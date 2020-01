Zaparcia u niemowlaka - jak eliminować ich przyczyny i pomóc dziecku

fot. Adobe Stock

Zaparcia u niemowląt to nie tylko brak wypróżnienia, lecz także jego konsystencja i objawy i dolegliwości towarzyszące jego wydalaniu.

Czy to zaparcia?

Zaparcia to trudności z oddawaniem stolca, które pokrywają się z co najmniej 2 objawami poniżej przez okres przynajmniej 1 miesiąca:

Oddawanie stolca rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Retencja stolca (zatrzymywanie). Nadmiernie twarde stolce lub o dużej średnicy. Obecność obfitych mas kałowych w odbytnicy.

Warto uwzględnić informację, że chodzi nie o sam wygląd stolca - zaparcia nie są dziecku obojętne. Zatwardzenie u niemowlaka wiąże się często z płaczem i drażliwością, próbami wypróżnienia i niekiedy bólem. Nie jest możliwe zaparcie u niemowlaka, który „nie krzywi się” w trakcie.

Przyczyny zaparć u niemowląt

Tak jak w przypadku kolek czy refluksu, zaparcia u niemowląt nie mają jednoznacznej przyczyny. Ich występowanie jest częste - szacuje się, że ok. 30% niemowląt ma zaparcia lub problemy z wydaleniem stolca. Mogą one wynikać z:

niedojrzałości układu trawiennego,

niewłaściwy skład flory jelitowej,

rozszerzanie diety dziecka,

zbyt mała ilość płynów i produktów będących źródłem błonnika (np. warzyw i owoców),

zbyt wczesne sadzanie na nocniku,

zbyt wczesne podawanie mleka krowiego,

przygotowywanie mleka modyfikowanego niezgodnie z instrukcją na opakowaniu (złe proporcje).

Zaparcia u niemowlaka karmionego piersią

Zdrowe dzieci karmione piersią mogą się wypróżniać 3-4 a nawet 12 razy dziennie lub co kilka dni. Stolec może mieć papkowatą konsystencję lub półpłynną i oddawanie go po każdym karmieniu lub co 3-4 dni jest wciąż uznawane za normę.

Przy karmieniu piersią w pierwszych minutach karmienia pokarm jest wodnisty. Dopiero wraz z upływem czasu karmienia staje się coraz treściwszy, więc z reguły zaparcia u niemowląt dotyczą dzieci karmionych mieszanką.

Możesz się spotkać też z opinią, że mama powinna przejść na dietę matki karmiącej - od razu mówimy, że nie powinnaś rezygnować ze zdrowej, urozmaiconej diety, a jedynie z produktów wysoko przetworzonych czy napojów gazowanych - przede wszystkim dla własnego zdrowia i samopoczucia.

Zaparcia u niemowlaka karmionego mlekiem modyfikowanym

Konsystencja stolca u dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym jest inna niż u tych karmionych piersią. U najmłodszych dzieci karmionych piersią twarde stolce występują rzadziej. Zazwyczaj stolec jest bardziej uformowany i o stałej konsystencji, oddawany 1-3 razy dziennie.

Zaparcia mogą się pojawić przy zmianie sposobu karmienia, mieszanki, błędnym odmierzaniu proporcji.

Co stosować na zaparcia u niemowląt - domowe sposoby, leki

Zaparcia u niemowląt należy leczyć, a celem jest to, aby dziecko bez bólu wydalało miękki stolec częściej niż 2 razy w tygodniu. Noworodki i młodsze niemowlęta, u których wystąpiły zaparcia, powinny być zbadane przez pediatrę.

Niemowlę musi być regularnie ważone, a podczas rozszerzania diety rodzice uważnie powinni wprowadzać nowe produkty i konsystencje. Gdy dieta jest już rozszerzona, mamy zdecydowanie większe możliwości w walce z zaparciami:

zwiększ ilość wody w diecie dziecka

włącz w dietę dziecka dodatkową porcję soku 100% (jabłkowy)

najlepiej jabłkowego,

zwiększ ilość owoców i warzyw w diecie, ale unikaj tych o dużych pestkach, stawiaj na sezonowe,

ogranicz u dziecka produkty, którym sprzyjają zaparcia – biały chleb, produkty mączne, cukier, tłuste produkty, biszkopty.

Jeśli nie jesteś na etapie rozszerzania diety dziecka:

stosuj delikatne masaże brzuszka, sprawdzi się też masaż Shantala,

staraj się często kłaść dziecko na brzuchu,

po konsultacji z lekarzem wprowadź suplementację probiotykiem,

w trudnych przypadkach pomoże czopek glicerynowy.

Pamiętaj, by wszelkie wątpliwości zgłaszać lekarzowi i nie stosować - tym bardziej np. suplementów czy kropli - na własną rękę. Nie diagnozuj też alergii pokarmowych czy nietolerancji laktozy - pamiętaj, że niemowlę z wielu dolegliwości wyrasta.

Porady dla mam: Lista produktów, z których warto zrezygnować na czas karmienia piersiąJak skutecznie usypiać niemowlęBól brzucha u dziecka: kiedy należy zgłosić się do lekarza