przeciwnie, jeśli ma pieniądze, zawsze się podzieli, nie lubi jednak osób, które nie dają sobie w życiu rady. Można liczyć na jego przyjaźń, nie można natomiast za bardzo liczyć na jego stałe uczucie. Jest miłośnikiem pięknych, damskich kształtów i mistrzem flirtu, bardzo często z tego daru korzysta. Wyjątkowo inteligentny i wygadany, jeśli tylko się postara, zawsze znajdzie posadę. Na ogół wyuczony przez niego zawód nie ma nic wspólnego z tym, czym się zajmuje.

