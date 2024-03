10 przepisów na zupy dla dzieci w każdym wieku

Po 11. miesiącu

Składniki:

2 ziemniaki

pół marchewki

pół pietruszki

plasterek selera

łyżka oliwy

żółtko

koperek

natka pietruszki

2 łyżeczki jogurtu naturalnego

Przygotowanie: warzywa umyj, obierz i pokrój w kostkę. Włóż do garnka i zalej wodą z dodatkiem oliwy. Ugotuj do miękkości. Koperek

i natkę drobno posiekaj. Dodaj do zupy i pogotuj jeszcze kilka minut. Gorącą zupę zmiksuj i wymieszaj z żółtkiem.