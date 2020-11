fot. Adobe Stock

Kiedy zaczyna się tyć w ciąży i ile powinnaś przytyć w danym tygodniu

Wiele kobiet w pierwszych tygodniach ciąży wcale nie tyje, a wręcz nawet chudnie, a zaczyna najbardziej tyć ok. 20 tygodnia ciąży. W II trymestrze ciąży przyrost masy to od 4 do 6 kg, kilogramów, w III - od 4 do 7 kg. W czasie całej ciąży przyszła mama przytyje ok. 11-15 kg.