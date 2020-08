Skrócona szyjka macicy - objawy skracania i jakie niesie za sobą ryzyko

fot. Adobe Stock

Skracająca się szyjka macicy niesie za sobą spore ryzyko urodzenia dziecka przed czasem. Najczęściej kobiety muszą być pod ścisłą kontrolą lekarza i wypoczywać w pozycji leżącej od początku III trymestru ciąży. Proces skracania się szyjki można spowolnić poprzez założenie tzw. krążka.

Przyczyny i objawy skróconej szyjki macicy

Obniżenie szyjki macicy w ciąży warunkuje wiele czynników, m.in. i nie wynika z zaniedbań matki. Najczęściej skrócona szyjka macicy wiąże się z zaburzeniami anatomicznymi szyjki, urazami, przebytym leczeniem, zabiegami czy stresem. Niekiedy ciąża mnoga lub fakt, że dziecko jest spore i napiera na szyjkę, może mieć wpływ na jej skracanie.

Co to znaczy, że szyjka jest skrócona? Optymalna długość szyjki macicy w ciąży to w początkowym etapie 3-5 cm i do późnego etapu III trymestru powinna być dość twarda, nieelastyczna, zasklepiona czopem śluzowym. U części kobiet skraca się szybciej, niż powinna właśnie z wymienionych wyżej powodów. Czy da się rozpoznać objawy skróconej szyjki macicy?

Objawy skróconej szyjki macicy mogą być niemal niezauważalne. Przyszła mama często dowiaduje się o anatomicznych niedoskonałościach szyjki dopiero podczas badania ginekologicznego. Ponadto mogą wystąpić objawy takie, jak:

skurcze w podbrzuszu,

krwawienie lub plamienie,

uczucie rozpierania w dole,

obfite upławy.

Objawy krótkiej szyjki są mało specyficzne i występują dość sporadycznie, dlatego skracającą się szyjkę macicy najczęściej diagnozuje się podczas badania u ginekologa - ważne, aby regularnie i systematycznie podchodzić do badań prenatalnych i przesiewowych oraz wizyt u lekarza. Nie bagatelizuj wizyt na fotelu ginekologicznym nawet wtedy, gdy czujesz się w ciąży wyśmienicie.

Skrócona szyjka macicy - historia naszej czytelniczki

Mam 21 lat i jestem w 30. tygodniu ciąży. Trafiłam do szpitala w 29. tygodniu z bólem brzucha przechodzącym do pachwiny. Jak się okazało po pierwszym badaniu ginekologicznym w szpitalu miałam w 50%skróconą szyjkę macicy na szczęście kanał mam zamknięty. Wszystko może było by ok gdyby nie to, że 3. tygodnie wcześniej badała mnie moja lekarka prowadząca i nic nie wykryła bo wszystko było w porządku.

W szpitalu spędziłam przeszło tydzień, dostawałam leki i kroplówki jednak po 3 dniach pobytu w szpitalu dostałam kolejnego ataku bólu po, którym lekarz poinformował mnie, że szyjka cofnęła się już o 60%. Jestem przerażona bo jak mnie uświadomił jest bardzo duże ryzyko wcześniejszego porodu.

Od wczoraj jestem już w domu z zaleceniem ciągłego leżenia, ograniczenia wysiłku fizycznego do minimum, braniem leków i z świadomością, że muszę utrzymać moje maleństwo do co najmniej 33. tygodnia i z nadzieją, że będzie ważyć co najmniej 2 kg. (na chwile obecną ma 1,2 kg) żeby wszystko było dobrze.

Czy te wszystkie zalecenia wystarczą? A co się stanie jeśli szyjka mimo moich starań i przestrzegania zaleceń znów się skróci? I co gorsza otworzy mi się kanał rodny? Co stanie się z dzieckiem? Przecież to jeszcze kruszynka. Jakie mogą być dla niej konsekwencje wcześniejszego urodzenia się?

Skracająca się szyjka macicy - porada lekarza

Skracająca się szyjka macicy świadczy o zagrożeniu porodem przedwczesnym - tak jak poinformował panią lekarz. Jedyne co może pani zrobić to zastosować się do zaleceń lekarskich. Po prostu leżenie, leżenie i jeszcze raz leżenie.

Powinna pani wstawać praktycznie tylko do toalety. Teraz każdy dzień, który przemija jest bardzo cenny. Nie można odpowiedzieć na pani pytanie- czy to wystarczy? Ale należy mieć nadzieję, że tak. W położnictwie wiele może się zmienić w ciągu jednej godziny. Ale trzeba być dobrej myśli.

Jeśliby miałoby dojść do porodu przedwczesnego stosuje się stymulację dojrzewania płuc płodu poprzez podanie leków u kobiety ciężarnej. Stan noworodka urodzonego przedwcześnie zależy od wielu czynników- czasu trwania ciąży, wagi noworodka itd.

Dziecko urodzone przedwcześnie trafia do inkubatora, w którym można stworzyć odpowiednie warunki do monitorowania oraz podtrzymywania jego funkcji życiowych. Wiadomo im dłużej trwa ciąża tym lepsze są rokowania dla maluszka. Wcześniaki mają obniżoną odporność. Mogą mieć problemy z układem oddechowym, ze słuchem, wzrokiem. O wielu konsekwencjach nie napiszę bowiem pani ma stosować się do zaleceń lekarskich by jak najdłużej utrzymać ciążę.

Skracanie szyjki macicy można spowolnić

W zależności od porady lekarza prowadzącego ciążę, istnieje kilka metod spowolnienia tego nieodwracalnego procesu, jakim jest skracająca się szyjka macicy. Lekarz podejrzewając, że przyszła mama ma niewydolność cieśniowo-szyjkową, wykona posiew z pochwy w celu eliminacji infekcji - jej brak daje zielone światło do założenia szwu okrężnego (tzw. szew McDonalda) lub pessaru. Oba usuwa się przed terminem porodu lub po 37. tygodniu ciąży.

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.11.2007.