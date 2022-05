Grillowane szparagi: pomysły na idealną przekąskę na wiosnę i nie tylko

fot. Adobe Stock, nerudol

Grillowane szparagi to świetny pomysł na wiosenny, zdrowy obiad. Mogą być także dodatkiem do grillowanych mięs lub przekąską między posiłkami. Jak przygotować idealne szparagi z grilla? Poznaj nasze przepisy.

Spis treści:

Grillowane szparagi najlepiej podawać polane roztopionym masłem z zarumienioną bułka tartą, ale tak naprawdę szparagi to bogactwo propozycji, zarówno dla tradycjonalistów, jak i wielbicieli kulinarnych eksperymentów.

Znakomicie nadają się do wszelkich kremów i sosów. Świetnie smakują gotowane na parze, polane sosem beszamelowym. Ale można je również dodawać do sałatek, zapiekać w tartach i zapiekankach, a także grillować. A ponieważ sezon grillowy rozpoczęty, zachęcamy was do wypróbowanie szparagów z grilla.

Grillować możesz każdy typ szparagów. Będą one różniły się od siebie smakiem, ale w obu wersjach będą stanowiły pyszny dodatek do mięsnych potraw, ale także składnik sałatek oraz samodzielne danie.

Składniki:

szparagi białe i zielone,

oliwa z oliwek,

sól morska,

plastry cytryny,

pieprz,

parmezan.

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj, osusz, odłam stwardniałe nóżki, polej oliwą i ułóż na ruszcie lub tacce do grillowania. Na wierzch połóż cytryny. Grilluj kilkanaście minut, co jakiś czas obracając szparagi. Cytryny trzymaj cały czas na wierzchu. Następnie wyłóż wszystko na talerz, posyp solą i pieprzem, a następnie odrobiną parmezanu. Grillowane szparagi możesz jeść samodzielnie lub podać z sosem tzatziki.



fot. Grillowane szparagi z cytryną/Adobe Stock, nblxer

Szynka parmeńska czy prosciutto to idealny dodatek do szparagów, także na grillu. To danie możesz przygotować także w piekarniku lub na patelni grillowej - będzie smakować równie dobrze.

Składniki:

szparagi zielone,

oliwa z oliwek,

szynka parmeńska,

sól, pieprz, cukier.

Sposób przygotowania:

Ze szparagów odetnij lub odłam zdrewniałe końcówki. Następnie skrop całość oliwą, oprósz solą, pieprzem i cukrem Owiń plastrami szynki i ułóż na tacce do grillowania lub bezpośrednio na ruszcie. Grilluj ok. 20 minut, przewracając grillowane szparagi co ok. 5 minut.



fot. Grillowane szparagi z szynką parmeńską/Adobe Stock, Brent Hofacker

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.05.2013.

Czytaj także:

Wartości odżywcze szparagów

Szparagi na śniadanie

Czy można jeść szparagi na surowo?