Zielona kupa u niemowlaka - co mówi o stanie zdrowia dziecka, przyczyny

Zielona kupka niemowlaka to powód do niepokoju? Kolor może być efektem barwnika (biliwerdyny) w pokarmie (szpinak, mleka) modyfikowanego. Trzeba zwrócić uwagę na konsystencję - mogą to też być zaparcia.